/రాఖీ పండగ ఎప్పుడు ప్రారంభమైంది.. మొదటి రాఖీ ఎవరు కట్టారో తెలుసా?

Raksha Bandhan History News: అన్నా చెల్లెళ్లకు అక్క తమ్ముళ్లకు మధ్య ఉన్న స్వచ్ఛమైన ప్రేమను అనుబంధాన్ని చాటి చెప్పే అత్యంత విశిష్టమైన పండుగ రాఖీ పౌర్ణమి.. శ్రావణమాస పౌర్ణమి రోజున జరుపుకునే ఈ పండగ వెనక కేవలం సాంప్రదాయమే కాకుండా దశాబ్దాల నాటి పౌరాణిక, చారిత్రక ప్రాధాన్యత ధాగి ఉందని ఎంతమందికి తెలుసు.. రక్షణతో పాటు ఆప్యాయతలను గుర్తుచేసే ఈ పవిత్రమైన దారం వెనక ఉన్న కొన్ని ముఖ్యమైన విశేష ప్రాముఖ్యతలతో పాటు అసలు రాఖీ పౌర్ణమి ఎలా ప్రారంభమైంది? మొదట ఎవరు ఎవరికి రాఖీ కట్టారు? దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
పురాణాల ప్రకారం.. రక్షాబంధన్ అత్యంత ప్రాచీనమైన దేవేంద్రుడి కాలంలో ప్రారంభమైందని సమాచారం.. దానవులతో జరిపిన అత్యంత భీకరమైన యుద్ధంలో భాగంగా దేవతలు ఓడిపోయే దశకు చేరుకున్నప్పుడు.. దేవ గురువు బృహస్పతి సూచనల మేరకు ఇంద్రుడి భార్య ఇంద్రాణి శ్రావణ మాస పౌర్ణమి రోజున ఇంద్రుని చేతికి పవిత్రమైన మంత్రోచ్ఛారణలతో రక్షా దారాన్ని కట్టిందట.. ఆ రక్షణ కవచం కారణంగానే ఇంద్రుడు విజయం సాధించాడని పురాణాలు చెబుతూ వస్తున్నాయి.. ప్రాథమికంగా ఇది క్షేమం కోరుతూ కట్టే ఆచారంగా ఉండేదట..
అలాగే శ్రీమహావిష్ణువు వామనావతారంలో.. బలి చక్రవర్తిని పాతాళానికి పంపించిన తర్వాత.. భక్తుడైన బలి కోరిక మేరకు తానే స్వయంగా పాతాళంలో ఉండిపోతాడట.. విష్ణు వైకుంఠనికి చేర్చడానికి లక్ష్మీదేవి శ్రావణమాస పౌర్ణమి రోజున ఒక సామాన్య స్విరూపంలో వెళ్లి బలి చక్రవర్తికి రక్షణా ధారాన్ని కట్టిందట.. ఆమె సోదరీగా భావించిన బలి ఏదైనా బహుమతి కోరమనగా.. విష్ణుమూర్తిని విడుదల చేయాలని కోరింది.. సోదరి మాట ప్రకారం బలి చక్రవర్తి శ్రీమహావిష్ణువుని తిరిగి వైకుంఠానికి పంపించాడట..
మహాభారతంలో శిశుపాలుడిని వధ సమయంలో శ్రీకృష్ణుడి వేలికి గాయమై.. రక్తం కారిపోతుండగా.. ద్రౌపది ఏమాత్రం ఆలోచించకుండా తన పట్టుచీర కొంగును చింపి శ్రీకృష్ణుడి చేతికి కట్టింది.. ఆ ప్రేమకు చలించిన శ్రీకృష్ణుడు ఆమెకు రక్షణగా ఉంటానని మాటిచ్చాడు.. కౌరవసభలో ద్రౌపది వస్త్రాధారణం జరిగిన క్లిష్ట సమయంలో అక్షయ వస్త్రాలు ప్రసాదించి ఆమె గౌరవాన్ని కాపాడాడు.. ఈ చరిత్ర నుంచి రాఖీ పండగ వచ్చిందని కొంతమంది నమ్ముతూ ఉంటారు..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook ..