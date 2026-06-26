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Dvidvadasa Yoga Effect: మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్ ద్విద్వాదశ యోగం.. ఈ 4 రాశుల వారికి తిరుగులేని లక్ష్మీ కటాక్షం..

Dvidvadasa Yoga Effect: మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్ ద్విద్వాదశ యోగం ప్రభావంతో ఈ కింది రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఈ 4 రాశులవారికి కోరుకుంటున్న కోరికలు సులభంగా నెరవేరుతాయి. అంతేకాకుండా ఆర్థిక సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోతాయి.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 26, 2026, 11:21 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 11:21 AM IST
Dvidvadasa Yoga Effect: మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్ ద్విద్వాదశ యోగం.. ఈ 4 రాశుల వారికి తిరుగులేని లక్ష్మీ కటాక్షం..
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్ ద్విద్వాదశ యోగం.. ఈ 4 రాశుల వారికి తిరుగులేని లక్ష్మీ కటాక్షం..
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