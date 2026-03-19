Malavya Rajayoga 2026 Effect On Zodiac Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహ కదలిక మానవ జీవితాలపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతాయని మనందరికీ తెలిసిందే. శుభగ్రహంగా భావించే శుక్రుడు తన సొంత రాశి అయిన వృషభంలోకి ప్రవేశించడం అత్యంత శుభప్రదమని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అయితే ఈ సమయంలోనే ఎంతో శక్తివంతమైన మాళవ్య రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. ఏప్రిల్ 19న జరిగే ఈ శుక్ర గ్రహ సంచారంతో కొన్ని రాశుల వారికి విలాసవంతమైన జీవితం లభించబోతోంది. అలాగే ఈ సమయంలో ఆర్థిక అభివృద్ధి లభించడమే కాకుండా సమాజంలో ఊహించని స్థాయిలో గౌరవ మర్యాదలు లభించబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారికి ఊహించని సంపాదన కూడా లభిస్తుంది.
మాళవ్య రాజయోగం అంటే..
శుక్ర గ్రహం సొంత రాశి వృషభం లేదా తుల రాశుల్లోకి ప్రవేశించినప్పుడు జాతక చక్రంలో ఒకటి లేదా నాలుగు, ఏడు, పది స్థానాల్లో ఉన్నప్పుడు ఈ ఎంతో శక్తివంతమైన మాళవ్య మహాపురుష రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ యోగం వల్ల భోగభాగ్యాలు కలగడమే కాకుండా వాహనయోగంతో పాటు సౌందర్యం, కళా రంగాల్లో ప్రావీణ్యం కూడా లభిస్తుంది. అయితే ఇంతటి ప్రత్యేకత కలిగిన యోగం ఏ రాశుల వారి జీవితాల్లో అద్భుతమైన ఆనందాన్ని అందించబోతుందో తెలుసుకుందాం.
వృషభ రాశి
శుక్రుడు తన సొంత రాశి అయిన వృషభంలోకి ప్రవేశించినప్పుడు.. సొంత రాశి వారికి కూడా అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. వీరికి వ్యక్తిత్వం ఆకర్షణీయంగా మారే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా పెండింగ్లో ఉన్న ప్రతి పని ఎంతో సులభంగా పూర్తవుతుంది. పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకునే వారికి ఇది అద్భుతమైన అవకాశం గా భావించవచ్చని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
సింహరాశి
సింహరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కెరీర్ పరంగా ఈ యోగం ఎంతో మేలు చేయబోతోంది. ముఖ్యంగా కార్యాలయాల్లో పనులు చేసే వ్యక్తులకు పదోన్నతులు లభించడమే కాకుండా బాధ్యతలు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతాయి. ఉద్యోగాలు చేసే వారికి ఈ సమయంలో తప్పకుండా ప్రమోషన్స్ కూడా కలుగుతాయి. ఉన్నత చదువుల కోసం విదేశాలకు వెళ్లాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు ఇది అద్భుతమైన సమయంగా భావించవచ్చు.
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు శుక్రుడి సంచారం అద్భుతమైన ప్రయోజనాలనుందిస్తుంది. వైవాహిక జీవితంలో మాధుర్యం పెరగడమే కాకుండా అద్భుతమైన మార్పులు సంభవించబోతున్నాయి. భాగస్వామ్య వ్యాపారాల్లో లాభాలు కూడా ఊహించని స్థాయిలో గడించబోతున్నారు. అలాగే జీవిత భాగస్వామితో అనుబంధం మరింత బలపడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
మకర రాశి
మకర రాశి వారు ఈ సమయంలో తప్పకుండా అద్భుతమైన సంతోషకరమైన వార్తను వినబోతున్నారు. విద్యార్థులకు ఉద్యోగులకు ఈ సమయం సృజనాత్మకత పెంచబోతోంది. అలాగే వీరికి ఆకస్మిక ధన లాభాలు కలిగే సూచనలు కూడా ఉన్నాయి. పూర్వీకుల ఆస్తుల వివాదాలు పరిష్కారం కూడా లభించబోతోంది. అంతేకాకుండా ఆరోగ్యం కూడా మెరుగుపడుతుంది.
