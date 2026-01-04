Rahu Transit 2026: నెలాఖరిలో రాహువు తాండవం.. 4 రాశుల వారికి భారీ ఆర్థిక లాభాలు.. కుప్పలు తెప్పలుగా డబ్బు!

Rahu Transit 2026 Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో రాహు గ్రహాన్ని చాయాగ్రహంగా పరిగణిస్తారు. అంతేకాకుండా దీనిని నీడ గ్రహంగా కూడా చెప్పుకుంటారు. అన్ని గ్రహాలతో పోలిస్తే ఈ గ్రహం ఎప్పుడు కీడు ప్రభావాన్ని అన్ని రాశుల వారిపై చూపుతూ ఉంటుంది. ఇలాంటి ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత కలిగిన రాహువు గ్రహం జనవరి 25వ తేదీన ఏడు గంటల సమయంలో శతభిషా నక్షత్రం మూడవ స్థానంలోకి సంచారం చేయబోతోంది. ఇలా సంచారం చేయడం కొన్ని రాశుల వారికి మంచి ఫలితాలను అందిస్తే.. మరికొన్ని రాశుల వారికి కీడు ఫలితాలను అందిస్తుంది. ముఖ్యంగా రాహు శతభిషా నక్షత్రంలోని మూడవ దశలోకి ప్రవేశించడం వల్ల నాలుగు రాశుల వారికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. ఈ సమయంలో ఆర్థికంగా కలిసి రావడమే కాకుండా బోలెడు ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా దీర్ఘకాలిక సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోయే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. అయితే, రాహువు నక్షత్ర సంచారంతో ఏ రాశుల వారికి చాలా మేలు జరుగుతుందో తెలుసుకోండి.
ఈ రాశులవారికి జాక్పాట్!
వృషభ రాశి
వృషభ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు రాహువు సంచారం వల్ల చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా కెరీర్ పరంగా అద్భుతమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. కార్యాలయాల్లో సొంత గుర్తింపు లభించడమే కాకుండా భవిష్యత్తు ప్రణాళికలపై దృష్టి సారించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే డబ్బు సంపాదించడానికి వీరు వివిధ మార్గాలను కూడా ఎంచుకునే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో ఖర్చులు కూడా పెరగవచ్చు.
కన్యారాశి
కన్యరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు రాహు సంచార ప్రభావంతో గణనీయమైన లాభాలు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. కెరీర్ పరంగా అద్భుతమైన పురోగతి లభించడమే కాకుండా ఉద్యోగాల్లో ఊహించని మార్పులు వస్తాయి. ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వ్యక్తులకు పదోన్నతులు కూడా కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా కమ్యూనికేషన్, మీడియా రంగాల్లో బలాలు చేస్తున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా లాభాలనందిస్తుంది.
తులారాశి
రాహు గ్రహం సంచారంతో తులారాశి వారికి బోలెడు లాభాలు కలిగే అవకాశాలున్నాయి. వీరికి అదృష్టం ప్రకాశించి అన్ని సానుకూలమైన ఫలితాలు కలుగుతాయి. వ్యక్తిగత జీవితం ఊహించని స్థాయిలో మెరుగుపడుతుంది. పోటీ పరీక్షల్లో బాగా రాణించగలిగి అద్భుతమైన ఫలితాలు పొందగలుగుతారు. గందరగోళం తొలగిపోయి.. అనేక రకాల సమస్యల నుంచి ఒక ఉపశమనం కలుగుతుంది.
మీన రాశి
మీన రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా ఈ సమయం చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. సానుకూల ఆలోచనలతో ముందుకు సాగుతారు. విదేశాలకు వెళ్లాలనుకునే కోరికలు కూడా నెరవేరుతాయి. చాలా కాలంగా ఉన్న ఎన్నో రకాల పెండింగ్లో ఉన్న పనులు కూడా పూర్తవుతాయి. దీంతోపాటు ఈ సమయంలో అద్భుతమైన నిర్ణయాలు తీసుకోగలుగుతారు. ఆర్థికంగా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి.
