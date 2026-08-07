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సింహరాశిలో సూర్య-కేతువుల కలయిక.. ఆగస్టు 17 నుంచి ఈ 3 రాశులవారికి బంపర్ జాక్‌పాట్!

Sun-ketu Conjunction: సూర్య, కేతువుల కలయిక కారణంగా ఈ కింది రాశులవారి జీవితాల్లో కీలక మార్పులు వస్తాయి. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు పడేవారికి ఈ సమయం మంచి అవకాశాలను కూడా అందిస్తుంది. అయితే, ఈ సమయంలో ఏయే రాశులవారికి ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 07, 2026, 10:46 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 10:46 AM IST
సింహరాశిలో సూర్య-కేతువుల కలయిక.. ఆగస్టు 17 నుంచి ఈ 3 రాశులవారికి బంపర్ జాక్‌పాట్!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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సింహరాశిలో సూర్య-కేతువుల కలయిక.. ఆగస్టు 17 నుంచి ఈ 3 రాశులవారికి బంపర్ జాక్‌పాట్!
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