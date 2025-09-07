English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Venus Transit: సెప్టెంబర్ 9 నుంచి ఈ రాశుల వారిపై లక్ష్మీదేవి డబ్బుల వర్షం కురిపించబోతోంది.. ఇక వీరికి బిగ్ జాక్పాట్..

Venus Transit Effect On Zodiac: సెప్టెంబర్ 9న శుక్రుడు చేసే నక్షత్ర కదలికల కారణంగా ఈ క్రిందిరాశుల వారికి బోలెడు లాభాలు కలగబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా చాలా వరకు కలిసి రాబోతోంది. అలాగే ఈ సమయంలో ఎన్నో రకాల ధనలాపాలు కలుగుతాయి. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Sep 7, 2025, 11:16 AM IST

Trending Photos

Govt Employees: 8వ వేతన సంఘంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు &#039;నాలుగింతలు&#039; ఆనందం
6
Salary Hike
Govt Employees: 8వ వేతన సంఘంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు 'నాలుగింతలు' ఆనందం
Old 100 Rs Note: ఏం పని చేయకుండా కూడా.. పాత రూ.100 నోట్లతో రూ.75 లక్షలు ఎలా సంపాదించాలో తెలుసా?
6
100 Rs Old Note Price
Old 100 Rs Note: ఏం పని చేయకుండా కూడా.. పాత రూ.100 నోట్లతో రూ.75 లక్షలు ఎలా సంపాదించాలో తెలుసా?
Naga Chaitanya: &#039;ఆమె&#039;తో పోలిస్తే నా భార్య శోభిత చాలా బెటర్‌: హీరో నాగచైతన్య షాకింగ్ కామెంట్లు
5
Sobhita Dhulipala
Naga Chaitanya: 'ఆమె'తో పోలిస్తే నా భార్య శోభిత చాలా బెటర్‌: హీరో నాగచైతన్య షాకింగ్ కామెంట్లు
Sara Tendulkar: సారా టెండూల్కర్ నిశ్చితార్థం జరిగిపోయిందా? సచిన్‌ అల్లుడు అతడేనా?
6
Sara Tendulkar
Sara Tendulkar: సారా టెండూల్కర్ నిశ్చితార్థం జరిగిపోయిందా? సచిన్‌ అల్లుడు అతడేనా?
Venus Transit: సెప్టెంబర్ 9 నుంచి ఈ రాశుల వారిపై లక్ష్మీదేవి డబ్బుల వర్షం కురిపించబోతోంది.. ఇక వీరికి బిగ్ జాక్పాట్..

Venus Transit Effect On Zodiac Telugu: సెప్టెంబర్ 9వ తేదీ ఎంతో ప్రత్యేకతను కలిగి ఉంటుంది. ఎందుకంటే శుక్రుడు ఆశ్లేష నక్షత్రం మూడవ స్థానంలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. అయితే ఇప్పటికే శుక్రుడు సెప్టెంబర్ మూడవ తేదీన ఆ నక్షత్రంలోకి సంచారం చేశాడు. ఈ గ్రహం వచ్చే 15వ తేదీ వరకు అదే నక్షత్రంలో సంచార దశలో ఉండబోతోంది. దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా సెప్టెంబర్ 9వ తేదీ నుంచి కొన్ని రాశుల వారికి జీవితంలో భౌతిక ఆనందం రెట్టింపు అవుతుంది. అంతేకాకుండా వైవాహిక జీవితం కూడా చాలా బాగుంటుంది. ముఖ్యంగా డబ్బు సంబంధిత సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. ఈ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారికి లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కలిగి భారీ మొత్తంలో ఆర్థిక లాభాలను అందిస్తుంది. అయితే శుక్రుడి నక్షత్ర మార్పుల కారణంగా ఏయే రాశులకు మేలు జరుగుతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకోండి.

Add Zee News as a Preferred Source

మిథున రాశి 
మిధున రాశి వారికి శుక్రుడి నక్షత్ర కదలికల కారణంగా భారీ మొత్తంలో డబ్బులు లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా డబ్బు సంపాదించడంలో వీరి కొత్త ఆదాయ వనరులు కూడా వెతుకుతారు. అంతేకాకుండా వీరికి ఇంట్లో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది. అలాగే ప్రేమ జీవితంలో కూడా అనేక రకాల మార్పులు వస్తాయి. ఇవి వివాహాలకు కూడా దారి తీసే అవకాశాలున్నాయి. సంగీత రంగంలో స్థిరపడిన వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో సృజనాత్మకత కూడా విపరీతంగా పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. అలాగే జీవితంలో పురోగతి కూడా లభించి ఊహించని లాభాలు కలుగుతాయి. రచన రంగంలో కొనసాగుతున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం ఎంతో బాగుండబోతోంది. 

వృశ్చిక రాశి 
వృశ్చిక రాశి వారికి శుక్రుడి కదలికల కారణంగా అదృష్టం విపరీతంగా పెరగబోతోంది. దీని కారణంగా వీరికి ప్రతి రంగంలో ఊహించని విజయాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా డబ్బు సంబంధిత సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తీరిపోతాయి. వ్యాపారాలు చాలా వరకు లాభసాటిగా మారే ఛాన్సులు ఉన్నాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ప్రభుత్వ రంగాలలో పనులు చేస్తున్న వ్యక్తులకు అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా కీర్తి, ప్రతిష్టలు పెరగడమే కాకుండా ఈ సమయంలో భారీ మొత్తంలో డబ్బులు కూడా సంపాదించగలుగుతారు. అలాగే కళాత్మకతకు సంబంధించిన రంగాల్లో పనులు చేసే వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో భారీ మొత్తంలో పురోగతి లభించే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా కూడా చాలా మేలు జరుగుతుంది.

కన్యారాశి 
కన్యా రాశి వారికి శుక్రుడి సంచారం విశేషమైన ప్రయోజనాల అందించబోతోంది. ముఖ్యంగా వీరికి ఆకస్మాత్తుగా ధన లాభాలు కూడా కలుగుతాయి. ఉద్యోగాలపరంగా పురోగతి కూడా లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా ఖర్చులు కూడా పూర్తిగా తగ్గే ఛాన్స్ ఉంది. స్నేహితుల నుంచి సహకారం పొంది విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందగలుగుతారు. అలాగే బంధువుల సహాయంతో కొన్ని రకాల పనులను ఎంతో సులభంగా పూర్తి చేయగలుగుతారు. ఆరోగ్యం పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించడం చాలా మంచిదని జ్యోతిష్యులు చెప్తున్నారు. ఖర్చుల పట్ల కూడా వీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండడం మేలు..

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Venus TransitVenus Transit EffectVenus Transit 2025Transit of Venus

Trending News