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Masik shivaratri 2026: శివుడి జన్మ నక్షత్రంలో మాస శివరాత్రి.. ఈ రాశులకు ఆకస్మిక ధనప్రాప్తి, ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్లు.!. మీరున్నారా..?

Shiva puja: సోమవారం నాడు శివుడి జన్మ నక్షత్రంలో  మాస శివరాత్రి రావడంను అత్యంత అరుదైనదని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు. దీని ప్రభావం ద్వాదశ రాశులపై ఎంతగానే ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో కొన్ని రాశుల జీవితాల్లో పెనుమార్పులు  చోటు చేసుకుంటాయి.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 12, 2026, 10:54 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 10:58 AM IST
Masik shivaratri 2026: శివుడి జన్మ నక్షత్రంలో మాస శివరాత్రి.. ఈ రాశులకు ఆకస్మిక ధనప్రాప్తి, ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్లు.!. మీరున్నారా..?
Image Credit: lordshiva(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Masik shivaratri 2026: శివుడి జన్మ నక్షత్రంలో మాస శివరాత్రి.. ఈ రాశులకు ఆకస్మిక ధనప్రాప్తి, ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్లు.!. మీరున్నారా..?
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