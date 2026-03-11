English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
  • Saturn Venus Conjunction: మీన రాశిలో 4 ప్రధాన గ్రహాలు కలయిక.. ఈ రాశుల వారి జీవితంలో మహాద్భుతం జరగబోతోంది!

Saturn Venus Conjunction: మీన రాశిలో 4 ప్రధాన గ్రహాలు కలయిక.. ఈ రాశుల వారి జీవితంలో మహాద్భుతం జరగబోతోంది!

Sun Moon Saturn Venus Conjunction: చైత్ర నవరాత్రుల సమయంలో మీనరాశిలో కొన్ని ప్రధాన గ్రహాలు కలయిక జరపబోతున్నాయి. దీనివల్ల కొన్ని  రాశుల వారికి ఆర్థికంగా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ఎప్పటినుంచో తీవ్ర సమస్యలతో బాధపడుతున్న వ్యక్తులకు విశేషమైన గుర్తింపు లభిస్తుంది. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Mar 11, 2026, 11:06 AM IST

Saturn Venus Conjunction: మీన రాశిలో 4 ప్రధాన గ్రహాలు కలయిక.. ఈ రాశుల వారి జీవితంలో మహాద్భుతం జరగబోతోంది!

Sun Moon Saturn Venus Conjunction Effect On Zodiac: అతి త్వరలోనే చైత్ర నవరాత్రులు కూడా ప్రారంభం కాబోతున్నాయి. ఈ ఏడాది ఈ నవరాత్రులు మార్చి 19వ తేదీ నుంచి ప్రారంభమై 27వ తేదీ వరకు కొనసాగుతాయి. అయితే, ఈ నవరాత్రు లను దుర్గాదేవికి అంకితం చేశారు. ఈ సమయంలోనే కొన్ని అత్యంత అరుదైన గ్రహాల కలయిక కూడా జరుగుతోంది.. ముఖ్యంగా మొదటి రోజే సూర్యుడు, చంద్రుడు, శని, శుక్ర గ్రహాల కలయిక మీనరాశిలో జరగబోతోంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఏవైనా కొన్ని గ్రహాలు ఒక రాశిలో కలిసిన అరుదైన యోగాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. అలాంటిది ఈ నాలుగు గ్రహాలు ఒకే చోట కలవడం చాలా విశేషమని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. దీనివల్ల ఈ క్రిందిరాశుల వారికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. ఆర్థికంగా కూడా చాలా వరకు కలిసి వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

ఈ రాశుల వారికి బంపర్ ప్రయోజనాలు..
మేషరాశి 
చైత్ర నవరాత్రుల సమయంలో మేష రాశి వారికి ఎక్కువగా మంచి ఫలితాలు కలుగుతాయి. కెరీర్‌తో పాటు ఉద్యోగాలపరంగా విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఆకస్మిక డబ్బులు కూడా లభించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వారికి చాలాకాలంగా ఎలాంటి శుభవార్తలు లేని వారికి ఈ సమయంలో తప్పకుండా కొన్ని రకాల డబ్బుతో కూడిన శుభవార్తలు అందుకుంటారు. పెండింగ్లో ఉన్న ప్రతి పని త్వరగా పూర్తవుతుంది. చట్టపరమైన కేసుల నుంచి కూడా ఉపశమనం కలుగుతుంది.

కర్కాటక రాశి 
చైత్ర నవరాత్రుల సమయంలో కర్కాటక రాశి వారికి కూడా ఆర్థికంగా చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా కొత్త ఆదాయ వనరులు కూడా పొందగలుగుతారు. అలాగే ఆర్థిక పరిస్థితులు గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత మెరుగుపడతాయి. దీంతోపాటు వ్యాపారాలనుంచి భారీ మొత్తంలో లాభాలు కూడా పొందగలుగుతారు. వ్యాపారాల విస్తరణ కోసం ఎదురుచూస్తున్న వ్యక్తులు అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. అలాగే వీరికి ఈ సమయంలో ఖ్యాతితో పాటు సామాజిక స్థితిగతులు పెరుగుతాయి. కెరీర్ పరంగా మంచి పురోగతి కూడా లభిస్తుంది. అలాగే పిల్లలనుంచి అద్భుతమైన శుభవార్తలు కూడా వింటారు.

మకర రాశి 
మకర రాశి వారికి చరిత్ర నవరాత్రుల నుంచి అద్భుతమైన శుభ సమయం ప్రారంభమవుతుంది. వీరు కొత్త ప్రాజెక్టుల నుంచి విశేషమైన గుర్తింపు పొందుతారు. అంతేకాకుండా కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతోంది. అలాగే కుటుంబంలో శాంతి వాతావరణం కూడా నెలకొంటుంది. పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకుంటున్న వ్యక్తులు అద్భుతమైన లాభాలు కూడా పొందుతారు. పూర్వికుల ఆస్తుల నుంచి భారీ మొత్తంలో డబ్బులు కూడా సొంతం చేసుకోగలుగుతారు. ఉద్యోగాలు పొందాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం ఎంతో లాభదాయకం. అంతేకాకుండా ఉద్యోగాల్లో పదోన్నతులు కూడా లభిస్తాయి. అలాగే వీరికి బాధ్యతలు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతాయి.

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

Sun Moon SaturnChaitra Navratri 2026Moon Saturn ConjunctionSun Moon Saturn Venus

