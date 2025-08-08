English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Raksha bandhan 2025: శ్రావణ పౌర్ణమి.. రాఖీ రోజు మళ్లీ కొత్త జంధ్యంను ఎందుకు ధరిస్తారు..?..ఈ రహస్యమైన విషయాలు మీకు తెలుసా..?

Upakarma vedic rituals: దేశ మంతట కూడా రాఖీ పౌర్ణమి రోజున కొత్తగా జంధ్యాలు మరోసారి ధరిస్తారు. దీనివెనుక అనాదీగా ఆచరిస్తున్న కొన్ని సంప్రదాయాలు వాడుకలో ఉన్నాయి. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 8, 2025, 10:41 PM IST
  • శ్రావణ పౌర్ణమిరోజున ఉపాకర్మ..
  • ఈసూచనలు పాటించాలంటున్న పండితులు..

Raksha bandhan 2025: శ్రావణ పౌర్ణమి.. రాఖీ రోజు మళ్లీ కొత్త జంధ్యంను ఎందుకు ధరిస్తారు..?..ఈ రహస్యమైన విషయాలు మీకు తెలుసా..?

Raksha bandhan 2025 Shravana masam Upakarma vedic rituals: శ్రావణ పౌర్ణమి రోజున రాఖీ పౌర్ణమి లేదా జంధ్యాల పౌర్ణమిని జరుపుకుంటారు. ఈ రోజున చాలా చోట్ల  ఉపకర్మాను నిర్వహిస్తారు. ఉపకర్మా అంటే..మరోసారి ఈరోజున నూతన జంధ్యం ధరిస్తారు. ముఖ్యంగా వడుగులో బ్రాహ్మచారికి తప్పకుండా జంధ్యం వేస్తారు. ఆ తర్వాత తండ్రి గాయత్రి మంత్ర ఉపదేశం చేస్తాడు. తల్లి మొదటి సారిగా బిక్ష పెడుతుంది. అప్పటి నుంచి ఉపనయనం  అయిన బ్రాహ్మచారి రెండు పొగుల జంధ్యంను ధరిస్తాడు. ప్రతిరోజుకూడా త్రికాల సంధ్యావందనం చేయడంతో పాటు గాయత్రి మంత్రంను తప్పకుండా జపం చేయాలి.  

యఙ్ఞోప‌వీతం ధరించినవారిని ద్విజులు అంటారు. ద్విజులు అంటే రెండు జన్మలు కలవారని అర్థం.  తల్లి గర్భం నుంచి జన్మించడం మొదటిది అయితే, ఉపనయనం తరువాత గురువు నుంచి ఙ్ఞానాన్ని పొందడం రెండోది అని అర్థం. 

ఉపనయన సమయంలో జంధ్యానికి కొన్ని చోట్ల జింక చర్మాన్ని కడతారు. దీనిని ఉపాకర్మ కార్యక్రమంలో శ్రావణ పౌర్ణమి రోజు వదిలిపెడతారు. ముఖ్యంగా బ్రహ్మచారులు మూడు దారాల ఒక పొగును, పెళ్లి అయిన వారు తొమ్మిది దారాల మూడు పొగుల జంధ్యం ధరిస్తారు.

అయితే.. ప్రతిరోజు తప్పకుండా గాయత్రి మంత్రంను స్మరించుకుంటు ఉండాలి. ఉపకర్మాలో.. జంధ్యంను తీసుకుని దాన్ని నీళ్లలో ముంచి పసుపు,కుంకుమ అద్దుతారు.సూర్యుడికి చూపించి, గాయత్రి మంత్రంను జపిస్తారు. ఆ తర్వాత జంధ్యంను ధరిస్తారు.

Read more: Raksha Bandhan 2025: కట్టుకున్న రాఖీని జన్మాష్టమి వరకు తీయకూడదా..?.. ఈ రహస్యమైన విషయాలు మీకు తెలుసా..?

ముఖ్యంగా త్రికాల సంధ్య వందనంతో పాటుగా, గాయత్రిముద్రలు, గాయత్రి జపం చేస్తేనే అమ్మవారి సంపూర్ణ దయకల్గుతుందని పండితులు చెబుతున్నారు. అందుకే ఈ రోజున అనాదీగా జంధ్యంను నూతనంగా మరోసారి ధరిస్తాం.

Raksha BandhanUpakarmaYagnopaveetha dharanaSravana masamRaksha Bandhan Festival

