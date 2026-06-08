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Chandra Mangala Yogam: అరుదైన చంద్ర మంగళ గజకేసరి రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారికీ తిరుగులేదు.. డబ్బే డబ్బు..

Chandra Mangala Gaja Kesari Yogam 2026: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో.. గ్రహ సంయోగాలకు ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు, అరుదైన గ్రహ స్థానాల వల్ల ఏర్పడే యోగాలు ఒక వ్యక్తి జీవితంలో ఆర్థికంగా  పురోగతిని కలిగిస్తుంది. చేసే వృత్తిలో  విజయంతో పాటు అదృష్టానికి ప్రతీకలుగా నిలుస్తాయి. తాజాగా  చంద్ర మంగళ యోగం, గజకేసరి యోగం అనే రెండు శక్తివంతమైన యోగాలు ఒకే సమయంలో ఏర్పడుతున్నందున, కొన్ని రాశుల వారికి ప్రత్యేక ఫలితాలు వచ్చే అవకాశం ఉందని జ్యోతిష్య శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్న మాట.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 08, 2026, 05:00 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 05:00 AM IST
Chandra Mangala Yogam: అరుదైన చంద్ర మంగళ గజకేసరి రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారికీ తిరుగులేదు.. డబ్బే డబ్బు..
Image Credit: Chandra Mangal Gocharam (File/Photo)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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అరుదైన చంద్ర మంగళ గజకేసరి రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారికీ తిరుగులేదు.. డబ్బే డబ్బు..
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