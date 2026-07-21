/రాహువు నక్షత్ర మార్పు.. ఈ 4 రాశుల వారికి గోల్డెన్ పీరియడ్ స్టార్ట్..!

Rahu Star Transit: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో, రాహువును ఊహించని మార్పులు, ఆశయం, కొత్త అవకాశాలకు అధిపతిగా పరిగణిస్తారు. ధనిష్ఠ నక్షత్రం సంపద, విజయంతో పాటు సామాజిక గౌరవంతో ముడిపడి ఉందని నమ్ముతారు. అందువల్ల, ఈ నక్షత్ర ప్రవేశం కొన్ని రాశుల వారి జీవితాలలో ఆర్థికంగా వృత్తిపరమైన అవకాశాలను పెంచనున్నట్టు జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్న మాట.
సింహ రాశి:
సింహ రాశి వారికి సంఘంలో గౌరవం పెరుగుతంది. మీ ప్రతిష్టతో పాటు నాయకత్వ అవకాశాలు లభించే అవకాశాలున్నాయి. పని చేసే ప్రదేశంలో మంచి పనితీరుతో రాణిస్తారు. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న డబ్బు తిరిగి వచ్చే అవకాశం ఉందని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్న మాట. వ్యాపార విస్తరణకు కూడా ఇది అనుకూలమైన సమయం కావచ్చు.
మేష రాశి:
రాహువు నక్షత్ర మార్పు కారణంగా, మేష రాశి వారికి వారి కెరీర్లో కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. పనిలో బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి కొత్త మార్గాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారంలో కొత్త భాగస్వామ్యాలు లేదా పెట్టుబడి అవకాశాలు లాభదాయకంగా ఉండనున్నాయి. గతంలో నిలిచిపోయిన పనులు మళ్లీ వేగం పుంజుకోవచ్చు.
ధనుస్సు రాశి:
ధనుస్సు రాశి వారికి రాహువు నక్షత్ర మార్పు వలన కొత్త ప్రణాళికలతో విజయాన్ని అందుకుంటారు. విదేశీ సంబంధాలు లేదా కొత్త వ్యాపారాల ద్వారా వచ్చే ఆదాయం పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. పెట్టుబడులపై మంచి రాబడి పొందే అవకాశాలున్నాయి. కుటుంబంలో కూడా సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకుంటుంది. ఆస్తులు కూడబెట్టే అవకాశాలున్నాయి. పూర్వీకులకు సంబంధించిన ఆస్తులు కలిసొచ్చే అవకాశాలున్నాయి.
మిథున రాశి:
ఈ కాలం మిథున రాశి వారికి స్వర్ణ కాలంగా చెప్పవచ్చు. ఆర్ధికంగా బలపడతారు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి పదోన్నతి లేదా జీతం పెరుగుదల ఉంటుంది. ఉన్నత స్థానాన్ని అందుకుంటారు. వ్యాపారవేత్తలకు కొత్త కస్టమర్ల వల్ల లబ్ది పొందుతారు. కొత్త ఆదాయ వనరులు లభించే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక ప్రణాళికలు కూడా మంచి ఫలితాలను ఇచ్చే అవకాశం ఉంది.
జ్యోతిష్యుల ప్రకారం, ఈ కాలంలో ఆర్థిక ప్రణాళికల గురించి బాగా ఆలోచించడం బెటర్. అనవసరమైన ఖర్చులను నివారించాలి. కొత్త అవకాశాలను తెలివిగా ఉపయోగించుకోవాలి. అంతే కాకుండా, విజయం కోసం పట్టుదలతో పాటు ప్రణాళికాబద్ధమైన విధానం కూడా చాలా ముఖ్యం.
Disclaimer (గమనిక): ఈ వ్యాసంలోని సమాచారం పూర్తిగా నిజమని.. ఖచ్చితమైనదని జీ మీడియా చెప్పడం లేదు. ఇక్కడ ఇవ్వబడిన జ్యోతిష్య శాస్త్ర సమాచారం..గ్రహ గతులు ఆయా రాశుల్లో సంచారం వలన ఆయా వ్యక్తులు పుట్టిన సమయంలో వారి గ్రహ గతుల ఆధారంగా ఇది మారుతూ ఉంటుంది. మరింత సమాచారం కోసం, దయచేసి సంబంధిత రంగంలోని పండితులను సంప్రదించండి.
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