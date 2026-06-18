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Rahu Ketu Gochar: త్వరలో రాహు, కేతువుల రాశి మార్పు.. ఈ రాశులకు ఊహించని ప్రయోజనాలు..

Rahu Ketu Gochar 2026: గ్రహాలు నిరంతరం ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తూ ఉంటాయి. అలా ప్రవేశించడం వలన కొన్ని రాశుల వారికీ అనుకోని లాభాలు కలిగితే.. ఇంకొన్ని రాశులు తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కొవాల్సి రావచ్చు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ యేడాది ఛాయా గ్రహాలైన రాహువు, కేతువులు తమ రాశిని మార్చుకోబోతున్నాయి. దీని వలన ఏయే రాశులకు ఊహించని ప్రయోజనాలు కలగబోతున్నాయో చూద్దాం.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 18, 2026, 06:19 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 06:20 AM IST
Rahu Ketu Gochar: త్వరలో రాహు, కేతువుల రాశి మార్పు.. ఈ రాశులకు ఊహించని ప్రయోజనాలు..
Image Credit: Rahu Ketu Sancharam (File/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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Rahu Ketu Gochar: త్వరలో రాహు, కేతువుల రాశి మార్పు.. ఈ రాశులకు ఊహించని ప్రయోజనాలు..
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