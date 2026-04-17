Rare Chaturgrahi Rajayoga: 48 గంటల పాటు రాజభోగం.. చతుర్గ్రహీ యోగంతో ఈ రాశుల జాతకం మారిపోనుంది!

Chaturgrahi Rajayoga Effect On Zodiac: చతుర్గ్రహీ రాజయోగం ఎఫెక్ట్‌తో కొన్ని రాశుల వారికి 48 గంటల పాటు అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా విపరీతమైన ప్రయోజనాలు కలిగే అవకాశాలు కల్పిస్తున్నాయి. దీర్ఘకాలిక సమస్యల నుంచి ఎంతో సులభంగా విముక్తి లభించబోతోంది. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Apr 17, 2026, 09:45 AM IST

Chaturgrahi Rajayoga Effect On Zodiac 2026: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో యోగాలు అత్యంత ప్రత్యేకతను కలిగి ఉంటాయి. ఏవైనా రెండు గ్రహాలు సంయోగం జరిపినప్పుడు ఇవి ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. ఇవి కూడా మానవ జీవితాలను ఎంతో ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని గ్రహాల కలయిక కారణంగా ఏర్పడే శక్తివంతమైన యోగా జీవితాల్లో ఊహించని అదృష్టాన్ని తెచ్చి పెడుతూ ఉంటాయి. ఇదిలా ఉంటే ఏప్రిల్ 16న అత్యంత శక్తివంతమైన చతుర్గ్రహీ రాజయోగం ఏర్పడింది. దీని ప్రభావం దాదాపు 48 గంటల పాటు కొనసాగుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అయితే, ఈ అరుదైన రాజయోగం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి విపరీతమైన ధన లాభాలు కలగడమే కాకుండా.. వృత్తిపరమైన ఎదుగుదల కూడా కనిపిస్తుంది.

ఈ రాశులవారికి లాభాలే లాభాలు:
మేషరాశి 
ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో మేష రాశి వారికి చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఈ శక్తివంతమైన రాజయోగ ప్రభావంతో ఆర్థిక కష్టాల నుంచి విముక్తి కలుగబోతోంది. ముఖ్యంగా ఆదాయ మార్గాలు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన మొండి బాకీలు వసూలు కాబోతున్నా యి. అలాగే వ్యాపారస్తులకు నూతన క్లైంట్లకు ప్రాజెక్టులు తగ్గే అవకాశాలున్నాయి. దీని కారణంగా విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

మిథున రాశి 
మిధున రాశి వారికి ఈ సమయంలో ఆస్తిపాస్తులు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. ముఖ్యంగా ఉద్యోగస్తులకు ప్రమోషన్స్ లభించడమే కాకుండా అదనపు బాధ్యతలు కూడా జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. సామాజికంగా మంచి పలుకుబడి కూడా లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా పరిచయాన్ని మీ భవిష్యత్తుకు బంగారు బాటను వెయ్యబోతున్నాయి. ఇందులో నెలకొన్న మనస్పార్ధాలు తొలగిపోయి.. ప్రశాంతత లభించబోతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అలాగే ఆర్థికంగా అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.

సింహరాశి 
సింహ రాశి వారికి ఆర్థిక పరిస్థితులు ఊహించని స్థాయిలో మెరుగుపడతాయి. కార్యాలయ పనుల నిమిత్తం తప్పకుండా విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా గతంలో కుదుర్చుకున్న ఒప్పందాలు కూడా ఈ సమయంలో అద్భుతమైన ఫలితాలను అందించబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా పూర్వికులు ఆస్తుల నుంచి విశేషమైన లాభాలు కలుగుతాయి. పాత అప్పులు తీరిపోయి మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది.

ధనస్సు రాశి 
ధనస్సు రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా ఈ సమయం చాలా అత్యుత్తమంగా ఉండబోతోంది. ముఖ్యంగా వీరికి సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. కోర్టు కేసులతో పాయపరమైన చిక్కుల నుంచి బయటపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగంలో మీ పని తీరు కూడా ఊహించని స్థాయిలో ఎరుగుబడుతుంది. పాత రుణాలనుంచి విముక్తి లభించడమే కాకుండా ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

