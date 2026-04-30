Mars And Jupiter: కుజ, గురు గ్రహాల అద్భుత కలయిక.. ఈ 3 రాశుల వారు రాత్రికి రాత్రే కోటీశ్వరులు అయ్యే ఛాన్స్!

Mars And Jupiter Conjunction Effect On Zodiac 2026: గ్రహాల మార్పుల కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. మానవ జీవితాల్లో గ్రహాలు కూడా క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. ఒక వ్యక్తి జీవితంలో ఉన్నతంగా ఎదగడానికి గ్రహ స్థితులు ఆధారపడుతూ ఉంటాయి. జాతకంలో ఏవైనా శక్తివంతమైన గ్రహాలు శుభస్థానంలో ఉంటే దేనికి లోటు ఉండదు. ఆర్థికంగా కూడా అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంటారు. అంతేకాకుండా రాత్రికి రాత్రి ధనవంతులైపోతూ ఉంటారు. వీటితోపాటు జాతకంలో కొన్ని శక్తివంతమైన శుభయోగాలు కూడా క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తూ ఉంటాయి. ఇదిలా ఉంటే జూన్ నెలలో ఎన్నో శక్తివంతమైన శుభయోగాలు ఏర్పడబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా మేషరాశిలో కుజుడు, వృషభరాశిలో బృహస్పతి సంచారం చేయబోతున్నాయి.. దీనికి కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి రాజయోగం పట్టబోతోంది.
జూన్ నెలలో కుజ, గురు గ్రహాల సంచారం కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థిక స్థితిగతులు ఊహించని స్థాయిలో మారే అవకాశాలున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ రెండు గ్రహాల కదలికల కారణంగా గజకేసరి రాజయోగంతో పాటు మరికొన్ని రాజయోగాలు ఏర్పడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి దీంతో వ్యాపార రంగాల్లో ఉన్న వ్యక్తులకు ఊహించని లాభాలు కలుగుతాయి. అలాగే నిలిచిపోయిన పనులు ఎంతో సులభంగా పూర్తవుతూ ఉంటాయి. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతాయి.
ఈ రాశులవారికి లాభాలే లాభాలు:
మేష రాశి
జూన్ నెల మేష రాశి వారికి అత్యంత అద్భుతంగా ఉండబోతున్నదని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా వీరికి కుజుడు సొంత రాశిలో ఉండడం వల్ల ధైర్యం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. ఎలాంటి సాహసోపేతమైన పనులు చేసిన అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు సులభంగా పూర్తవుతాయి.. అలాగే ఉద్యోగస్తులకు ప్రమోషన్స్ కూడా కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. జీతాల పెంపు కూడా విపరీతంగా ఉండబోతోంది.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారికి కూడా ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతోంది. వీరికి ఈ సమయంలో గురు బలం రెట్టింపడం వల్ల ఆర్థిక సమస్యల నుంచి ఎంతో సులభంగా విముక్తి లభించబోతోంది. ముఖ్యంగా కొత్త పెట్టుబడులకు భారీ మొత్తంలో డబ్బులు కూడా చేకూరుతాయి. దీని కారణంగా వ్యాపార రంగాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టి అద్భుతమైన విజయాలు సాధించి భారీ మొత్తంలో డబ్బులు పొందగలుగుతారు. అలాగే కొత్త పెట్టుబడుల నుంచి అనుకున్నంత స్థాయిలో సంపాదించగలుగుతారు. ఈ సమయంలో కుటుంబంలో శుభకార్యాలు కూడా జరుగుతాయి.
సింహరాశి
సింహ రాశి వారికి ఈ సమయం చాలా అనుకూలంగా ఉండబోతోంది. ముఖ్యంగా వీరికి రాజయోగం పట్టబోతోంది. కాబట్టి వీరు ఏ పని చేపట్టిన అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు. విదేశీ ప్రయాణాలు చేయాలనుకునే వారికి ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అలాగే ఆదాయ మార్గాలు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతాయి.. అనుకుంటున్న పనుల్లో విశేషమైన లాభాలు కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా ఆరోగ్యం కూడా గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత మెరుగుపడి చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది.
