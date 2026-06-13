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Rajayogam: కుజ, గురు గ్రహాల కలయికతో అమోఘనమైన రాజయోగం.. ఈ రాశులకు బంపర్‌ జాక్‌పాట్‌..

Mangal Gochar 2026: నవగ్రహాల్లో కుజుడు సర్వ సైన్యాధిపతి. అంతకాదు మంగళ గ్రహం ధైర్యం, శౌర్యం,  బలానికి అధిపతి కూడా.   కుజుడు మే నెలలో తనకు సంబంధించిన మేషరాశిలోకి ప్రవేశిస్తున్నాడు. ఇది 4 రాశుల వారికి అపారమైన ప్రయోజనాలను కలిగించబోతుంది. అంతేకాదు రాజయోగాన్నిఅందించబోతుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 13, 2026, 02:06 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 02:06 PM IST
Rajayogam: కుజ, గురు గ్రహాల కలయికతో అమోఘనమైన రాజయోగం.. ఈ రాశులకు బంపర్‌ జాక్‌పాట్‌..
Image Credit: Guru Kuja Rajayogam (File/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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కుజ, గురు గ్రహాల కలయికతో అమోఘనమైన రాజయోగం.. ఈ రాశులకు బంపర్‌ జాక్‌పాట్‌..
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