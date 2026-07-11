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మకర రాశిలోకి రాహువు సంచారం.. ఆ రాశుల వారికి అదృష్టం మాములుగా లేదు!

Rahu Transit in Capricorn: డిసెంబర్‌లో రాహువు గ్రహం మకర రాశిలోకి ప్రవేశించబోతోంది. దీని కారణంగా ఈ కింది రాశులవారికి ఈ సమయం చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఆర్థికండా బోలెడు లాభాలు కలుగుతాయి.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 11, 2026, 02:39 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 02:39 PM IST
మకర రాశిలోకి రాహువు సంచారం.. ఆ రాశుల వారికి అదృష్టం మాములుగా లేదు!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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మకర రాశిలోకి రాహువు సంచారం.. ఆ రాశుల వారికి అదృష్టం మాములుగా లేదు!
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