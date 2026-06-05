/Rahu Transit 2026: కుంభరాశిలో రాహు సంచారం.. డిసెంబర్ 5 వరకు ఈ 3 రాశుల వారికి కాసుల వర్షం, తిరుగులేని అదృష్టం!

Rahu Transit In Aquarius Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. రాహువు గ్రహాన్ని అత్యంత ప్రమాదకరమైన ఛాయాగ్రహంగా పిలుస్తారు. దీనిని శని ఛాయగా కూడా చెప్పుకుంటారు. అయినప్పటికీ నవగ్రహాల్లో ఇది అత్యంత శక్తివంతమైన గ్రహాల్లో ఒకటిగా పరిగణిస్తారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం రాహువు ప్రభావం మానవ జీవితాలపై అకస్మాత్తుగా తీవ్రంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ గ్రహాన్ని కలియుగానికి రాజుగా పిలుస్తారు. రాహువు పరిమితం లేకుండా పనిచేసే గ్రహంగా కూడా చెప్పుకుంటారు. కాబట్టి ఈ గ్రహం అప్పుడప్పుడు శుభ ఫలితాలను ఇస్తే.. అప్పుడప్పుడు ఫలితాలను అందిస్తుంది. కొన్నిసార్లు రాహువువు అకస్మాత్తుగా చురుకుగా మారి చాలా తక్కువ సమయాల్లోనే.. పేదవారిని సైతం ధనవంతులు చేస్తాడు..
ప్రతి నెలలో ఏదో ఒక గ్రహం సంచారం చేస్తూనే ఉంటుంది. అలాంటిది రాహువు గ్రహం కూడా అప్పుడప్పుడు తప్పకుండా సంచారం చేస్తుంది. ఈ గ్రహం ఎల్లప్పుడూ వ్యతిరేక దిశలోనే కదులుతూ ఉంటుంది. ఈ రాహువు సంచారం కారణంగా మొత్తం 12 రాశులు ప్రభావితం అవుతా. అంతేకాకుండా జీవితంలో కూడా గణనీయమైన మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయి. అయితే, ఈ ఛాయాగ్రహం ప్రభావంతో కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థిక లాభాలు కలగడమే కాకుండా విదేశీ ప్రయాణాలతో పాటు.. పని ప్రదేశాల్లో అనేక మార్పులు సంభవిస్తాయి. ఇదిలా ఉంటే ఈ సంవత్సరం డిసెంబర్ 5వ తేదీ వరకు రాహువు గ్రహం కుంభరాశిలోనే అంచార దశలో ఉండబోతోంది. దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి రాహువువు దేవుడి అనుగ్రహం లభించబోతోంది. దీంతో ఆయా రాశుల వారికి ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది.
ఈ రాశులవారికి రాహువు అనుగ్రహం..
మేష రాశి
రాహువు కుంభరాశిలోకి వెళ్లడం కారణంగా మేష రాశి వారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వీరికి ఏలినాటి శని ప్రారంభమైంది. కాబట్టి రాహువువు కుంభరాశిలోకి వెళ్లడం కారణంగా వీరి జీవితంలో సానుకూలమైన శక్తులు రావడం ప్రారంభమౌతాయి. వ్యాపార సమస్యలు కూడా క్రమంగా పరిష్కారం అవుతాయి. వృత్తితోపాటు వ్యక్తిగత జీవితాల మధ్య సరైన సమతుల్యత కూడా లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా ప్రతిభకు తగ్గ గుర్తింపు కూడా లభిస్తుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అలాగే విద్యార్థులకు ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది.
తులారాశి
తులారాశి వారికి ఈ సమయం ఎంతో శుభప్రదంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా వీరికి ఆత్మవిశ్వాసం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. వీరి పనిపై దృష్టి పెట్టి అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు. అలాగే అదృష్టం తోడుగా ఉండి అనుకున్న పనుల్లో భారీ మొత్తంలో ఆర్థిక లాభాలు పొందగలుగుతారు. ఏమైనా కోర్టు కేసులు ఉన్న వ్యక్తులు తప్పకుండా విజయాలు సాధించుతారు. జీవిత భాగస్వామితో ఇబ్బంది పడుతున్న వ్యక్తులకు పరిష్కారం కూడా దొరుకుతుంది. అంతేకాకుండా భాగస్వామి మీకు అనుకూలంగా మారే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
ధనస్సు రాశి
ధనస్సు రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా రాహువువు శక్తివంతమైన ప్రభావంతో అనేక రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. డిసెంబర్ ఐదవ తేదీ వరకు వీరికి జీవితంలో శాంతితో పాటు సంతోషం నెలకొంటుంది. ఉద్యోగపరంగా వస్తున్న ఎలాంటి సమస్యలైనా సులభంగా పరిష్కారం కాబోతున్నాయి. అలాగే ఆత్మవిశ్వాసంతో జీవితాన్ని ముందుకు సాగించడం చాలా మంచిది. వీరికి సమాజంలో గౌరవంతో పాటు కీర్తి, ప్రతిష్టలు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతాయి. ముఖ్యంగా పెద్దల నుంచి అద్భుతమైన సపోర్టు కూడా లభిస్తుంది. వీరు ఆధ్యాత్మిక కార్యకలాపాలపై కూడా ఆసక్తి కనబరిస్తూ ఉంటారు. కానీ ఈ సమయంలో తప్పకుండా ఆరోగ్యం పై ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ వహించాల్సి ఉంటుంది.
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