/మకర రాశిలోకి రాహువు సంచారం.. ఆ రాశుల వారికి అదృష్టం మాములుగా లేదు!

Rahu Transit in Capricorn Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, గ్రహాల గమనం మానవ జీవితాలపై ఊహించని ప్రభావాన్ని చూపుతాయని మనందరికీ తెలుసు.. ముఖ్యంగా కీడు గ్రహంగా పరిగణించే.. రాహువు గ్రహ సంచారం చేయడం వల్ల అన్ని రాశులు ఊహించని స్థాయిలో ప్రభావితమవుతాయి.. వచ్చే డిసెంబర్ 5వ తేదీన రాహువు కుంభ రాశిని విడిచిపెట్టి.. శని దేవుడికి సంబంధించిన మకర రాశిలోకి సంచారం చేస్తాడు.. రాహువు ఒక రాశిలో దాదాపు 18 నెలల పాటు కొనసాగుతాడు. ఈ రాహువు మార్పు వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి ఊహించని ధనలాభాలతో పాటు సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్టలు ఊహించని స్థాయిలో లభిస్తాయి. అదృష్టం కూడా అనుకున్నంత స్థాయిలో పెరుగుతుంది.
తులా రాశి
ముఖ్యంగా తులా రాశి రాహువు ప్రభావంతో సమాజంలో తమకంటూ ఒక సరికొత్త గుర్తింపు కూడా లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా గరిష్ట పురోగతి కూడా లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. గతంలో చేసిన హార్డ్ వర్క్ ఇప్పుడు మీకు విలాసవంతమైన జీవితాన్ని అందిస్తుంది. మీ జీవనశైలి కూడా ఊహించని స్థాయిలో మారిపోతుంది.. ముఖ్యంగా విదేశాలకు వెళ్లాలని.. అక్కడ స్థిరపడాలని ఎప్పటి నుంచో కలలు కంటున్న వారికి ఈ 18 నెలల కాలంలో ఆ కల నిజం కాబోతోందని జ్యోతిష్యలు తెలుపుతున్నారు.
మిథున రాశి
రాహువు మకర రాశిలోకి సంచారం చేయడం వల్ల మిథున రాశివారికి కెరీర్ పరంగా అద్భుతమైన అవకాశాలు రాబోతున్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఉద్యోగ రంగంలో ఊహించని స్థాయికి ఎదిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. వ్యాపారంలో ఉన్నవారికి అయాచితంగా లేదా ఆకస్మికంగా భారీ ధనలాభం కలిగే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. నిలిచిపోయిన పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు తిరిగివచ్చే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి.
సింహ రాశి
సింహ రాశి వారికి రాహువు సంచారం ప్రభావం వల్ల వారు గతంలో పడిన కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది.. అదృష్టం మీ వెంటే ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. మీ పేరు ప్రఖ్యాతులు నలుదిశలా వ్యాపించే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. వ్యాపారస్తులు వేగంగా వృద్ధి చెందే ఛాన్స్లు ఉన్నాయి. ఇక వ్యక్తిగత జీవితంలో గత కొంతకాలంగా భార్యాభర్తల మధ్య ఉన్న దూరాలు, మనస్పర్థలు తొలిగిపోతాయి. జీవిత భాగస్వామితో ఎంతో సంతోషంగా గడుపుతారు.
కుంభ రాశి
రాహువు కుంభ రాశిని విడిచిపెట్టి.. మకరంలోకి వెళ్తున్నప్పటికీ.. కుంభ రాశి వారికి ఇది అనేక రంగాలలో మేలు చేస్తుంది. మల్టీనేషనల్ కంపెనీల (MNC) నుంచి పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగ ఆఫర్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది. కేవలం పదోన్నతులు మాత్రమే కాకుండా భారీగా జీతాలు పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మీలో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. కార్యాలయంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరిగి.. ఉన్నతాధికారుల సపోర్ట్ పొందుతారు.
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