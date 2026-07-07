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కుంభరాశిలో రాహువు సంచారం.. నక్కతోక తొక్కబోతున్న రాశులు ఇవే..

Rahu Transit in Kumbha Rasi: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో రాహువు , కేతువులు ఛాయా గ్రహాలు. ఈ రెండు గ్రహాలు పరస్పర విరుద్ధంగా 180 డిగ్రీల కోణంలో నిరంతరం సంచరిస్తూ ఉంటాయి. కుంభరాశిలో రాహువు సంచారం వలన ఈ రాశుల వారికీ గణనీయమైన ప్రయోజనాలు దగ్గబోతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో రాహువు కుంభ రాశి ప్రవేశంతో నక్కతోక తొక్కబోతున్న రాశుల వివరాలకొస్తే..

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 07, 2026, 05:55 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 05:55 AM IST
కుంభరాశిలో రాహువు సంచారం.. నక్కతోక తొక్కబోతున్న రాశులు ఇవే..
Image Credit: Rahu Transit (File/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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