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Vyatipata Yogam Effect: జూలై 10న అరుదైన వ్యతీపాత యోగం.. ఈ 4 రాశుల వారికి అదృష్టం, కాసుల వర్షం!

Rare Vyatipata Yogam Effect On Zodiac: జూలై 10వ తేదిన ఎంతో అరుదైన వ్యతీపాత యోగం ఏర్పడబోతోంది. దీని కారణంగా ఈ నాలుగు రాశులవారికి చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. దీర్ఘకాలికంగా వస్తున్న సమస్యలు కూడా తొలగిపోతాయి. ఆరోగ్యం కూడా చాలా బాగుటుంది.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 24, 2026, 11:03 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 11:03 AM IST
Vyatipata Yogam Effect: జూలై 10న అరుదైన వ్యతీపాత యోగం.. ఈ 4 రాశుల వారికి అదృష్టం, కాసుల వర్షం!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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