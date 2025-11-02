Most Powerful Rahu-ketu Transit On Zodiac: మరో నెల అయితే కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభమవుతుంది. ఈసారి వచ్చే 2026 సంవత్సరానికి ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఎందుకంటే జ్యోతిష్య శాస్త్రం పరంగా ఇదే సంవత్సరంలో కొన్ని శక్తివంతమైన గ్రహాలు కూడా సంచారం చేయబోతున్నాయి. మరికొన్ని గ్రహాలు తిరోగమనంతో పాటు నక్షత్ర సంచారం చేస్తాయి. దీనివల్ల అన్ని రాశులు ప్రభావితం అవుతాయి. ముఖ్యంగా ఈ ఏడాదిలో రాహువు కేతువు గ్రహాలు కూడా సంచారం చేస్తాయి. రాహు కుంభరాశిలో.. కేతువు సింహరాశిలో ఉన్న గ్రహాలు.. వచ్చే ఏడాది కేతువు కర్కాటక రాశిలోకి.. రాహు గ్రహం మకర రాశిలోకి వెళ్తుంది. దీనివల్లనే అన్ని రాశులు ప్రభావితం కాబోతున్నాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. 2026 సంవత్సరంలో కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో కీలకమైన మార్పులు సంభవిస్తాయి. ముఖ్యంగా రాహు కేతు (Rahu-ketu) గ్రహాల ప్రభావంతో ఈ సమయంలో జీవితంలో ఊహించని ప్రయోజనాలు పొందుతారు.
ఈ రాశులవారికి బంఫర్ బెనిఫిట్స్:
ధనస్సు రాశి
రాహువు కేతువు (Rahu-ketu) గ్రహ సంచారాల వల్ల ధనస్సు రాశి వారు అద్భుతమైన లాభాలు పొందగలుగుతారు. ముఖ్యంగా ఉద్యోగులు అయితే ఈ సమయంలో శుభవార్తలు వింటారు. అలాగే వీరి వ్యాపార పరిస్థితులు కూడా చాలావరకు బాగుంటాయి. గతంలో కంటే ఇప్పుడు ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడే అవకాశాలున్నాయి. అలాగే వీరి ఆదాయం కూడా అద్భుతంగా పెరుగుతుంది. 2026 సంవత్సరంలో వీరు కొత్త కొత్త అవకాశాలను కూడా పొందగలుగుతారు. వ్యూహంతో ముందుకెళ్లడం వల్ల అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు. అలాగే వ్యాపారాల్లో ఒప్పందాలు కూడా కుదుర్చుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ప్రతి పనిలోనూ విశేషమైన లాభాలు పొందుతారు.
తులారాశి
తులా రాశి వారికి రాహు కేతువు గ్రహాల సంచారం వల్ల 2026 సంవత్సరం అద్భుతమైన ఫలితాలను అందిస్తుంది. ముఖ్యంగా వ్యాపారవేత్తలకు ఈ సమయం చాలా శుభప్రదమైంది గా భావించవచ్చు. అలాగే వీరికి అప్పుల బాధలు కూడా తొలగిపోతాయి. అంతేకాకుండా అద్భుతమైన యాత్రలకు కూడా వెళ్లగలుగుతారు. ఈ సమయంలో పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకునే వారికి చాలా శుభ్రమైనదిగా భావించవచ్చు. భాగస్వామితో సంబంధాలు మరింత బలపడతాయి. వచ్చే ఏడాది ఆదాయం కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యపరమైన సమస్యలు కూడా తొలగిపోతాయి.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారికి రాహువు కేతువు (Rahu-ketu) మార్పుల కారణంగా 2026 సంవత్సరం అద్భుతమైన ఫలితాలను అందించబోతోంది. వీరికి వ్యాపారాల పరంగా చాలా వరకు కలిసి వస్తుంది. వచ్చే ఏడాది జీవితంలో అన్ని రకాల ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి. అలాగే వీధి ఆదాయం కూడా కాస్త పెరుగుతుంది. పెట్టుబడుల నుంచి కూడా భారీ మొత్తంలో డబ్బులు పొందగలుగుతారు. అద్భుతమైన బాధ్యతలు కూడా పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కొత్త అవకాశాలతో జీవితాన్ని ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్తారు. అలాగే వీరు వచ్చేయడాది అద్భుతమైన శుభవార్తలు కూడా వింటారు.
