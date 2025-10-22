English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
  • Rahu Transit: శతభిష నక్షత్రంలోకి రాహువు.. చాలా ఏళ్ల తర్వాత ఈ రాశుల వారి జీవితాల్లో కొత్త మార్పులు.. అబ్బబ్బ డబ్బే డబ్బు..

Rahu Transit: శతభిష నక్షత్రంలోకి రాహువు.. చాలా ఏళ్ల తర్వాత ఈ రాశుల వారి జీవితాల్లో కొత్త మార్పులు.. అబ్బబ్బ డబ్బే డబ్బు..

Rahu Nakshatra Transit 2025: రాహువు గ్రహం నవంబర్ 24వ తేదీన శతభిష నక్షత్రంలోకి సంచారం చేయబోతోంది. దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా రాహువు అనుగ్రహం కలిగి విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Oct 22, 2025, 11:20 AM IST

Trending Photos

Bank Holiday: రేపు మంగళవారం బ్యాంకులకు సెలవు.. కారణమేమిటంటే..?
5
Bank Holidays Tomorrow
Bank Holiday: రేపు మంగళవారం బ్యాంకులకు సెలవు.. కారణమేమిటంటే..?
Kavya Maran: సన్‌రైజర్స్‌లో కీలక మార్పు.. ఒకరిని వదిలేసి ముగ్గురిపై కన్నేసిన కావ్య పాప!
5
Kavya Maran
Kavya Maran: సన్‌రైజర్స్‌లో కీలక మార్పు.. ఒకరిని వదిలేసి ముగ్గురిపై కన్నేసిన కావ్య పాప!
8th Pay Commission: 8వ పే కమిషన్‌తో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు వరం.. 186 శాతం జీతం పెంపు
6
Salary Hike
8th Pay Commission: 8వ పే కమిషన్‌తో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు వరం.. 186 శాతం జీతం పెంపు
Bank Holiday 2025: అక్టోబర్ 22న బ్యాంకులు బంద్.. ఎందుకో తెలుసా..?
5
Bank Holidays Tomorrow
Bank Holiday 2025: అక్టోబర్ 22న బ్యాంకులు బంద్.. ఎందుకో తెలుసా..?
Rahu Transit: శతభిష నక్షత్రంలోకి రాహువు.. చాలా ఏళ్ల తర్వాత ఈ రాశుల వారి జీవితాల్లో కొత్త మార్పులు.. అబ్బబ్బ డబ్బే డబ్బు..

Rahu Nakshatra Transit Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం అత్యంత శక్తివంతమైన గ్రహాల్లో రాహువు గ్రహం ఒకటి. ఈ గ్రహం చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. అంతేకాకుండా అత్యంత నెమ్మదిగా కదిలే గ్రహంగా కూడా పిలుస్తారు. ఈ గ్రహం రాశిని మార్చినప్పుడల్లా.. అన్ని రాశుల ప్రభావితం అవుతాయి. ముఖ్యంగా రాహువు గ్రహం ఏదైనా ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశికి ప్రవేశించడానికి దాదాపు ఒకటిన్నర సంవత్సరాల పాటు సమయం పడుతుంది. అలాంటి ఈ గ్రహం అప్పుడప్పుడు వ్యతిరేక దిశలో కూడా తిరుగుతుంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

రాహువు కదలికల వల్ల ఎల్లప్పుడూ కొన్ని రాశుల వారిపై ప్రతికూలమైన ప్రభావాలే పడుతూ ఉంటాయి. ఇవి వ్యక్తుల జీవితాల్లో ఆశుభమైన ఫలితాలు అందిస్తాయి. ఈ గ్రహం అనుకూలంగా లేకపోతే జీవితం మొత్తం విధ్వంసకరంగా మారుతుంది. అలాగే ఎన్నో పెద్దపెద్ద సమస్యలు వచ్చి పడుతూ ఉంటాయి. అదే ఈ గ్రహం శుభస్థానంలో ఉంటే.. వ్యాపారాలు రాజకీయాల పరంగా చాలా వరకు కలిసి వస్తుంది. ఇదిలా ఉంటే 18 ఏళ్ల తర్వాత రాహువు మీనరాశిని వదిలి కుంభరాశిలోకి ప్రవేశించాడు. డిసెంబర్ 26వ తేదీ వరకు ఇక్కడే సంచార దశలో కొనసాగుతూ ఉంటాడు. అయితే, నవంబర్ నెల 24వ తేదీన ఈ గ్రహం శతభిష నక్షత్రం లోకి ప్రవేశించబోతోంది. రాహువు నక్షత్ర మార్పులు కారణంగా కొన్ని రాశుల వారిపై ప్రత్యేకమైన ప్రభావం పడుతుంది. 

కన్యా రాశి 
రాహువు గ్రహం సంచారం చేయడం కారణంగా కన్య రాశి వారికి చాలా శుభ్రంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వీరికి కెరీర్ పరంగా గొప్ప విజయాలు సాధించే అవకాశం కూడా లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా కెరీర్ పరంగా అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు. అసంపూర్ణంగా ఉన్న పనులన్నీ సంపూర్ణమవుతాయి. ఆత్మవిశ్వాసం కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. జీవితంలో సానుకూలమైన శక్తులు పెరగడం ప్రారంభమవుతాయి.

Also Read: Budha Rashi Parivartan: మరో 2 రోజుల్లో బుధుడి రాశి మార్పు.. ఈ 3 రాశులకు చుక్కలే..!

ధనస్సు రాశి 
రాహువు సంచారం కారణంగా ధనస్సు రాశి వారికి సంపాదన విపరీతంగా పెరుగుతుంది. ముఖ్యంగా వీరికి జీవితంలో కొత్త అధ్యయనం ప్రారంభమవుతుంది. కొత్త ఆదాయం వనరులు కూడా లభించి వ్యాపారాల్లో వృద్ది సాధిస్తారు. అలాగే జీతాలు కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతాయి. ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో మంచి కంపెనీల నుంచి ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తాయి.. ఇక కుటుంబంలో ఆనందం పెరగడమే కాకుండా శాంతి కూడా పెరుగుతుంది. భవిష్యత్తులో పొందాల్సిన అన్ని లాభాలు పొందగలుగుతారు.

మేషరాశి 
రాహువు శతభిష నక్షత్రంలోకి సంచారం చేయడం కారణంగా కెరీర్ పరంగా వస్తున్న అడ్డంకులు మొత్తం తొలగిపోతాయి. వ్యాపారాలు చేసే వారికి ఈ సమయం లాభదాయకంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా వ్యాపార భాగస్వాముల నుంచి కూడా అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. అలాగే పాత చింతలు తొలగిపోయే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. ఎప్పటినుంచో ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలకు కూడా ఈ సమయంలో పరిష్కారం లభిస్తుంది. వైవాహిక జీవితంలో ఒత్తిడి కూడా తొలగిపోతుంది. 

Also Read: Budha Rashi Parivartan: మరో 2 రోజుల్లో బుధుడి రాశి మార్పు.. ఈ 3 రాశులకు చుక్కలే..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Rahu TransitRahu Transit 2025Rahu Transit 2026rahu ketu transit 2025Saturn Transit 2025

Trending News