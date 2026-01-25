English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Ratha Saptami 2026: ద్వాదశ ఆదిత్యలు ఎవరు..? ‘రథ సప్తమి’కి ఉన్న ప్రత్యేకత ఇదే..!

Ratha Saptami 2026: రథసప్తమి అంటే సూర్యభగవానుని  పూజించే పండగ. మాఘమాస శుక్ల పక్ష సప్తమి నాడు   ఈ పర్వదినాన్ని ఘనంగా నిర్వహించుకోవడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. మన ఆథ్యాత్మిక గ్రంథాల ప్రకారం సూర్యుడిని ద్వాదశ ఆదిత్యులు  అనగా పన్నేండుగురు సూర్యులు. ఇంతకీ ఈ పండగ ప్రాధాన్యత విషయానికొస్తే..  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 25, 2026, 05:05 AM IST

Ratha Sapthami 2026 Dwadasha Adityulu: యేడాదిలో ఒక్కో నెలకు ఒక్కో సూర్యుడు ప్రాధాన్యత వహిస్తాడు.చైత్ర మాసంలో వచ్చే సూర్యుడి పేరు 'ధాతగా పిలుస్తారు. వైశాఖంలో అర్యముడు..జ్యేష్టం - మిత్రుడు..ఆషాఢం-వరుణుడు..శ్రావణంలో ఇంద్రుడు..భాద్రపదం - వివస్వంతుడు...ఆశ్వయుజం - త్వష్ణ..కార్తీకం - విష్ణువు..మార్గశిరం - అంశుమంతుడు..పుష్యం - భగుడు..మాఘం - పూషుడు..ఫాల్గుణం - పర్జన్యుడు..

ఆయా తెలుగు నెలల్లో సూర్యుడి తీక్షణతను బట్టి ఆ పేర్లు వచ్చాయని మన శాస్త్రాలు చెబుతున్న మాట. సూర్య భగవానుడు భూమి నుంచి 14.98 కోట్ల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న సూర్యుని కిరణాల ప్రయాణ వేగం ఒక సెకనుకు 3 లక్షల కిలోమీటర్లు. అవి భూమిని చేరడానికి పట్టే కాలాన్ని 8 నిమిషాలుగా అంచనా కట్టారు ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు. 

పురాణ కథనం ప్రకారం..
బాల్యంలో హనుమంతుడు సూర్యుడిని ఎర్రని తినే పండు అనుకుని తిందామనే ఉద్దేశంతో అక్కడికి ఎగిరి వెళ్లాడట. అందుకోసం హనుమ వెళ్లిన దూరాన్ని,'యుగ సహస్ర యోజన పరాభాను'అని తులసీదాస్‌ హనుమాన్‌ చాలీసాలో చెబుతారు.దీన్ని లెక్క కడితే'యుగం.. 12000 ఏళ్లు. సహస్రం 1000, యోజనం 8 మైళ్లు, మైలు 1.6 కిలోమీటర్లు కలిపి దాదాపు 15 కోట్ల కిలోమీటర్లు. ఇది ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్న 14.98 కోట్ల కిలోమీటర్లకు దాదాపు సరిపోతుంది. సూర్యకాంతి ఏడు వర్ణాల కలయిక అని వైజ్ఞానికులు చెబుతుంటే.. ఆయన ఏడు గుర్రాలున్న రథం మీద లోక సంచారం చేస్తాడని వేదవాజ్మయం చెబుతోంది.

