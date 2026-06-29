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గ్రహ మండలంలో అరుదైన గజకేసరి యోగం.. ఈ రాశుల ఇక తిరుగులేదు..

Gajakesari Rajayogam Effect 2026: గ్రహ మండలంలో జూలై 1, 2  3 తేదీలలో ఒక అరుదైన గజకేసరి రాజ యోగం ఏర్పడుతోంది. దీని కారణంగా, ఈ రాశులలో జన్మించిన వారికి ప్రత్యేక శుభ ఫలితాలు అందుకోబోతున్నారు. అంతేకాదు ఈ యోగంతో  అదృష్టం మిమ్మల్ని వరించే అవకాశాలున్నాయని జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతున్న మాట.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 29, 2026, 05:29 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 05:30 AM IST
గ్రహ మండలంలో అరుదైన గజకేసరి యోగం.. ఈ రాశుల ఇక తిరుగులేదు..
Image Credit: Gaja kesari Yogam (File/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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గ్రహ మండలంలో అరుదైన గజకేసరి యోగం.. ఈ రాశుల ఇక తిరుగులేదు..
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