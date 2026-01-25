Ratha Sapthami: సూర్యుడి ఏడు గుర్రాల ప్రాముఖ్యత ఏంటో తెలుసా.. రథ సప్తమి ప్రత్యేక కథనం..

సూర్యుడు ఏడు కిరణాలున్నాయి. మన సైన్స్ చెబుతుంది ఇదే.. ఇక సూర్యుడి ఏడు కిరణాలనే ఏడు గుర్రాలుగా మన వేదం చెబుతుంది. ఆయన రథ సాధకుడు అనూరుడు .. ఏడు గుర్రాలను నడుపుతూ సూర్యుడిని లోక సంచారం చేయిస్తారు.
సూర్యుడి ఏడు గుర్రాల పేర్లు...గాయత్రి.. త్రిష్ణుప్పు..అనుష్టుప్పు..జగతి..పంక్తి..బృహతి..ఉష్ణిక్కు అనే పేర్లు ఉన్నాయి. వీటి రూపాలు సప్త వర్ణాలకు సరిపోతాయి. రామ రావణ యుద్ధం సమయంలో అలసిపోయిన శ్రీరాముడికి అగస్త్య మహాముని'ఆదిత్య హృదయం' ఉపదేశించినట్లు రామాయణంలో ఉంది,ఇందులో 30 శ్లోకాలున్నాయి, వీటి స్మరణ వల్ల శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యం బాగుంటుందని చెబుతారు, సూర్యుడి రథానికి ఉన్న ఇరుసు పగలు,రాత్రికి ప్రతీకగా భావిస్తారు. చక్రాలకున్న ఆరు ఆకులు రుతువులకు, ధ్వజం ధర్మానికి ప్రతీకలని పురాణాల్లో ఉంది.
అందుకే సూర్యుడి జన్మదినాన్ని ఆయన పేరుతో కాకుండా రథ సప్తమి అని పిలుస్తారు. ఈ రోజునుండి ఆదిత్యుని శక్తి భూమికి పుష్కలంగా లభిస్తుంది, సర్వ దేవతామయుడైన ఆదిత్యుని ఆరాధించడం చేత తేజస్సు,ఐశ్వర్యం, ఆరోగ్యం సమృద్ధిగా లభిస్తాయి. ఈ రోజు సూర్యోదయ స్నానంతో సప్త జన్మల పాపాలు నశించి,రోగము, శోకము వంటి ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి. ఈ రోజున స్నానం చేసేటప్పుడు సూర్యనారాయణుని మనసారా ధ్యానించి తలపై జిల్లేడాకులు,రేగాకులు పెట్టుకొని స్నానం చేయాలి అని ధర్మశాస్త్రం చెబుతుంది.
Also Read: వెయ్యి కోట్ల దర్శకులు.. ‘దురంధర్’తో ఈ క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆదిత్యధర్..
Also Read: ఒకప్పుడు తెలుగు సహా అన్ని భాషల్లో సత్తా చాటిన హీరోయిన్.. నేడు రూ.2 వేల కోట్లకు యజమాని.. 5 కంపెనీలకు బాస్..
జిల్లేడు ఆకునకు అర్కపత్రమని పేరు,సూర్యునికి "అర్కః" అని పేరు కూడా ఉంది. అందువలన సూర్యునికి జిల్లేడు అంటే ఎంతో ఇష్టం. ఏడు జిల్లేడు ఆకులు సప్తాశ్వములకు చిహ్నంగా ఉంది. ఏడు జన్మల్లో చేసిన పాపములను,ఏడు రకములైన వ్యాధులను నశింపజేస్తాయి, ఈ రోజు ఉపవాసముండి సూర్యసంబంధమగు రథోత్సవాది కార్యక్రమములలో కాలక్షేపం చేయడం వలన అష్టశ్వర్యములు సిద్దిస్తాయి. ఇట్లు రథ సప్తమీ వ్రతముచే సూర్యభగవానుని అనుగ్రహముచే ఆయురారోగ్యాది సకల సంపదలు పొందుతారని పురాణాలు చెబుతున్న మాట.
Read more: సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!
Read more: సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.