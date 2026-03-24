Ram navami 2026: శ్రీరామ నవమి వేళ అరుదైన యాదృచ్చికం.. ఈ రాశులకు గోల్డెన్ డేస్ స్టార్ట్.. మీరున్నారా..?..

Ram navamai tradition: మనం ఈసారి శ్రీరామ నవమిని మార్చి 27 వ తేదీన జరుపుకోబోతున్నాం. దీని ప్రభావతంతో కొన్ని రాశులకు అనుకొని విధంగా శుభయోగాలు కల్గుతాయి. ఆ రాశులు ఏంటో చూద్దాం.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 24, 2026, 01:24 PM IST
Ram Navami 2026 date these are the most lucky zodiac signs: హిందూ ధర్మసంప్రదాయంలో శ్రీ రామ నవమికి ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది. ఒకే బాణం, ఒక వాక్కు, ఏకపత్ని వ్రతుడిగా రామయ్యను కొలుచుంటారు. తన తండ్రి ఇచ్చిన మాట కోసం ఎంతటి త్యాగంకు అయిన రామయ్య వెనుకాడకుండా అందరికి ఆదర్శ ప్రాయులుగా నిలిచారు. శ్రీ రామ నవమిని మనం మార్చి 27న జరుపుకుంటాం. మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు అభిజిత్ లగ్నంలో రామయ్య, సీతమ్మ వారి కళ్యాణంను అనాదీగా నిర్వహించడం ఆచారంగా వస్తుంది. కళ్యాణం తర్వాత బెల్లం, పానకం నైవేద్యంగా పంపిణి చేస్తారు.

మరోవైపు ఈసారి శ్రీరామ నవమి శుక్రవారం రోజున వచ్చింది. అదే విధంగా ఈ రోజున పారిజాత యోగం, త్రిగ్రహా యోగాలు కూడా ఏర్పడ్డాయి. దీంతో ఇది అత్యంత అరుదైనదిగా జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు. శ్రీరామ నవమి ప్రభావం ద్వాదశ రాశులపై ఉండనుంది. దీంతో కొన్ని రాశులకు అత్యంత శుభయోగాలు, పట్టుకున్నది బంగారంగా మారుతుంది. ఆ రాశులు ఏంటో చూద్దాం.

కన్య రాశి.. వీరికి శ్రీ రామ నవమి నుంచి చేసే ప్రతి పనుల్లో విజయాలు ప్రాప్తిస్తాయి. సంఘంలో గౌరవ మర్యాదలుపెరుగుతుంది. రాదనుకున్న డబ్బులు చేతికి అందుతాయి . కోర్టుకేసుల్లో విజయాలు సాధిస్తారు. విందులు, వినోదాల్లో ఎక్కువగా పాల్గొంటారు.

తుల రాశి.. ఇన్ని రోజులు శని, రాహు దోషాలతో విసిగిపోయిన వీరికి అనుకొని విధంగా శుభయోగాలు ప్రాప్తిస్తాయి. సంఘంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. శత్రువుల సైతం మిత్రులుగా మారి మీకు సాయం చేస్తారు. భార్యవైపు ఆస్తులు కలిసి వస్తాయి. వాహన యోగం, నూతనంగా ఇంటిని కొనుగోలు చేస్తారు.

మకరం రాశి.. ఈ రాశి వారికి మార్చి 27 నుంచి గోల్డెన్ డేస్ స్టార్ట్ అని చెప్తారు. విదేశాలకు వెళ్లేందుకు చేసుకునే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. సంఘంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. రాజకీయాల్లో రాణిస్తారు. సోదరులతో సఖ్యత ఏర్పడుంది. ఆర్థికంగా లాభాలు గడిస్తారు.

మీనంరాశి.. వీరికి ఈ అరుదైన యోగం వల్ల చాలా ఏళ్ల తర్వాత మంచి పెళ్లి సంబంధం కుదురుతుంది. కోరుకున్న అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగంలో మీరు విజయం సాధిస్తారు. లాండ్ కు చెందిన సమస్యలు తొలగిపోతాయి. విదేశాల్లో ఉన్న మీ పిల్లలు శుభవార్తలు చెప్తారు. ఆర్థిక సమస్యలు పోయి గొప్పగా రాణిస్తారు. (గమనిక- ఈ స్టోరీ నమ్మకం, విశ్వాసాలపై మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటుంది. జీ తెలుగు మీడియా దీనికి బాధ్యత వహించదు..)

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

