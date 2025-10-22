Rahu Transit: శతభిష నక్షత్రంలోకి రాహువు.. చాలా ఏళ్ల తర్వాత ఈ రాశుల వారి జీవితాల్లో కొత్త మార్పులు.. అబ్బబ్బ డబ్బే డబ్బు..

Rahu Nakshatra Transit Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం అత్యంత శక్తివంతమైన గ్రహాల్లో రాహువు గ్రహం ఒకటి. ఈ గ్రహం చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. అంతేకాకుండా అత్యంత నెమ్మదిగా కదిలే గ్రహంగా కూడా పిలుస్తారు. ఈ గ్రహం రాశిని మార్చినప్పుడల్లా.. అన్ని రాశుల ప్రభావితం అవుతాయి. ముఖ్యంగా రాహువు గ్రహం ఏదైనా ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశికి ప్రవేశించడానికి దాదాపు ఒకటిన్నర సంవత్సరాల పాటు సమయం పడుతుంది. అలాంటి ఈ గ్రహం అప్పుడప్పుడు వ్యతిరేక దిశలో కూడా తిరుగుతుంది.
రాహువు కదలికల వల్ల ఎల్లప్పుడూ కొన్ని రాశుల వారిపై ప్రతికూలమైన ప్రభావాలే పడుతూ ఉంటాయి. ఇవి వ్యక్తుల జీవితాల్లో ఆశుభమైన ఫలితాలు అందిస్తాయి. ఈ గ్రహం అనుకూలంగా లేకపోతే జీవితం మొత్తం విధ్వంసకరంగా మారుతుంది. అలాగే ఎన్నో పెద్దపెద్ద సమస్యలు వచ్చి పడుతూ ఉంటాయి. అదే ఈ గ్రహం శుభస్థానంలో ఉంటే.. వ్యాపారాలు రాజకీయాల పరంగా చాలా వరకు కలిసి వస్తుంది. ఇదిలా ఉంటే 18 ఏళ్ల తర్వాత రాహువు మీనరాశిని వదిలి కుంభరాశిలోకి ప్రవేశించాడు. డిసెంబర్ 26వ తేదీ వరకు ఇక్కడే సంచార దశలో కొనసాగుతూ ఉంటాడు. అయితే, నవంబర్ నెల 24వ తేదీన ఈ గ్రహం శతభిష నక్షత్రం లోకి ప్రవేశించబోతోంది. రాహువు నక్షత్ర మార్పులు కారణంగా కొన్ని రాశుల వారిపై ప్రత్యేకమైన ప్రభావం పడుతుంది.
కన్యా రాశి
రాహువు గ్రహం సంచారం చేయడం కారణంగా కన్య రాశి వారికి చాలా శుభ్రంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వీరికి కెరీర్ పరంగా గొప్ప విజయాలు సాధించే అవకాశం కూడా లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా కెరీర్ పరంగా అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు. అసంపూర్ణంగా ఉన్న పనులన్నీ సంపూర్ణమవుతాయి. ఆత్మవిశ్వాసం కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. జీవితంలో సానుకూలమైన శక్తులు పెరగడం ప్రారంభమవుతాయి.
Also Read: Budha Rashi Parivartan: మరో 2 రోజుల్లో బుధుడి రాశి మార్పు.. ఈ 3 రాశులకు చుక్కలే..!
ధనస్సు రాశి
రాహువు సంచారం కారణంగా ధనస్సు రాశి వారికి సంపాదన విపరీతంగా పెరుగుతుంది. ముఖ్యంగా వీరికి జీవితంలో కొత్త అధ్యయనం ప్రారంభమవుతుంది. కొత్త ఆదాయం వనరులు కూడా లభించి వ్యాపారాల్లో వృద్ది సాధిస్తారు. అలాగే జీతాలు కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతాయి. ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో మంచి కంపెనీల నుంచి ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తాయి.. ఇక కుటుంబంలో ఆనందం పెరగడమే కాకుండా శాంతి కూడా పెరుగుతుంది. భవిష్యత్తులో పొందాల్సిన అన్ని లాభాలు పొందగలుగుతారు.
మేషరాశి
రాహువు శతభిష నక్షత్రంలోకి సంచారం చేయడం కారణంగా కెరీర్ పరంగా వస్తున్న అడ్డంకులు మొత్తం తొలగిపోతాయి. వ్యాపారాలు చేసే వారికి ఈ సమయం లాభదాయకంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా వ్యాపార భాగస్వాముల నుంచి కూడా అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. అలాగే పాత చింతలు తొలగిపోయే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. ఎప్పటినుంచో ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలకు కూడా ఈ సమయంలో పరిష్కారం లభిస్తుంది. వైవాహిక జీవితంలో ఒత్తిడి కూడా తొలగిపోతుంది.
