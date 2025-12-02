English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
  • Rasi Phalalu: త్వరలో అరుదైన గ్రహాల కలయిక.. ఈ రాశుల వారి బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ పెరగడం ఖాయం..

Rasi Phalalu: త్వరలో అరుదైన గ్రహాల కలయిక.. ఈ రాశుల వారి బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ పెరగడం ఖాయం..

Rasi Phalalu:వేద జ్యోతిషశాస్త్రం మొత్తం ప్రపంచం మొత్తం 12 రాశుల గమ గమనాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.  గ్రహాలు, నక్షత్రాల కదలిక ద్వారా జాతకాలు నిర్ణయించబడతాయి.త్వరలో   కొన్ని రాశుల  అరుదైన కలయికతో కొన్ని రాశుల వారికి  అమోఘనమైన ప్రయోజనం చేకూరబోతుంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 2, 2025, 12:47 PM IST

Trending Photos

Sanchar Saathi App: సంచార్ సాథీ అంటే ఏమిటీ? ప్రతి స్మార్ట్ ఫోన్‎లో ఇది ఉండాల్సిందే.. కేంద్రం కీలక నిర్ణయం..!!
7
Sanchar Saathi
Sanchar Saathi App: సంచార్ సాథీ అంటే ఏమిటీ? ప్రతి స్మార్ట్ ఫోన్‎లో ఇది ఉండాల్సిందే.. కేంద్రం కీలక నిర్ణయం..!!
Aaradhya Bachchan: 14 ఏళ్లకే ప్రేమలో పడ్డ ఐశ్వర్యా రాయ్‌ గారాలపట్టీ ఆరాధ్య బచ్చన్‌
6
Aishwarya Rai
Aaradhya Bachchan: 14 ఏళ్లకే ప్రేమలో పడ్డ ఐశ్వర్యా రాయ్‌ గారాలపట్టీ ఆరాధ్య బచ్చన్‌
Gold Price Cut: మహిళల్లారా ఈ ఒక్క టిప్‌ పాటిస్తే.. రూ.73 వేలకే తులం బంగారం
6
gold price
Gold Price Cut: మహిళల్లారా ఈ ఒక్క టిప్‌ పాటిస్తే.. రూ.73 వేలకే తులం బంగారం
Ranveer Singh: కాంతార సినిమాపై వెటకారంగా మాట్లాడిన స్టార్ హీరో.. భగ్గుమంటున్న కన్నడ ఫ్యాన్స్
5
Ranveer Singh Controversial Comments
Ranveer Singh: కాంతార సినిమాపై వెటకారంగా మాట్లాడిన స్టార్ హీరో.. భగ్గుమంటున్న కన్నడ ఫ్యాన్స్
Rasi Phalalu: త్వరలో అరుదైన గ్రహాల కలయిక.. ఈ రాశుల వారి బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ పెరగడం ఖాయం..

Horoscope 2025: గ్రహాలు, నక్షత్రాలు నిరంతరం సూక్షంగా కదులుతూ ఉంటాయి. వీటి కదలిక ద్వారా జాతకాలు నిర్ణయించబడతాయి. జ్యోతిష్య శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, 2026 కొన్ని రాశులకు చాలా శుభ ప్రదంగా ఉండబోతుంది. మరికొందరు జీవితాల్లో  ఇబ్బందులను ఫేస్ చేయవచ్చు. మొత్తంగా 2026లో  ఏ రాశుల వారు ప్రయోజనం పొందుతారో, ఏ రాశుల వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలో తెలుసుకుందాం. 

Add Zee News as a Preferred Source

సింహ రాశి: సింహ రాశి వారికి భవిష్యత్తు  పరంగా కొంత ఆందోళన ఉన్నా.. దాన్ని అధిగమిస్తారు. వృత్తిపరమైన సవాళ్లను ఫేస్ చేస్తారు. తెలివైన పెట్టుబడులు  మీ జీవితంలో ఆనందాన్ని తీసుకురాబోతుంది. పూర్వీకులు ఆస్తులు లేదా భూమి లేదా ఫ్లాట్ కొనుగోలు చేసే అవకాశాలున్నాయి. 

ధనుస్సు రాశి..  ధనుష్సు రాశి వారికి 2026 అనుకూలంగా ఉండబోతుంది.  కుటుంబ జీవితంలో ఆనందం వెల్లివిరుస్తుంది. సృజనాత్మకంగా ఆలోచిస్తారు. ప్రేమ జీవితం ఆనందమయంగా ఉండబోతుంది.  మీరు వృత్తిపరంగా రాణిస్తారు. బ్యాంక్ బాలెన్స్ పెరుగుతుంది. అదనపు ఆదాయం సమకూరుతుంది. 

కన్య రాశి: కన్యరాశి వారికి పూర్వీకులు ఆస్తులు కలిసొచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. విద్యార్ధులు పోటీ పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణలవుతారు. ఉద్యోగార్డులకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం లభించే అవకాశం ఉంది. మీ ప్రేమ జీవితంలో ఎటువంటి సమస్యలు తలెత్తవు. ఆఫీసులో మీ పనితనానికి గుర్తింపు ఉంటుంది. మీ ఆరోగ్యంపై ఎక్కువ శ్రద్ధ వహించాలి.

వృషభ రాశి.. వృషభ  రాశి వారు  మీ ప్రేమ సఫలం అయ్యే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. గ్రహాల అరుదైన కలయికతో వచ్చే యేడాది మీ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ పెరగబోతుంది. ఆర్థికం మీకు అనుకూలంగా ఉండనుంది. ఆరోగ్యం పరంగా బాగుంటుంది. పనిలో సవాళ్లను అధిగమిస్తారు.  కెరీర్ పరంగా విజయాన్ని అందుకుంటారు. పని ఒత్తిడిని అధిగమిస్తారు. 

Also Read:​  చిరంజీవికి అమ్మగా.. అక్కగా.. చెల్లిగా..భార్యగా యాక్ట్ చేసిన వన్ అండ్ ఓన్లీ హీరోయిన్..

Also Read:  ధర్మేంద్ర మొదటి భార్య ఎవరు..? విడాకులు ఇవ్వకుండానే ఎందుకు రెండో వివాహాం చేసుకున్నాడు..

మీన రాశి: లవ్ లైఫ్ బాగుంటుంది. కొత్త ఇంటిని లేదా భూమిని కొనుగోలు చేసే అవకాశాలున్నాయి.  జీవితంలోని అన్ని సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. మీ సంబంధాలు బలోపేతం అవుతాయి. పనిలో నిబద్ధత ఉంటుంది. మీ వృత్తిపరమైన సామర్థ్యాలు పెరుగుతాయి. మీ ప్రణాళికలు ఫలవంతం అవుతాయి. స్నేహితుల కారణంగా కొంత మేలు జరిగే అవకాశాలున్నాయి.  స్నేహపూర్వక సలహాల మీ కెరీర్ కు ఉపయోగపడతాయి. 

కర్కాటక రాశి: కర్కాటక రాశి వారు 2026లో మీ వృత్తిపరంగా ఉన్న కొన్ని అడ్డంకులు అధిగమిస్తారు. మీ సామర్థ్యం అమాంతం పెరుగుతుంది.  పని, వ్యక్తిగత జీవితం రెండూ బ్యాలెన్స్ చేస్తారు. ఆరోగ్యం విషయంలో అత్యంత  శ్రద్ధ అవసరం.

మకర రాశి: చిన్న చిన్న సమస్యలు తలెత్తినా.. అవి దూది పింజెల్లా ఎగురబోతాయి. పనిలో శ్రద్ధ వహిస్తారు. డబ్బు పరంగా గత కొంత కాలంగా ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులు అధిగమిస్తారు. వృత్తి పరంగా రాణిస్తారు. ఇంట్లో భార్య లేదా భర్తతో మీ సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి. 

గమనిక: ఈ వ్యాసంలోని సమాచారం పూర్తిగా నిజమని లేదా ఖచ్చితమైనదని ZEE న్యూస్  క్లెయిమ్ చేయడం లేదు. ఈ సమాచారం, పంచాంగాలు, గ్రహాల గమనం ఆధారంగా పండితులు చెప్పిన అభిప్రాయాలను మేము ప్రస్తావించాము. జీ మీడియా దీనిని ధృవీకరించడం లేదు. 

Read more:  Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే..

Read more:  నాగార్జున ‘శివ’ 4K రీ రిలీజ్ టోటల్ కలెక్షన్స్.. సీనియర్ హీరోల్లో నాగార్జున సరికొత్త రికార్డు..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Rasi Phalalu2025 Rashi Phalalutoday HoroscopeDecember Horoscopetelugu horoscope today

Trending News