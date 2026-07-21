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జులై 29న కేంద్ర దృష్టి యోగం.. ఈ 4 రాశుల జాతకం మారబోతోంది!

Kendra Drishti Yoga Effect: జులై 29న అరుదైన కేంద్ర దృష్టి యోగం ఏర్పడబోతోంది. దీని కారణంగా ఈ కింది 4 రాశులవారికి ఈ సమయం చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా వస్తున్న సమస్యలు కూడా సులభంగా తొలగిపోతాయి. అంతేకాకుండా ఆనందం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 21, 2026, 03:56 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 03:56 PM IST
జులై 29న కేంద్ర దృష్టి యోగం.. ఈ 4 రాశుల జాతకం మారబోతోంది!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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