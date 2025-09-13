English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Rajayogam: మరింత శక్తివంతంగా రాహువు.. ఈ మూడు రాశులకు రాజయోం.. అనుకోని అదృష్టం..

Rahu Rajayogam 2025: నవగ్రహాలు నిరంతరం ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశిలోకి ప్రవేశిండం మూలాన కొన్ని రాశుల వారికి శుభాశుభా ఫలితాలను అందిస్తాయి. ఈ గ్రహం ఒక రాశి లేదా నక్షత్రాన్ని మార్చినప్పుడల్లా, అది మానవుల సంఘ జీవితంతో పాటు ప్రపంచాన్ని ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటుంది.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Sep 13, 2025, 04:21 PM IST

Rahu Rajayogam 2025:రాహువు, కేతువు నవగ్రహాల్లో ఛాయగ్రహాలు. ఇవి ఎల్లపుడు ఒకదానికొకటి 180 డిగ్రీల్లో సంచారం చేస్తుంటాయి.  ఎల్లప్పుడూ తిరోగమనంలో కదులుతుంటాయి. జ్యోతిష్యం శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం.. ఈ యేడాది నవంబర్‌లో రాహువు తానుండే నక్షత్రం నుంచి వేరే నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. నవంబర్ 23, 2025న, రాహువు పూర్వాభాద్ర నక్షత్రాన్ని వదిలి శతభిషనక్షత్రంలోకి వెళ్లనున్నాడు. శతభిష నక్షత్రానికి అధిపతి రాహువు కాబట్టి రాహువు యొక్క ఈ సంచారము చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా పరిగణించాలి.

కుంభ రాశి: రాహువు శతభిష నక్షతంలో అడుగుపెట్టడం వలన ఈ రాశుల వారికి  పాత సమస్యలు తొలిగిపోతాయి.  గత కొన్నేళ్లుగా అనుభవిస్తున్న ఇబ్బందులు పరిష్కరించబడతాయి. వైవాహిక జీవితం కొత్తగా ఉంటుంది. చేసే పనిలో కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. కష్టపడి పనిచేసినందుకు ప్రతిఫలం దక్కుతుంది.

మిథున రాశి: రాహువు శతభిష నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం వలన ఈ రాశుల వారికి సమాజంలో గౌరవ, మర్యాదలు పెరుగుతాయి. వీరి జీవనశైలిలో సానుకూల మార్పు ఉండబోతుంది. ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో ఆకస్మిక పురోగతి ఉంటుంది.

కర్కాటక రాశి: ఆర్థిక రంగంలో లాభాలు అందుకుంటారు. పూర్వీకుల ఆస్తి నుండి కూడా లాభాలు అందుకుంటారు. ఆఫీసులు కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. ప్రతిపనిలో మీదే విజయం వరిస్తుంది.  

గమనిక: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, హిందూ పంచాంగాలు, ఇతరత్రా సమాచారం ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. ఈ సమాచారం సరైనదే కానీ.. అది నమ్మడం నమ్మకపోవడం అనేది మీ వ్యక్తిగత అభిప్రాయంపై ఆధారపడి ఉంటుంది.  దీనిని ZEE NEWS దీనికి ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు. 

