Sun-ketu Conjunction Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల సంచారాలతో పాటు నక్షత్రాల మార్పు అన్ని రాశుల వారి జీవితాలపై ఊహించని ప్రభావాన్ని చూపుతూ ఉంటాయి. ఇదిలా ఉంటే ఆగస్టు 17వ తేదీన జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో ఒక అరుదైన, అత్యంత శక్తివంతమైన సంఘటన చోటుచేసుకోబోతోంది. నవగ్రహాల అధిపతిగా భావించే సూర్యభగవానుడు తన సొంత రాశి సింహరాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. అక్కడ ఇప్పటికే ఉన్న కేతువుతో సూర్యుడు కూడా కలయిక జరపుతాడు. చాలా సంవత్సరాల తర్వాత సింహరాశిలో సూర్య-కేతువుల ఈ అరుదైన కలయిక జరగడం విశేషం.
జ్యోతిష్య నిపుణుల ప్రకారం.. సూర్యుడు తన సొంత రాశిలో ఉన్నప్పుడు అత్యంత బలంగా, శక్తివంతంగా ఉంటాడని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అలాంటి సూర్యుడితో కేతువు కలయిక.. ఈ గ్రహ మార్పును మరింత ప్రాధాన్యత కలిగించేలా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ అరుదైన సంయోగం వల్ల ఆగస్టు 17 నుంచి ప్రధానంగా మూడు రాశుల వారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. హోదాతో పాటు గౌరవం, పదోన్నతితో పాటు ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో వీరు ఊహించని విజయాలు పొందే ఛాన్స్లు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. అయితే, ఈ సమయంలో ఏయే రాశులవారి మేలు జరుగుందో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
ఈ రాశులవారికి బంపర్ జాక్ఫాట్..
కన్యా రాశి (Virgo)
కన్యారాశివారికి ఈ గ్రహ సంయోగం ఆర్థికంగా, వ్యాపారపరంగా ఎంతో లబ్ధి చేకూరుస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. వీరికి కొత్త ఆదాయ మార్గాలు సుగమమవుతాయి. అనుకోకుండా ఆకస్మిక ధనలాభం లభించే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక స్థితి మెరుగుపడటంతో ఇల్లు, వాహనం లేదా ఇతర విలువైన స్థిరాస్తులు కొనుగోలు చేసే ఛాన్స్లు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. వ్యాపారస్తులకు గత అనుభవాలు బాగా కలసివచ్చే ఛాన్స్లు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించడానికి లేదా విస్తరించడానికి ఇది సరైన సమయంగా భావించవచ్చు. కుటుంబంలో ఆనందం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది..
మకర రాశి (Capricorn)
మకర రాశి వారికి సూర్య, కేతువుల కలయిక కారణంగా ఈ సమయం అత్యంత సానుకూలమైన ఫలితాలను అందిస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. వీరికి సుదీర్ఘకాలంగా స్వంత ఇల్లు లేదా ఫ్లాట్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్న వారి కల ఈ సమయంలో నెరవేరే అవకాశాలు పుష్కలంగా కనిపిస్తున్నాయిద. ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో ఎదురవుతున్న అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి. మొండిబాకీలు వసూలై ఆర్థిక పరిస్థితి మునుపటి కంటే చాలా బలంగా మారుతుంది. కుటుంబ సభ్యుల పూర్తి సపోర్ట్ లభిస్తుంది. ఆధ్యాత్మికతో పాటు ధార్మిక కార్యక్రమాల పట్ల ఆసక్తి పెరుగుతుంది.
సింహ రాశి (Leo)
సింహరాశి అధిపతి స్వయంగా సూర్యుడే కావడం.. ఈ సంయోగం కూడా సింహరాశిలోనే ఏర్పడడం కారణంగా ఈ రాశి వారికి అత్యంత శ్రేష్ఠమైన ఫలితాలను అందిస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. వీరికి ఈ సమయంలో తప్పకుండా నిర్ణయాధికారం, ధైర్యం విశేషంగా పెరుగుతాయి. మీ వ్యక్తిత్వం ఎదుటివారిని ఆకట్టుకుంటుంది. నిరుద్యోగులకు కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి ప్రమోషన్, జీతం పెరుగుదల సూచనలు ఉన్నాయి. సమాజంతో పాటు కుటుంబంలో మీ ప్రతిష్ట మెరుగుపడే ఛాన్స్లు ఉన్నాయి. నిలిచిపోయిన పనులన్నీ సజావుగా పూర్తవుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు..
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