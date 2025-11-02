English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
  • Rahu-ketu Transit: రాహువు, కేతువు మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్‌ ఎఫెక్ట్‌.. ఈ రాశుల వారికి డబ్బే డబ్బు..

Rahu-ketu Transit: రాహువు, కేతువు మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్‌ ఎఫెక్ట్‌.. ఈ రాశుల వారికి డబ్బే డబ్బు..

Most Powerful Rahu-ketu Transit: రాహువు కేతువు గ్రహాల సంచారంతో 2026 సంవత్సరం కొన్ని రాశుల వారికి చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ రెండు గ్రహాల ప్రభావంతో విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. అలాగే ఆరోగ్యం కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడుతుంది. డబ్బు కూడా భారీ మొత్తంలో పొందుతారు. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Nov 2, 2025, 11:56 AM IST

Trending Photos

FASTag KYV: ఫాస్ట్‌ట్యాగ్‌ వాహనదారులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఈరోజే లాస్ట్ డేట్.. ఈ స్టెప్ మిస్ అయితే మీ అకౌంట్ బ్లాక్..!
5
Fastag Kyv Verification
FASTag KYV: ఫాస్ట్‌ట్యాగ్‌ వాహనదారులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఈరోజే లాస్ట్ డేట్.. ఈ స్టెప్ మిస్ అయితే మీ అకౌంట్ బ్లాక్..!
Prabhas Vs Allu Arjun: ప్రభాస్ vs అల్లు అర్జున్.. ఎవరి ఆస్తులు ఎక్కువ..? ఈ హీరోల నెట్‌వర్త్ విన్నాక ఫ్యాన్స్ షాక్ అవ్వాల్సిందే..!!
5
Prabhas Vs Allu Arjun Net Worth
Prabhas Vs Allu Arjun: ప్రభాస్ vs అల్లు అర్జున్.. ఎవరి ఆస్తులు ఎక్కువ..? ఈ హీరోల నెట్‌వర్త్ విన్నాక ఫ్యాన్స్ షాక్ అవ్వాల్సిందే..!!
PF Balance: మీ ఈపీఎఫ్ పాస్ బుక్ ఓపెన్ అవ్వడం లేదా? ఇలా చేస్తే 5 నిమిషాల్లోనే బ్యాలెన్స్ తెలుసుకోవచ్చు..!!
5
banking
PF Balance: మీ ఈపీఎఫ్ పాస్ బుక్ ఓపెన్ అవ్వడం లేదా? ఇలా చేస్తే 5 నిమిషాల్లోనే బ్యాలెన్స్ తెలుసుకోవచ్చు..!!
Gold Rate : అక్బర్ కాలంలో బంగార ధర ఎంత? ఇప్పుడు ఎంత పెరిగింది?
7
gold price
Gold Rate : అక్బర్ కాలంలో బంగార ధర ఎంత? ఇప్పుడు ఎంత పెరిగింది?
Rahu-ketu Transit: రాహువు, కేతువు మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్‌ ఎఫెక్ట్‌.. ఈ రాశుల వారికి డబ్బే డబ్బు..

Most Powerful Rahu-ketu Transit On Zodiac: మరో నెల అయితే కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభమవుతుంది. ఈసారి వచ్చే 2026 సంవత్సరానికి ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఎందుకంటే జ్యోతిష్య శాస్త్రం పరంగా ఇదే సంవత్సరంలో కొన్ని శక్తివంతమైన గ్రహాలు కూడా సంచారం చేయబోతున్నాయి. మరికొన్ని గ్రహాలు తిరోగమనంతో పాటు నక్షత్ర సంచారం చేస్తాయి. దీనివల్ల అన్ని రాశులు ప్రభావితం అవుతాయి. ముఖ్యంగా ఈ ఏడాదిలో రాహువు కేతువు గ్రహాలు కూడా సంచారం చేస్తాయి. రాహు కుంభరాశిలో.. కేతువు సింహరాశిలో ఉన్న గ్రహాలు.. వచ్చే ఏడాది కేతువు కర్కాటక రాశిలోకి.. రాహు గ్రహం మకర రాశిలోకి వెళ్తుంది. దీనివల్లనే అన్ని రాశులు ప్రభావితం కాబోతున్నాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. 2026 సంవత్సరంలో కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో కీలకమైన మార్పులు సంభవిస్తాయి. ముఖ్యంగా రాహు కేతు (Rahu-ketu)  గ్రహాల ప్రభావంతో ఈ సమయంలో జీవితంలో ఊహించని ప్రయోజనాలు పొందుతారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ రాశులవారికి బంఫర్‌ బెనిఫిట్స్‌:
ధనస్సు రాశి 
రాహువు కేతువు (Rahu-ketu) గ్రహ సంచారాల వల్ల ధనస్సు రాశి వారు అద్భుతమైన లాభాలు పొందగలుగుతారు. ముఖ్యంగా ఉద్యోగులు అయితే ఈ సమయంలో శుభవార్తలు వింటారు. అలాగే వీరి వ్యాపార పరిస్థితులు కూడా చాలావరకు బాగుంటాయి. గతంలో కంటే ఇప్పుడు ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడే అవకాశాలున్నాయి. అలాగే వీరి ఆదాయం కూడా అద్భుతంగా పెరుగుతుంది. 2026 సంవత్సరంలో వీరు కొత్త కొత్త అవకాశాలను కూడా పొందగలుగుతారు. వ్యూహంతో ముందుకెళ్లడం వల్ల అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు. అలాగే వ్యాపారాల్లో ఒప్పందాలు కూడా కుదుర్చుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ప్రతి పనిలోనూ విశేషమైన లాభాలు పొందుతారు. 

తులారాశి 
తులా రాశి వారికి రాహు కేతువు గ్రహాల సంచారం వల్ల 2026 సంవత్సరం అద్భుతమైన ఫలితాలను అందిస్తుంది. ముఖ్యంగా వ్యాపారవేత్తలకు ఈ సమయం చాలా శుభప్రదమైంది గా భావించవచ్చు. అలాగే వీరికి అప్పుల బాధలు కూడా తొలగిపోతాయి. అంతేకాకుండా అద్భుతమైన యాత్రలకు కూడా వెళ్లగలుగుతారు. ఈ సమయంలో పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకునే వారికి చాలా శుభ్రమైనదిగా భావించవచ్చు. భాగస్వామితో సంబంధాలు మరింత బలపడతాయి. వచ్చే ఏడాది ఆదాయం కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యపరమైన సమస్యలు కూడా తొలగిపోతాయి.

Also Read: Ketu Favorite Zodiac: కేతువు ఇష్టపడే రాశులు ఇవే.. వీరికి ఎల్లప్పుడూ డబ్బే డబ్బు.. పేదవాళ్లు కూడా ధనవంతులు అవుతారు!

వృషభ రాశి 
వృషభ రాశి వారికి రాహువు కేతువు (Rahu-ketu) మార్పుల కారణంగా 2026 సంవత్సరం అద్భుతమైన ఫలితాలను అందించబోతోంది.  వీరికి వ్యాపారాల పరంగా చాలా వరకు కలిసి వస్తుంది.  వచ్చే ఏడాది జీవితంలో అన్ని రకాల ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి. అలాగే వీధి ఆదాయం కూడా కాస్త పెరుగుతుంది. పెట్టుబడుల నుంచి కూడా భారీ మొత్తంలో డబ్బులు పొందగలుగుతారు. అద్భుతమైన బాధ్యతలు కూడా పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కొత్త అవకాశాలతో జీవితాన్ని ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్తారు. అలాగే వీరు వచ్చేయడాది అద్భుతమైన శుభవార్తలు కూడా వింటారు.

Also Read: Ketu Favorite Zodiac: కేతువు ఇష్టపడే రాశులు ఇవే.. వీరికి ఎల్లప్పుడూ డబ్బే డబ్బు.. పేదవాళ్లు కూడా ధనవంతులు అవుతారు!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Rahu Ketu TransitRahu Ketu Transit 2026Rahu Transit Over Ketu 2026

Trending News