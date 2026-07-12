/Masik shivaratri 2026: శివుడి జన్మ నక్షత్రంలో మాస శివరాత్రి.. ఈ రాశులకు ఆకస్మిక ధనప్రాప్తి, ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్లు.!. మీరున్నారా..?

Masik shivratri shivapuja and lucky zodiac signs: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం కొన్ని తిథులు చాలా పవిత్రమైందని చెబుతుంటారు. ముఖ్యంగా దేవతల తిథులు అవి వచ్చే రోజుల్లో మనం చేసే పూజలు, వ్రతాలు ఇంకా కోటిరెట్లుగొప్ప ఫలితాలను ఇస్తాయి. మనం ఈసారి జులై 13న మాస శివరాత్రిని జరుపుకుంటాం. ఇదే రోజున భోళా శంకరుడి నక్షత్రం ఆరుద్ర.. అది కూడా సోమవారంతో కలిసి రావడంను అత్యంత అరుదైనదిగా పండితులు చెబుతున్నారు.
అందుకు రేపు యథా శక్తి శివయ్యను మనసారా, భక్తితో పూజించుకొవాలని సూచిస్తున్నారు. పంచామృతాలతో శివుడ్ని పూజించుకుని, బిల్వపత్రి, తెల్లని పూజలు, యథా శక్తి నైవేద్యం భక్తితో సమర్పించుకుంటే శివయ్య కోరిక కోరికలు నెరవేరుస్తారని భక్తుల ప్రగాఢవిశ్వాసం.
అయితే సోమవారం మాస శివరాత్రి అరుదైన కలయితో కొన్ని రాశులకు శివుడి అనుగ్రహంతో వారి జీవితాల్లో పెను మార్పులు సంభవించబోతున్నాయి. ఆ రాశులు ఏంటో చూద్దాం..
మేషం.. ఈ అరుదైన కలయిక వల్ల శివుడి అనుగ్రహంతో విదేశాలకు వెళ్లాలని కోరుకుని వారి కోరికలు నెరవేరుతాయి. సంఘంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో పెట్టిన పెట్టుబడి మంచి రాబడిని ఇస్తుంది. కోర్టువ్యవహరాల్లో విజయాల్ని సాధిస్తారు. రాదనుకున్న డబ్బులు తిరిగి సొంతమౌతాయి.
మిథునం.. ఈ రాశుల వారికి గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాల కోసం చూస్తున్న వారికి శుభవార్తలు అందుతాయి. బంధువులు, స్నేహితులతో కలిసి విందులు, వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. అంతే కాకుండా లాటరీలు తగిలే చాన్స్ లు కన్పిస్తున్నాయి. కొన్ని ఏళ్లుగా పరిష్కరం కాని సమస్యలు ఒక కొలిక్కి వస్తాయి. పలుకుబడి కల్గిన వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడుతాయి.
తుల.. ఈ రాశుల వారు రాజకీయాల్లో రాణిస్తారు. క్రీడారంగంలో ఉన్న వారు జీవితంలో సెటిల్ అవుతారు. సంతానంవిషయంలో శుభవార్తలు వింటారు. పేరు , ప్రఖ్యాదులు గడిస్తారు. భార్య తరపున ఆస్తులు మీ సొంతమౌతాయి. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్లు, ఆకస్మిక ధనలాభం కన్పిస్తుంది. మీరు కెరిర్ లో ఈ అరుదైర కలయిక ప్రభావంతో ఉన్నతస్థానంలోచేరుకుంటారు.
ముఖ్యంగా సోమవారం మాస శివరాత్రి నేపథ్యంలో నదీస్నానం చాలా మంచిందని చెప్తారు. తెలుపు రంగు వస్త్రాలు ధరిస్తే చంద్రుడి ఆశీస్సులు లభిస్తాయి. తెల్లని బియ్యం, పాలు, పెరుగు, చక్కెర, వీలైతే వెండిని సోమవారం నాడు యోగ్యుడైన పండితుడికి దానంగా ఇస్తే అన్ని రకాలు దోషాలు పోతాయని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు.
కాలభైరవుడ్ని ఆరాధిస్తే అన్ని రకాలు పీడల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. ( గమనిక - ఈ స్టోరీ కేవలం నమ్మకం, విశ్వాసాలపై మాత్రమే ఆధార పడి ఉంటుంది. జీ తెలుగు మీడియా దీనికి బాధ్యత వహించదు..)
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