English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
  • Rahu Dev: 2026లో రాహువు అరుదైన కదలిక.. ఈ రాశుల వారిపై తీవ్ర ప్రభావం.. జరగబోయేది ఇదే!

Rahu Dev: 2026లో రాహువు అరుదైన కదలిక.. ఈ రాశుల వారిపై తీవ్ర ప్రభావం.. జరగబోయేది ఇదే!

Rahu Transit 2025 Effect: వచ్చే ఏడాదిలో రాహు గ్రహం మొత్తం రెండుసార్లు రాశి సంచారం చేస్తాడు. దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి ఈ సమయంలో హెచ్చు, తబ్బులు వస్తాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అలాగే ఈ సమయాల్లో ఆర్థికంగా నష్ట పోయే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Dec 8, 2025, 11:02 AM IST

Trending Photos

EPFO 2025: ఉద్యోగుల EPFO పెన్షన్ పై ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం.. ఇక డబ్బుల విత్ డ్రా మరింత సులభం..
8
EPFO News
EPFO 2025: ఉద్యోగుల EPFO పెన్షన్ పై ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం.. ఇక డబ్బుల విత్ డ్రా మరింత సులభం..
Mahapurusha Raja Yoga: 500 యేళ్ల తర్వాత మహాద్భుతమైన మహా పురుష రాజయోగం.. అదృష్టం అంటే ఈ రాశులదే..
6
Mahapurush Rajyoga
Mahapurusha Raja Yoga: 500 యేళ్ల తర్వాత మహాద్భుతమైన మహా పురుష రాజయోగం.. అదృష్టం అంటే ఈ రాశులదే..
Slowest Train: మన దేశంలో అత్యంత నెమ్మదిగా నడిచే రైలు తెలుసా? 116 ఏళ్ల పాత ఇంజిన్‌..!
6
Slowest train in india
Slowest Train: మన దేశంలో అత్యంత నెమ్మదిగా నడిచే రైలు తెలుసా? 116 ఏళ్ల పాత ఇంజిన్‌..!
Top 7 Viral Recipes : 2025లో ఇంటర్నెట్ ను షేక్ చేసిన టాప్ 7 వంటకాలివే.. ఏంటో అంత స్పెషల్..!!
8
Viral Recipes
Top 7 Viral Recipes : 2025లో ఇంటర్నెట్ ను షేక్ చేసిన టాప్ 7 వంటకాలివే.. ఏంటో అంత స్పెషల్..!!
Rahu Dev: 2026లో రాహువు అరుదైన కదలిక.. ఈ రాశుల వారిపై తీవ్ర ప్రభావం.. జరగబోయేది ఇదే!

Rahu Transit 2025 Effect On Zodiac Telugu: ఈ ఏడాది చివరి నెల అది త్వరలోనే ముగియబోతోంది. కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభం కావడానికి ఇంకా కొన్ని రోజులే ఉన్నాయి. ఏడాదితో పోలిస్తే కొత్త సంవత్సరంలో  ఎన్నో ప్రధాన గ్రహాలు రాశి సంచారం తో పాటు నక్షత్ర సంచారం చేయబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా దుష్ట గ్రహమైన రాహు కూడా 2026 సంవత్సరంలో తన గమనాన్ని రెండుసార్లు మార్చుకోబోతోంది. ముఖ్యంగా ఆగస్టు రెండవ తేదీన రాహు కుంభరాశిలో ఉంటూ ధనిష్ట నక్షత్రంలోకి సంచారం చేస్తాడు. ఆ తర్వాత డిసెంబర్ 5న రాహు కుంభరాశిని వదిలి.. శని గ్రహం పాలించే మకరంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. అయితే కుంభ, మకర రెండు గ్రహాలు శని పాలించేవే. కాబట్టి ఈ రెండు గ్రహాల్లోకి రాహు వెళ్లడం వల్ల నాలుగు రాశుల వారికి కొన్ని రకాల సమస్యలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో ఏయే రాశుల వారికి ఎలాంటి సమస్యలు వస్తాయో తెలుసుకోండి. 

Add Zee News as a Preferred Source

వృశ్చిక రాశి 
వృశ్చిక రాశి వారిపై రాహువు గ్రహం 2026 సంవత్సరంలో ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపుతాడు. దీంతో ఈ సమయంలో సన్నిహితులతో పాటు బంధువుల మధ్య ఎన్నో విభేదాలు రావచ్చు. అలాగే అత్తమామలతో కూడా డబ్బుల పరమైన విభేదాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా ఉన్నవి నష్టాల్లోకి వెళ్లే ఛాన్స్ కూడా ఉంది. ఈ సమయంలో మానసిక ఒత్తిడి కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా ఎలాంటి పనులు చేసిన తొందరపడకుండా ముందుకు సాగడం చాలా మంచిది. అలాగే ఆరోగ్యం పట్ల కూడా ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ వహించాల్సి ఉంటుంది. 

కన్య రాశి 
కన్యా రాశి వారికి కూడా వచ్చే ఏడాది రాహు చెడు ప్రభావంతో ఎన్నో రకాల సమస్యలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో వీరు తప్పకుండా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం రాకపోవడం వల్ల ఎన్నో సమస్యలు ఎదుర్కొంటారు. అలాగే వ్యాపారాల్లో హెచ్చుతగ్గులు కూడా వస్తాయి. వీరికి ఈ సమయంలో ఆదాయం తగ్గడం ఖర్చులు పెరగడం వంటి సమస్యలు కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతాయి. తీసుకున్న రుణాలు తిరిగి చెల్లించడం చాలా కష్టమవుతుంది. అనారోగ్య సమస్యలతో ఎన్నో రకాల ఖర్చులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. అలాగే తప్పకుండా ఈ సమయం కోర్పుగా ఉండడం మంచిది. 

Also Read: Chatugrahi Yoga 2026: త్వరలో 4 గ్రహాల అరుదైన కలయికతో రాజయోగం.. జాక్ పాట్ కొట్టబోతున్న రాశులు ఇవే..

సింహరాశి 
సింహ రాశి వారికి వచ్చే ఏడాది రాహువు ప్రభావం వల్ల ఎన్నో సమస్యలు ఎదురవుతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి కెరీర్ పరంగా అనేక సవాలు ఎదురయ్యే ఛాన్సులు ఉన్నాయి. దీంతోపాటు వ్యాపారాలు కూడా అకస్మాత్తుగా ఆగిపోతాయి ముఖ్యంగా ఆర్థికపరమైన సమస్యలు కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఆర్థిక లావాదేవీలు చేసే సమయంలో తప్పకుండా జాగ్రత్తలు పాటించాల్సి ఉంటుంది. దీంతోపాటు ఇతరుల వివాదాలు కూడా వీరు చిక్కుకునే అవకాశాలున్నాయి. అంతేకాకుండా వీరి కెరీర్ కూడా దెబ్బతినే అవకాశాలు ఉన్నాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. దీంతోపాటు ఎన్నో రకాల సమస్యలు ఎదురవొచ్చు. 

వృషభ రాశి 
వృషభ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా 2026 సంవత్సరం రాహు ప్రభావం వల్ల ఎన్నో సమస్యలు ఎదురవుతాయి ముఖ్యంగా ఉద్యోగ సంబంధిత సమస్యలు రావచ్చు ఆదాయం తగ్గి, మానసిక ఒత్తిడి కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది..  దీని కారణంగా ఎన్నో తీవ్ర సమస్యలు ఎదురవుతాయి. ఇక ప్రతి పనిలో ఈ సమయంలో సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి. వీరికి తీవ్ర ప్రమాదాలు కూడా జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ సమయంలో వృషభ రాశి వారు తప్పకుండా చాలా జాగ్రత్తలు పాటించాల్సి ఉంటుంది. 

గమనిక: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణుల నుంచి సేకరించి రాసింది మాత్రమే. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్ ధృవీకరించదు.

Also Read: Chatugrahi Yoga 2026: త్వరలో 4 గ్రహాల అరుదైన కలయికతో రాజయోగం.. జాక్ పాట్ కొట్టబోతున్న రాశులు ఇవే..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Rahu TransitRahu transit EffectRahu Transit 2025Rahu Transit 2026Rahu Transit 2027

Trending News