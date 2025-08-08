Raksha bandhan 2025: శ్రావణ పౌర్ణమి.. రాఖీ రోజు మళ్లీ కొత్త జంధ్యంను ఎందుకు ధరిస్తారు..?..ఈ రహస్యమైన విషయాలు మీకు తెలుసా..?

Raksha bandhan 2025 Shravana masam Upakarma vedic rituals: శ్రావణ పౌర్ణమి రోజున రాఖీ పౌర్ణమి లేదా జంధ్యాల పౌర్ణమిని జరుపుకుంటారు. ఈ రోజున చాలా చోట్ల ఉపకర్మాను నిర్వహిస్తారు. ఉపకర్మా అంటే..మరోసారి ఈరోజున నూతన జంధ్యం ధరిస్తారు. ముఖ్యంగా వడుగులో బ్రాహ్మచారికి తప్పకుండా జంధ్యం వేస్తారు. ఆ తర్వాత తండ్రి గాయత్రి మంత్ర ఉపదేశం చేస్తాడు. తల్లి మొదటి సారిగా బిక్ష పెడుతుంది. అప్పటి నుంచి ఉపనయనం అయిన బ్రాహ్మచారి రెండు పొగుల జంధ్యంను ధరిస్తాడు. ప్రతిరోజుకూడా త్రికాల సంధ్యావందనం చేయడంతో పాటు గాయత్రి మంత్రంను తప్పకుండా జపం చేయాలి.
యఙ్ఞోపవీతం ధరించినవారిని ద్విజులు అంటారు. ద్విజులు అంటే రెండు జన్మలు కలవారని అర్థం. తల్లి గర్భం నుంచి జన్మించడం మొదటిది అయితే, ఉపనయనం తరువాత గురువు నుంచి ఙ్ఞానాన్ని పొందడం రెండోది అని అర్థం.
ఉపనయన సమయంలో జంధ్యానికి కొన్ని చోట్ల జింక చర్మాన్ని కడతారు. దీనిని ఉపాకర్మ కార్యక్రమంలో శ్రావణ పౌర్ణమి రోజు వదిలిపెడతారు. ముఖ్యంగా బ్రహ్మచారులు మూడు దారాల ఒక పొగును, పెళ్లి అయిన వారు తొమ్మిది దారాల మూడు పొగుల జంధ్యం ధరిస్తారు.
అయితే.. ప్రతిరోజు తప్పకుండా గాయత్రి మంత్రంను స్మరించుకుంటు ఉండాలి. ఉపకర్మాలో.. జంధ్యంను తీసుకుని దాన్ని నీళ్లలో ముంచి పసుపు,కుంకుమ అద్దుతారు.సూర్యుడికి చూపించి, గాయత్రి మంత్రంను జపిస్తారు. ఆ తర్వాత జంధ్యంను ధరిస్తారు.
ముఖ్యంగా త్రికాల సంధ్య వందనంతో పాటుగా, గాయత్రిముద్రలు, గాయత్రి జపం చేస్తేనే అమ్మవారి సంపూర్ణ దయకల్గుతుందని పండితులు చెబుతున్నారు. అందుకే ఈ రోజున అనాదీగా జంధ్యంను నూతనంగా మరోసారి ధరిస్తాం.
