జులై 29న కేంద్ర దృష్టి యోగం.. ఈ 4 రాశుల జాతకం మారబోతోంది!

Kendra Drishti Yoga Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల గమనాలతో పాటు రెండు గ్రహాల కలయికకు ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. కొన్ని శక్తివంతమైన గ్రహాలు కలయిక జరిపినప్పుడు అన్ని రాశులవారిపై ఊహించని ప్రభావం పడుతుంది.. ముఖ్యంగా సంపద, వైభవంతో పాటు శృంగారానికి కారకుడైన శుక్రుడు.. ధైర్యం, శక్తి, పరాక్రమానికి ప్రతీకగా భావించే కుజుడు పరస్పరం ప్రత్యేక కోణంలోకి రావడం వల్ల అత్యంత శుభఫలితాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు..
ఇదిలా ఉంటే.. ఈ ఏడాది జులై 29న మధ్యాహ్నం 12:34 గంటలకు జ్యోతిష్యంలో అత్యంత శక్తివంతమైన, అరుదైన శుక్ర, కుజుల కేంద్ర దృష్టి యోగం ఏర్పడబోతోంది. ఈ రెండు గ్రహాలు సరిగ్గా 90 డిగ్రీల కోణంలోకి రావడం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి గోల్డెన్ టైమ్ ప్రారంభం కాబోతోంది. అపారమైన ధనలాభంతో పాటు కెరీర్ పరంగా బంపర్ పురోగతి లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అయితే, ఈ సమయంలో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు పొందే రాశులవారి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఈ రాశులవారికి బోలెడు లాభాలు:
తులా రాశి:
తులా రాశి వారికి ఈ శుక్ర, కుజుడి ప్రత్యేకమైన యోగం అదృష్టాన్ని తలుపు తట్టేలా చేస్తోంది. నిరుద్యోగులకు, ఉద్యోగ మార్పు కోసం చూస్తున్న వారికి మంచి ఆఫర్లు కూడా సులభంగా లభిస్తాయి.. కొత్త ఇల్లు, వాహనం లేదా స్థలాలు కొనుగోలు చేయడానికి ఇది అత్యంత అనుకూలమైన సమయంగా భావించవచ్చు. గతంలో చేసిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ల నుంచి ఊహించని రీతిలో లాభాలు కూడా కలుగుతాయి..
సింహ రాశి:
సింహ రాశి వారికి ఈ యోగం ఆర్థికంగా ఎంతో ఊరటను అందించబోతోందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. దీర్ఘకాలికంగా పీడిస్తున్న ఆర్థిక ఇబ్బందులు పూర్తిగా సులభంగా తొలగిపోతాయి. నూతన ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్టలు, గౌరవం విశేషంగా పెరుగుతాయి. ప్రేమ, కుటుంబ జీవితాల్లో ఉన్న సమస్యలు కూడా తొలగిపోయి.. ప్రశాంతత నెలకొంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
కన్య రాశి:
కన్యా రాశి వారికి ఈ సమయం అత్యంత శ్రేష్ఠమైనదిగా భావించవచ్చు. ఈ సమయంలో మీరు పడ్డ కష్టానికి తగిన ఫలితంతో పాటు తగిన గుర్తింపు కూడా లభిస్తుంది.. వ్యాపారవేత్తలకు నూతన ప్రాజెక్టులతో పాటు పెద్ద కాంట్రాక్టులు దక్కే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. వ్యాపార లాభాలతో ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడి.. గృహంలో ఆనందోత్సవాలు విపరీతంగా పెరగుతాయి. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా వస్తున్న సమస్యలు కూడా తొలగిపోతాయి..
మేష రాశి:
ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక కారణంగా ఏర్పడే కేంద్ర దృష్టి రాజయోగం ప్రభావం మేష రాశి వారికి కొండంత బలాన్ని అందిస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. గత కొంతకాలంగా వేధిస్తున్న దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యల నుంచి ఉపశమనం కూడా సులభంగా కలుగుతుంది. నిలిచిపోయిన పనులన్నీ చకాచకా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగంలో అధికారుల సపోర్ట్ లభించి.. హోదా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. దాంపత్య జీవితంలో బంధం మరింత బలపడుతుందని జ్యోతిష్యలు తెలుపుతున్నారు.
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