Dvidvadasa Yoga Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల సంచారంతో పాటు వాటి స్థాన మార్పులకు ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంటుందని మన అందరికీ తెలుసు. గ్రహాలు నిర్దిష్ట కాల పరిమితుల్లో ఒక రాశి నుంచి మరో రాశిలోకి ప్రవేశించడం లేదా ఒకదానికొకటి ప్రత్యేక కోణాల్లో వెళ్తూ అనేక శక్తివంతమైన యోగాలు ఏర్పడుతుంటాయి. ఈ క్రమంలోనే 2026 జూలై 22, బుధవారం మధ్యాహ్నం 12 గంటల 13 నిమిషాలకు ఒక అద్భుత ఘట్టం ఆవిష్కృతం కాబోతోంది. బుధుడతో పాటు కుజుడు ఒకదానికొకటి.. సరిగ్గా 30 డిగ్రీల దూరంలోకి రాబోతున్నాయి. దీని కారణంగానే అత్యంత శక్తివంతమైన ద్విద్వాదశ యోగం ఏర్పడనుంది.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. బుధుడు బుద్ధికి, వ్యాపారంతో పాటు వాక్చాతుర్యానికి ప్రతీక కాగా.. కుజుడు శారీరక శక్తికి, ధైర్యంతో పాటు పరాక్రమానికి చిహ్నంగా భావిస్తారు. ఈ రెండు భిన్న స్వభావాలు కలిగిన గ్రహాల ప్రత్యేక దృష్టి కలయిక వల్ల ఏర్పడే ద్విద్వాదశ యోగం కొన్ని రాశుల వారి జాతకాలను పూర్తిగా మార్చబోతోందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా 4 రాశుల వారికి ఈ యోగం అపారమైన సంపదను, కెరీర్లో ఊహించని విజయాలను తెచ్చి పెట్టే అవకాశాలు ఉన్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఆ అదృష్ట రాశులేవో? వారికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
వృషభ రాశి:
ద్విద్వాదశ యోగం వృషభ రాశి వారికి అత్యంత శుభప్రదంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఈ సమయంలో కెరీర్ పరంగా పెద్ద మైలురాయిని అధిగమించే అవకాశాలు ఉన్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరగడంతో పాటు మీ ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుందని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. మీ మాటతీరు ఇతరులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటుంది. దీర్ఘకాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగస్తులకు ఆఫీసులో ఉన్నతాధికారుల నుంచి పూర్తి సపోర్ట్ లభించి.. పదోన్నతులు పొందే అవకాశం ఉందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
మిథున రాశి:
మిథున రాశి వారికి ఈ యోగం అద్భుతమైన సానుకూల ఫలితాలను అందిస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా గత కొంతకాలంగా వేధిస్తున్న ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందుల నుంచి పెద్ద ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఆదాయానికి కొత్త మార్గాలు సుగమవుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. గతంలో మీరు చేసిన పెట్టుబడుల నుంచి ఊహించని లాభాలు కలుగుతాయి.. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారు ఈ సమయంలో కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం వల్ల భవిష్యత్తులో మంచి లాభాలు పొందుతారు. మానసిక ప్రశాంతతతో పాటు సమాజంలో కీర్తి, ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు..
సింహ రాశి:
బుధ, మంగళ గ్రహాల అద్భుత కలయిక సింహ రాశి వారికి బంపర్ విజయాలను తెచ్చిపెట్టబోతోంది. కెరీర్తో పాటు ఆర్థిక రంగానికి సంబంధించిన అన్ని సమస్యలు, అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి. కార్యాలయంలో మీ కష్టానికి తగిన గుర్తింపు లభించబోతోంది. కొత్త బాధ్యతలు, ప్రమోషన్స్ లభించే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ కాలంలో పెట్టుబడులు దీర్ఘకాలికంగా భారీ లాభాలను అందిస్తాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
మీన రాశి:
మీన రాశి వారికి ఈ ద్విద్వాదశ యోగం అద్భుతమైన అవకాశాలను లభించబోతున్నాయి.. చాలా కాలంగా వేధిస్తున్న వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన సమస్యలు ఈ సమయంలో తొలగిపోతాయి. ఆర్థికపరమైన అప్పుల బాధలు తొలగిపోతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. నిరుద్యోగులకు కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. వ్యాపార రంగంలో ఊహించని పురోగతి సాధిస్తారు. నిలిచిపోయిన పనులు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి.
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