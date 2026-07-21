Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ఆధ్యాత్మికం
  • /రాహువు నక్షత్ర మార్పు.. ఈ 4 రాశుల వారికి గోల్డెన్ పీరియడ్ స్టార్ట్..!

రాహువు నక్షత్ర మార్పు.. ఈ 4 రాశుల వారికి గోల్డెన్ పీరియడ్ స్టార్ట్..!

Rahu Transit 2026: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, 2026 ఆగస్టు నెల మొదటి వారంలో  ఒక ముఖ్యమైన గ్రహ సంచారం జరగనుంది. ఆ రోజున, రాహువు తానున్న  నక్షత్రం నుండి ధనిష్ఠ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. ఈ మార్పు కొన్ని రాశుల వారి జీవితాలపై సానుకూల ప్రభావాలను చూపుతుందని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్న మాట. ధనిష్ఠ నక్షత్రం సంపద, ప్రతిష్ట, విజయంతో పాటు  కొత్త అవకాశాలు చిహ్నంగా పరిగణిస్తారు. ఈ కారణంగా, ముఖ్యంగా నాలుగు రాశుల వారికి కొత్త ఆదాయ వనరులు, వృత్తిపరమైన పురోగతి లభించనున్నాయి. వీటితో పాటు ఆర్థిక పరమైన అవకాశాలు పెరిగే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 21, 2026, 05:11 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 05:15 AM IST
రాహువు నక్షత్ర మార్పు.. ఈ 4 రాశుల వారికి గోల్డెన్ పీరియడ్ స్టార్ట్..!
Image Credit: Rahu Transit (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
రాహువు నక్షత్ర మార్పు.. ఈ 4 రాశుల వారికి గోల్డెన్ పీరియడ్ స్టార్ట్..!
Rahu Transit13 min ago
2
traffic advisoryJul 20
3
Andhra Pradesh school haircut rulesJul 20
4
Ind vs EngJul 20
5
Kaleshwaram ProjectJul 20