Saturn Venus Conjunction: శని, శుక్రుల అరుదైన కలయిక.. ఈ మూడు రాశుల వారికి ఇక డబ్బే, డబ్బు!

Saturn Venus Conjunction Effect On Zodiac: శని శుక్ర గ్రహాల అరుదైన కలయిక కారణంగా.. మూడు రాశుల వారికి ఊహించని స్థాయిలో డబ్బులు లభించబోతున్నాయి. కోరుకున్న కోరికలు నెరవేరడమే కాకుండా జీవితంలో ఊహించని విజయాలు సాధించబోతున్నారు. అంతేకాకుండా ఆరోగ్యం కూడా మెరుగు పడుతుంది.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Mar 21, 2026, 10:42 AM IST

Saturn Venus Conjunction Effect On Zodiac Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహగమనం మానవ జీవితంపై ఎంత ప్రభావం చూపుతుందో మనందరికీ తెలిసిందే.. ముఖ్యంగా సంపదకు కారకుడైన శుక్రుడు.. కర్మాలకు అధిపతిగా వ్యవహరించే శని ఒకే రాశిలో కలిసినప్పుడు అద్భుతం జరుగుతూ ఉంటుంది. అంతేకాకుండా కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం కూడా వరించి ఊహించని ఆర్థిక లాభాలు కలుగుతూ ఉంటాయి. అయితే మార్చి 26వ తేదీన ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక జరగబోతోంది. చాలా రోజుల తర్వాత శని శుక్ర గ్రహాలు కలయిక జరపడం విశేషం. అయితే ఈ సమయంలో మూడురాశుల వారు ధనవంతులయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ సమయంలో అత్యధిక లాభాలు పొందబోతున్న రాశులేవో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

వృషభ రాశి 
వృషభ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ రెండు గ్రహాలు కలయిక ఒక రాజయోగంలా మారబోతోంది.. శుక్రుడు ఈ రాశికి అధిపతి కావడంతో శని దేవుడి ప్రభావంతో పెండింగ్లో ఉన్న పనులన్నీ పూర్తవుతాయి. గతంలో పెట్టిన పెట్టుబడిల నుంచి భారీ మొత్తంలో లాభాలు కూడా వస్తాయి. కొత్త వ్యాపార ఒప్పందాలు కూడా కుదుర్చుకునే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఉద్యోగస్తులకు పదోన్నతులతో పాటు భారీ మొత్తంలో జీతాలు పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా విదేశాలకు వెళ్లాలనుకునే వారి కోరికలు ఈ సమయంలో నెరవేరబోతున్నాయి.

మిథున రాశి 
మిధున రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక కారణంగా అదృష్టం ఊహించని స్థాయిలో రాబోతోంది. ముఖ్యంగా వీరి జాతకంలో భాగ్య స్థానంలో ఈ మార్పులు జరగడం వల్ల సమాజంలో వీరికి అద్భుతమైన గౌరవం లభించబోతోంది. ఆదాయ వనరులు పెరగడమే కాకుండా పాత అప్పుల నుంచి విముక్తి లభించబోతోంది. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరిగే సూచనలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. దీంతోపాటు వైవాహిక జీవితం ఎంతో ఆనందంగా ముందుకు సాగిపోతోంది. అలాగే మీరు ఈ సమయంలో తప్పకుండా భారీ మొత్తంలో డబ్బులు ఖర్చు చేసి కొన్ని విలువైన వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు.

కుంభ రాశి 
కుంభరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా శని దేవుడు అధిపతిగా ఉంటాడు. అయితే, వీరికి శుక్రుడు ప్రభావం చాలా వరకు కలిసి రాబోతోంది. అనుకున్న పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించబోతున్నారు. ముఖ్యంగా సొంత వ్యాపారాలు ప్రారంభించాలనుకునే వారికి ఇది గోల్డెన్ పీరియడ్ గా మారబోతోంది.. అలాగే నూతన పరిశ్రమలు స్థాపించడానికి ఇది సరైన సమయంగా భావించవచ్చు. గత కొంతకాలంగా వేధిస్తున్న అనారోగ్య సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోబోతున్నాయి. అంతేకాకుండా కొన్ని వీరికి అనుకూలమైన పనులు జరుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఎప్పటినుంచో అనుకుంటున్న పనులు కూడా సులభంగా చేసి అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు..

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

