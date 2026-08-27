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రాఖీ పండగ ఎప్పుడు ప్రారంభమైంది.. మొదటి రాఖీ ఎవరు కట్టారో తెలుసా?

Raksha Bandhan History: రాఖీ పండగ వెనుక పెద్ద చరిత్రనే ఉంది. ఇది మహాభారత కాలం నుంచి వస్తోంది. అయితే మొదటగా రాఖీ పండగ ఎలా ప్రారంభమైంది.. మొదట ఎవరికి ఎవరు రాఖీ కట్టారు అనే విషయాలను మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 27, 2026, 02:04 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 02:04 PM IST
రాఖీ పండగ ఎప్పుడు ప్రారంభమైంది.. మొదటి రాఖీ ఎవరు కట్టారో తెలుసా?
Image Credit: Souce: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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