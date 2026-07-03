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Gajalaxmi Rajayogam 2026: జూలై 3 నుంచి ఈ 5 రాశులపై లక్ష్మీనారాయణుల అనుగ్రహం.. కోట్లల్లో ధనలాభం!

Gajalaxmi Rajayogam 2026 Effect: ఈ గురువారం గురు, శుక్రుల కలయికతో  గజలక్ష్మి రాజయోగం ఏర్పడింది. దీని కారణంగా ఈ కింది రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా వీరికి ఆర్థికంగా బోలెడు ధన లాభాలు కలుగుతాయి.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 03, 2026, 10:19 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 10:19 AM IST
Gajalaxmi Rajayogam 2026: జూలై 3 నుంచి ఈ 5 రాశులపై లక్ష్మీనారాయణుల అనుగ్రహం.. కోట్లల్లో ధనలాభం!
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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Gajalaxmi Rajayogam 2026: జూలై 3 నుంచి ఈ 5 రాశులపై లక్ష్మీనారాయణుల అనుగ్రహం.. కోట్లల్లో ధనలాభం!
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