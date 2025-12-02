Rasi Phalalu: త్వరలో అరుదైన గ్రహాల కలయిక.. ఈ రాశుల వారి బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ పెరగడం ఖాయం..

Horoscope 2025: గ్రహాలు, నక్షత్రాలు నిరంతరం సూక్షంగా కదులుతూ ఉంటాయి. వీటి కదలిక ద్వారా జాతకాలు నిర్ణయించబడతాయి. జ్యోతిష్య శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, 2026 కొన్ని రాశులకు చాలా శుభ ప్రదంగా ఉండబోతుంది. మరికొందరు జీవితాల్లో ఇబ్బందులను ఫేస్ చేయవచ్చు. మొత్తంగా 2026లో ఏ రాశుల వారు ప్రయోజనం పొందుతారో, ఏ రాశుల వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలో తెలుసుకుందాం.
సింహ రాశి: సింహ రాశి వారికి భవిష్యత్తు పరంగా కొంత ఆందోళన ఉన్నా.. దాన్ని అధిగమిస్తారు. వృత్తిపరమైన సవాళ్లను ఫేస్ చేస్తారు. తెలివైన పెట్టుబడులు మీ జీవితంలో ఆనందాన్ని తీసుకురాబోతుంది. పూర్వీకులు ఆస్తులు లేదా భూమి లేదా ఫ్లాట్ కొనుగోలు చేసే అవకాశాలున్నాయి.
ధనుస్సు రాశి.. ధనుష్సు రాశి వారికి 2026 అనుకూలంగా ఉండబోతుంది. కుటుంబ జీవితంలో ఆనందం వెల్లివిరుస్తుంది. సృజనాత్మకంగా ఆలోచిస్తారు. ప్రేమ జీవితం ఆనందమయంగా ఉండబోతుంది. మీరు వృత్తిపరంగా రాణిస్తారు. బ్యాంక్ బాలెన్స్ పెరుగుతుంది. అదనపు ఆదాయం సమకూరుతుంది.
కన్య రాశి: కన్యరాశి వారికి పూర్వీకులు ఆస్తులు కలిసొచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. విద్యార్ధులు పోటీ పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణలవుతారు. ఉద్యోగార్డులకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం లభించే అవకాశం ఉంది. మీ ప్రేమ జీవితంలో ఎటువంటి సమస్యలు తలెత్తవు. ఆఫీసులో మీ పనితనానికి గుర్తింపు ఉంటుంది. మీ ఆరోగ్యంపై ఎక్కువ శ్రద్ధ వహించాలి.
వృషభ రాశి.. వృషభ రాశి వారు మీ ప్రేమ సఫలం అయ్యే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. గ్రహాల అరుదైన కలయికతో వచ్చే యేడాది మీ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ పెరగబోతుంది. ఆర్థికం మీకు అనుకూలంగా ఉండనుంది. ఆరోగ్యం పరంగా బాగుంటుంది. పనిలో సవాళ్లను అధిగమిస్తారు. కెరీర్ పరంగా విజయాన్ని అందుకుంటారు. పని ఒత్తిడిని అధిగమిస్తారు.
మీన రాశి: లవ్ లైఫ్ బాగుంటుంది. కొత్త ఇంటిని లేదా భూమిని కొనుగోలు చేసే అవకాశాలున్నాయి. జీవితంలోని అన్ని సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. మీ సంబంధాలు బలోపేతం అవుతాయి. పనిలో నిబద్ధత ఉంటుంది. మీ వృత్తిపరమైన సామర్థ్యాలు పెరుగుతాయి. మీ ప్రణాళికలు ఫలవంతం అవుతాయి. స్నేహితుల కారణంగా కొంత మేలు జరిగే అవకాశాలున్నాయి. స్నేహపూర్వక సలహాల మీ కెరీర్ కు ఉపయోగపడతాయి.
కర్కాటక రాశి: కర్కాటక రాశి వారు 2026లో మీ వృత్తిపరంగా ఉన్న కొన్ని అడ్డంకులు అధిగమిస్తారు. మీ సామర్థ్యం అమాంతం పెరుగుతుంది. పని, వ్యక్తిగత జీవితం రెండూ బ్యాలెన్స్ చేస్తారు. ఆరోగ్యం విషయంలో అత్యంత శ్రద్ధ అవసరం.
మకర రాశి: చిన్న చిన్న సమస్యలు తలెత్తినా.. అవి దూది పింజెల్లా ఎగురబోతాయి. పనిలో శ్రద్ధ వహిస్తారు. డబ్బు పరంగా గత కొంత కాలంగా ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులు అధిగమిస్తారు. వృత్తి పరంగా రాణిస్తారు. ఇంట్లో భార్య లేదా భర్తతో మీ సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి.
గమనిక: ఈ వ్యాసంలోని సమాచారం పూర్తిగా నిజమని లేదా ఖచ్చితమైనదని ZEE న్యూస్ క్లెయిమ్ చేయడం లేదు. ఈ సమాచారం, పంచాంగాలు, గ్రహాల గమనం ఆధారంగా పండితులు చెప్పిన అభిప్రాయాలను మేము ప్రస్తావించాము. జీ మీడియా దీనిని ధృవీకరించడం లేదు.
