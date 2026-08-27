/Shravani Upakarma: జంధ్యాల పౌర్ణమి విశిష్టత.?.. నూతన యజ్ఞోపవీత ధారణకు శుభసమయం, ఎలా వేసుకొవాలి..?.

Raksha bandhan 2026 date Shravani Upakarma rituals: శ్రావణ మాసంలో వచ్చే పౌర్ణమిని మనం రాఖీ పౌర్ణమి లేదా జంధ్యాల పౌర్ణమిగా జరుపుకుంటాం. 8నననమనం ఈసారి పౌర్ణమిని ఆగస్టు 28న శుక్రవారం రోజున జరుపుకుంటాం. చాలా మంది ఈ రోజున తమ సోదరులకు రాఖీలు కడతారు. ఇదే రోజున హయ గ్రీవ జయంతిని కూడా జరుపుకుంటారు. ముఖ్యంగా ఈరోజున చాలా మంది ఉపకర్మను ఆచరిస్తారు. ఉపనయనం అయినవారు తప్పకుండా ఈ రోజున పాత జంధ్యంను తీసివేసి, కొత్తది ధరించడం అనాదీగా ఆచారంగా పాటిస్తున్నారు.
ఉపకర్మ అంటే ఏమిటి?
ఉపకర్మ అనేది ఒక సంస్కృత పదం (ఉప + కర్మ). ఉపకర్మ అంటే వేద అధ్యయనాన్ని ప్రారంభించడానికి ముందు చేసే చర్య అని అంటారు. ఉపకర్మను.. బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు ఈరోజున యజ్ఞోపవీతం అని పిలువబడే పవిత్రమైన జంధ్యాన్ని మార్చుకొవడం అనేది ఆచారంగా పాటిస్తు వస్తున్నారు. ప్రాచీన కాలంలో వేదాలు, ఉపనిషత్తులు చదవాలంటే.. ఉపనయనం అనేది అర్హతగా చెప్పేవారు. ముఖ్యంగా గాయత్రీ మంత్రం ఉపదేశం, త్రికాల సంధ్యలను చేయాలని పండితులు చెబుతుంటారు.
ఉపనయం సమయంలో తండ్రి వడుగుకు గాయత్రి మంత్ర ఉపదేశం చేస్తారు. పూర్వకాలంలో ప్రజలు ఈ రోజు నుండి (శ్రావణం నుండి పుష్య మాసం వరకు) సంవత్సరంలో కేవలం ఆరు నెలల పాటు మాత్రమే వేద అధ్యయనాన్ని చేపట్టేవారు. దీనిలో భాగంగా మనం అనాదీగా శ్రావణ పౌర్ణమి రోజున ఉపకర్మను జరుపుకుంటాం.
ఈరోజున బ్రహ్మచారి మూడు పొగుల జంధ్యాన్ని, వివాహం అయిన తర్వాత మూడు పొగుల జంధ్యాంను ధరిస్తారు. ఈసారి ఉదయం 8 గంటల లోపు నూతనంగా జంధ్యంను ధరించే క్రతువును పూర్తి చేసుకొవాలని పండితులు చెబుతున్నారు. గాయత్రి మంత్రంతో పాటు, ముద్రలు కూడా చేయడం చాలా విశేషమని పండితులు చెబుతున్నారు.
ముఖ్యంగా పండితులతో కలిసి వారు సూచించిన విధంగా ఈ ఉపాకర్మను నిర్వహిస్తారు. దీనిని శ్రావణి కూడా పిలుస్తారు. ఈ విధంగా జంధ్యంను మార్చుకొవడం వలన అనేక దైవీకశక్తులు, గాయత్రీ జపం చేయడం వల్ల అమ్మవారి అనుగ్రహం కలుగుతుందని పండితులు చెబుతున్నారు.
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