Rahu Transit 2026: రాహువు సంచారంతో గోల్డెన్ డేస్.. ఆ రాశుల వారికి కాసుల వర్షం కురవాల్సిందే!

Rahu Transit Into Aquarius Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో రాహువు గ్రహాన్ని అత్యంత కీడు గ్రహంగా, మాయాగ్రహంగా పిలుస్తారు. ఈ గ్రహం ఒక రాసి నుంచి మరొక రాశికి మారినప్పుడల్లా మానవ జీవితాలపై అత్యంత ప్రత్యేకమైన ప్రభావం పడుతుంది. రాహువు కుంభ రాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. అతి త్వరలోనే ఇది జరగబోతోంది. అయితే సాధారణంగా రాహు అంటే భయపడేవారు ఉన్నప్పటికీ.. ఈ సంచారం కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి ఊహించని అదృష్టం లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా ఊహించని వృద్ధిని సాధించగలుగుతారు. రాహు కుంభరాశిలో ఉన్నప్పుడు కొన్ని రాశుల వారికి గోల్డెన్ పీరియడ్ కూడా ప్రారంభమవుతుంది. కాబట్టి ఆయా రాశుల వారికి ఆర్థికంగా అద్భుతమైన మేలు జరుగుతుంది.
ఈ రాశులవారికి బంపర్ లాభాలు:
మేష రాశి
మేషరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు రాహు సంచారం చాలా శుభప్రదంగా ఉండబోతోంది. వీరు గత కొంతకాలంగా ఎదుర్కొంటున్న ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి తప్పకుండా ఉపశమనం లభించబోతోంది. ఉద్యోగస్తులకు ప్రమోషన్స్ రావడమే కాకుండా.. జీతాల్లో భారీ మార్పులు ఉండబోతున్నాయి. వీరు చేసే ఎలాంటి పనులైన అద్భుతమైన అదృష్టాన్ని తెచ్చిపెట్టబోతున్నాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా విదేశాలకు వెళ్లాలనుకునే వారి కోరికలు కూడా ఈ సమయంలో నెరవేరబోతున్నాయి.
వృషభరాశి
వృషభ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు రాహు అనుగ్రహం వల్ల వృత్తిపరంగా గొప్ప గొప్ప మార్పులు సంభవించబోతున్నాయి. కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరించడమే కాకుండా వీరు తప్పకుండా సమాజంలో ప్రతిష్టలు పొందగలుగుతారు. వ్యాపారస్తులకు కొత్త ఒప్పందాలు కూడా లభించబోతున్నాయి. ఇవి భవిష్యత్తులో భారీ లాభాలను తెచ్చిపెట్టే అవకాశాలున్నాయి. రాజకీయ రంగాల్లో ఉన్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం అత్యంత అనుకూలంగా ఉండబోతోంది.
మిథున రాశి
రాహు సంచారం కారణంగా మిథున రాశి వారికి కూడా ఈ సమయంలో విపరీతమైన అదృష్టం లభించబోతోంది. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు వేగంగా పూర్తి అవడమే కాకుండా.. తల్లిదండ్రుల నుంచి వస్తున్న ఆస్తులు కూడా వీరికి చేరుతాయి. అంతేకాకుండా విద్యార్థులు తప్పకుండా పోటీ పరీక్షల్లో మంచి ఫలితాలు కూడా సాధించగలుగుతారు. తీర్థయాత్రలకు లేదా విదేశాలకు వెళ్లాలనుకునే వారి కోరికలు కూడా నెరవేరబోతున్నాయి. ఆకస్మిక ధన లాభాలు కలిగే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.
కుంభరాశి
కుంభరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో ఊహించని స్థాయిలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. దీనివల్ల అన్ని రకాల పనులు ఎంతో సులభంగా చేయగలుగుతారు. సమాజంలో మీ మాటకు విలువ కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. ఆరోగ్య విషయంలో కొంత జాగ్రత్తగా ఉండి.. ముందుకు సాగడం చాలా మంచిది. అలాగే ఇప్పటికే దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడుతున్న వారు తప్పకుండా అప్పుడప్పుడు వైద్యులను సంప్రదించడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తూ ఉన్నారు..
Also Read: Mercury Transit 2026: బుధుడి శక్తివంతమైన ప్రభావం.. మార్చి 13 నుంచి ఈ రాశుల వారికి ఊహించని సంపాదన!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook