  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
  • Ratha Saptami 2026: ఆదివారం రథ సప్తమి.. తప్పకుండా చేయాల్సిన, అస్సలు చేయకూడని పనులు ఏంటో తెలుసా..?

Ratha Saptami 2026: ఆదివారం రథ సప్తమి.. తప్పకుండా చేయాల్సిన, అస్సలు చేయకూడని పనులు ఏంటో తెలుసా..?

Ratha Saptami Lord Surya puja Tradition: రథ సప్తమి రోజున చాలా మంది సూర్యభగవానుడ్ని ప్రత్యేకంగా పూజించుకుంటారు. ఈ రోజున చేసే పూజలు, వ్రతాలు వెయ్యిరెట్లు గొప్ప యోగాన్ని కల్గిస్తాయి. అందుకే రథసప్తమి రోజున చాలా మంది కొత్తపనుల్ని ప్రారంభిస్తారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 24, 2026, 07:43 PM IST
  • రథ సప్తమి రోజున చేయాల్సిన పనులు..
  • పండితులు కీలక సూచనలు..

Ratha Saptami 2026: ఆదివారం రథ సప్తమి.. తప్పకుండా చేయాల్సిన, అస్సలు చేయకూడని పనులు ఏంటో తెలుసా..?

Ratha Saptami 2026 date significance and remedies: హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం రథసప్తమికి చాలా ప్రాముఖ్యత ఉందని చెబుతారు. రథ సప్తమి రోజున చేసే పూజలు, వ్రతాలు గొప్ప యోగాల్ని కల్గిస్తాయి. పుష్యమాసంలో వచ్చే రథసప్తమి రోజున ఉదయం బ్రాహ్మీమూహుర్తంలో జిల్లెడు ఆకులు, రేగు పండ్లు తమ మీద పెట్టుకుని స్నానంచేయాలంటారు. ఇలా చేస్తే వెయ్యిజన్మల తెలిసి, తెలియని పాపాలు పటాపంచలౌతాయి. ఆ తర్వాత శుభ్రమైన వస్త్రాలు ధరించి దేవుడి దగ్గర దీపారాధన చేయాలి. ఇంటి ముందు రథం ముగ్గు తప్పకుండా వేయాలి.  వాకిట్లో ముగ్గువేసి పిడకలను వాటి మీద పెట్టి వెలిగించి  మీద సూర్యుడి ప్రీతికొరకు చిన్న గిన్నెలో పాలుపోసివేడి అయిన తర్వాత దానిలో బియ్యం వేయాలి.  అది ఉడికినతర్వాత చక్కెర వేసి, ఆ పాయసంను సూర్యుడికి నివేదన చేసి ప్రసాదంగా తినాలి.

శక్తి ఉన్న వారు ఈ రోజున సత్యనారాయణ వ్రతం, విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ, లలితా సహస్రనామ పారాయణ చదవాలి. అంతే కాకుండా ఆదిత్య హృదయం చదవాలి. సూర్యుడి ప్రీతికొరకు తెలుగు రంగు పదార్థాలు దానంగా ఇవ్వాలి. బియ్యం, పాలు,పెరుగు, చక్కెర మొదలైనవి దానంగా ఇవ్వాలి.అదే విధంగా బెల్లం,నువ్వుల లడ్డును నివేదనగా చేయాలి.

ఈ రోజున కటింగ్ చేసుకొవడం, షేవింగ్ చేసుకొవడం, ఉప్పును వాడటం చేయకూడదు, మద్యం, మాంసాలకు దూరంగా ఉండాలి. గొడవలు, తగువులకు దూరంగా ఉండాలి.కేవలం దైవనామ స్మరణలోనే ఉండాలి.

Read more: Shani Dev: శనిదేవుడు ఈ పనిచేస్తే విశేషంగా శుభాల్ని ఇస్తారంట.!. భక్తులు శనివారం ఏంచేయాలంటే..?

మొత్తంగా ప్రత్యేకంగా ఆ నమస్కార ప్రియుడు అయిన సూర్యుడిని శక్తి కొలది కొలుచుకొవాలి.కొంత మంది చిక్కుడు కాయలతో రథంను చేసి స్వామివారిని కొలుచుకుంటారు. ఈ రోజున బియ్యం లేదా పండ్లు తమకు శక్తికొలది వేద పండితులకు దానంగా ఇవ్వాలి.

 

