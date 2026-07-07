/కుంభరాశిలో రాహువు సంచారం.. నక్కతోక తొక్కబోతున్న రాశులు ఇవే..

Kumbha Rasi Rahu Transit: కుంభరాశిలో రాహువు సంచారం కొన్ని రాశుల వారికి సానుకూలంగా ఉండబోతున్నట్టు జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతున్న మాట. కాబట్టి, డిసెంబర్ వరకు కుంభరాశిలో రాహువు సంచారం వలన ఏ రాశుల వారికి శుభవార్తలు అందుకోబోతున్నారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలోని గ్రహగతులు ఏం చెప్పబోతున్నాయి.
రాహువు ఎల్లప్పుడూ వక్రగతిలో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు. ప్రస్తుతం, రాహువు శనిదేవుడు రాశి అయిన కుంభ రాశిలో సంచరిస్తున్నాడు. అంతు చిక్కని గ్రహమైన రాహువు, శనిదేవుడు అధిపతి అయిన కుంభరాశిలో గత యేడాది నుండి అక్కడే సంచరిస్తున్నాడు. హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం, ఈ యేడాది డిసెంబర్ 5వ తేదీ వరకు ఆ రాశిలోనే సంచరిస్తాడు. ఆ తర్వాత రాహువు కుంభ రాశి నుంచి మకర రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. కుంభ రాశిలో రాహువు సంచారం ఏ రాశుల వారికి అనుకూలంగా ఉండబోతుందో చూద్దాం. కుంభ రాశిలో రాహువు సంచారం కొన్ని రాశుల వారికీ గణనీయమైన మార్పులను తీసుకురాబోతుంది. రాహువు మూడవ, ఆరవ పదకొండవ స్థానాలలో ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది.
మేష రాశి: కుంభ రాశిలో రాహువు సంచారం మేష రాశి వారికి ప్రయోజనకరంగా ఉండబోతుంది. కుంభం నుంచి మేష రాశి మూడవ ఇల్లు అవుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ రాశుల వారు రూపొందించే ప్రతి వ్యూహం భవిష్యత్తులో విజయం సాధించడానికి దోహదం చేస్తుంది. ఈ సమయంలో ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకోండి. ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులు ఒక్కొక్కటిగా తొలిగిపోతాయి. మంచి ప్రణాళికతో, మీరు వ్యాపారంలో లాభాలు ఆర్జించగలరు. పూర్వీకులకు సంబంధించిన ఆస్తిపాస్తులు కలిసొచ్చే అవకాశాలున్నాయి.
ధనుస్సు రాశి: కుంభ రాశిలో రాహువు సంచారం ధనుస్సు రాశి వారికి ప్రయోజనకరంగా ఉండబోతుంది. మీరు పని నిమిత్తం దూర ప్రాంతాలకు ప్రయాణించవలసి రావచ్చు. వ్యాపారంలో ఆర్థికపరమైన ఒత్తిడి తొలగిపోతుంది. మీ జీవిత భాగస్వామికి సఖ్యతతో మెలగాల్సిన సమయం. ఆర్ధిక లాభాలు అందుకునే అవకాశాలున్నాయి. విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణత సాధించబోతున్నారు.
కన్య రాశి: కుంభ రాశిలో రాహువు సంచారం కన్య రాశి వారికి ప్రయోజనకరంగా ఉండబోతుంది. ఆరోగ్యం మెరుగుపడే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారంలో నిలిచిపోయిన డబ్బు తిరిగి పొందుతారు. వివేకంతో, మీ పనితీరు కూడా మెరుగుపడుతుంది. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులు తమ చదువుపై మరింత దృష్టి పెట్టే అవకాశాలున్నాయి. అంతేకాదు నిరుద్యోగులకు మంచి ప్రయత్నంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగం పొందే అవకాశాలున్నాయి.
Disclaimer (గమనిక): ఈ వ్యాసంలోని సమాచారం పూర్తిగా నిజం లేదా ఖచ్చితమైనదని జీ మీడియా చెప్పడం లేదు. ఇక్కడ ఇవ్వబడిన జ్యోతిష్య శాస్త్ర సమాచారం..గ్రహ గతులు ఆయా రాశుల్లో సంచరించడంతోపాటు ఆయా వ్యక్తులు పుట్టిన సమయంలో వారి గ్రహ గోచారం ఆధారంగా ఇది మారుతూ ఉంటుంది. మరింత సమాచారం కోసం, దయచేసి సంబంధిత రంగంలోని పండితులను సంప్రదించండి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.