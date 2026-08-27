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Shravani Upakarma: జంధ్యాల పౌర్ణమి విశిష్టత.?.. నూతన యజ్ఞోపవీత ధారణకు శుభసమయం, ఎలా వేసుకొవాలి..?.

Rakshabandhan date: రాఖీ పౌర్ణమి రోజున మనలో చాలా మంది ఉపకర్మ  సంప్రదాయంను పాటిస్తారు. దీనిని తమిళంలో అవని అవిట్టం, తెలుగులో జంధ్యాల పున్నమ్మ, కన్నడలో జనివరద హబ్బ అని పిలుస్తారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 27, 2026, 06:37 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 06:37 PM IST
Shravani Upakarma: జంధ్యాల పౌర్ణమి విశిష్టత.?.. నూతన యజ్ఞోపవీత ధారణకు శుభసమయం, ఎలా వేసుకొవాలి..?.
Image Credit: rakhitradition

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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