Rahu Transit: స్థానం మార్చుకున్న రాహువు.. ఈ రాశులవారికి ఊహించని ధనయోగం!

Rahu Transit Effect: డిసెంబర్‌ 2న రాహువు గ్రహం నక్షత్ర సంచారంలో భాగంగా స్థానాన్ని మార్చుకుంది. దీని కారణంగా ఈ 3 రాశులవారికి చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా కూడా చాలా వరకు కలిసి వస్తుంది. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Dec 3, 2025, 09:06 AM IST

Rahu Transit: స్థానం మార్చుకున్న రాహువు.. ఈ రాశులవారికి ఊహించని ధనయోగం!

Rahu Transit Effect On Zodiac: అన్ని గ్రహాల్లో రాహువు గ్రహం చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా భావిస్తారు. శని గ్రహం తర్వాత అత్యంత నెమ్మదిగా రాశి సంచారం చేసే గ్రహాల్లో ఇది ఒకటి. ఈ గ్రహం రాశి మారండం వల్ల అన్ని రాశులవారిపై శక్తివంతమైన ప్రభావం పడుతుంది. రాహువు గ్రహం ఒక రాశి నుంచి మరో రాశికి చేరడానికి దాదాపు ఒకటిన్నర సంవత్సరాల పాటు సమయం పడుతుందని అందరికీ తెలుసు.. అయితే, ఈ గ్రహం తిరోగమనంలో కదులుతాడు. 

రాహువు గ్రహాన్ని నీడ గ్రహంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. ఇది ఎల్లప్పుడూ వ్యతిరేక దిశలో మాత్రమే తిరుగుతూ ఉంటుంది. దీని ప్రభావం పడిన రాశులవారు తప్పకుండా జీవితంలో సమస్యలతో పాటు గందరగోళం, అస్థిరత్వం వంటి సమస్యల బారిన పడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అదే ఈ గ్రహం జాతకంలో శుభస్థానంలో ఉంటే సమాజంలో ఊహించని స్థాయిలో సెటిల్‌ అవుతారు. అంతేకాకుండా రాత్రి రాత్రే పూర్తిగా ధనవంతులవుతారు. 

రాహువు గ్రహం కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో నక్షత్ర సంచారం కూడా చేస్తుంది. ఈ నక్షత్ర సంచారంతో జ్యోతిష్య శాస్త్రం పరంగా చాలా ప్రత్యేకతను కలిగి ఉంటుంది. అయితే, నవంబర్ 23 ఆదివారం రోజు రాహువు శతభిషంలోకి సంచారం చేసింది. అలాగే డిసెంబర్‌ 2వ తేదిన రాహువు సొంత నక్షత్రంలోనే తన స్థానాన్ని మార్చుకున్నాడు. దీని కారణంగా ఈ సమయంలో కొన్ని రాశులవారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. 

ఈ రాశులవారికి బంపర్‌ డబ్బే, డబ్బు!
కన్య రాశి 
రాహువు సొంత నక్షత్రంలో కదలికలు చేయడం వల్ల కన్య రాశివారు తప్పకుండా అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు. అంతేకాకుండా దీర్ఘకాలిక ప్రయత్నాలు చేస్తే మంచి లాభాలు పొందుతారు. దీంతో పాటు నాయకత్వ లక్షణాలు ఉన్నవారు ఈ సమయంలో తప్పకుండా పదవులు పొందుతారు. అలాగే రాజకీయా సంబంధం ఉన్నవారు అద్భుతమైన పవర్‌ పొందుతారు. 

మేష రాశి 
రాహువు నక్షత్ర సంచారంతో మేష రాశివారికి చాలా రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. వీరికి అద్భుతమైన అవకాశాలు తలుపుతడతాయి. అలాగే వీరు కొత్త కొత్త వృత్తులను ఎంచుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి. దీంతోపాటు ఉద్యోగాలు చేసేవారికి పదోన్నతులతో పాటు కొత్త బాధ్యతలు కూడా లభిస్తాయి. ఉద్యోగాలు చేసేవారికి ఈ సమయం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. సామాజిక పరిస్థితులు కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడతాయి. 

Also Read:Rahu Shukra Yuti 2026: 18 యేళ్ల తర్వాత రాహు - శుక్ర గ్రహాల మహా సంయోగం.. ఈ రాశులకు పట్టిందల్లా బంగారమే..

వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశివారికి నక్షత్రలో స్థానం మార్చుకోడం వల్ల ఆర్థికంగా చాలా మార్పులు వస్తాయి. పెట్టుబడులు పెట్టడం వల్ల అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. దీంతో పాటు భారీ మొత్తంలో ఆస్తులు కూడా పొందుతారు. విదేశాలలో పనిచేసేవారికి, చదువుకునేవారికి ఈ సమయం చాలా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ప్రయాణాలు చేసేవారికి ఈ సమయం అదృష్టాన్ని తెచ్చిపెడుతుంది. దీంతో పాటు జీవితం కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది.

(NOTE: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తెలిపిన అంశాల నుంచి ఆధారంగా తీసుకుని రాసింది మాత్రమే.. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్‌ ధృవీకరించదు.)

