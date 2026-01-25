English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Ratha Saptami Pooja: రథసప్తమి పూజా విధానం.. చదువుకోవాల్సిన మంత్రాలు ఇవే..

Ratha Saptami Pooja: రథ సప్తమి రోజున సూర్యుడిని ఆరాధించడం వలన ఎన్నో పుణ్యాలను సంపాదించుకోవచ్చు. చాలా మందికి ఈ రోజు పూజా ఎలా చేసుకోవాలో తెలియదు. ముఖ్యంగా ఈ రోజున ఎలా సూర్య దేవుడిని ఆరాధించవచ్చో తెలుసుకుందాం.. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 25, 2026, 06:55 AM IST

Ratha Saptami Pooja: రథసప్తమి పూజా విధానం.. చదువుకోవాల్సిన మంత్రాలు ఇవే..

Ratha Saptami Surya Bhagawan Pooja: రథ సప్తమి పూజ విదానం:-చందనంతో అష్టదళ పద్మాన్ని లిఖించి,ఒక్కొక్క దళం చొప్పున రవి,భాను, వివస్వత,భాస్కర, సవిత,అర్క, సహస్రకిరణ,సర్వాత్మక - అనే నామాలు గల సూర్యుణ్ణి భావించి పూజించాలి.ఎర్ర చందనం, ఎర్రని పువ్వులతో, సూర్యుని అర్చించడం విశిష్టమైనది.ఆవు పేడతో చేసిన పిడకలను కాల్చి ఈ వేడిలో క్షీరాన్నాన్ని వండి సూర్యునికి నివేదించాలి.  ఆ క్షీరాన్నాన్ని చెరుకు ముక్కలతో కలుపుతూ ఉండాలి.  దానిని చిక్కుడు ఆకులలో ఉంచి నివేదిస్తారు. చిక్కుడు, జిల్లేడు,రేగు-పత్రాలలో సౌరశక్తి విశేషంగా నిక్షిప్తమై ఉంటుందని ఆయుర్వేదం చెబుతుంది. 

జిల్లేడు,రేగు,దూర్వాలు, ఆక్షతలు,చందనాలు కలిపిన నీటితోగాని, పాలతో గాని, రాగిపాత్ర ద్వారా అర్ఘ్యమివ్వడం మంచిది. మనం చేసే పూజలు , వ్రతాలు అన్ని పుణ్యసంపాదన కొరకే. శివ కేశవులకు ఇరువురికి మాఘమాసం ప్రీతికరమైనది.ఈ నాటి నుండి వేసవి ప్రారంభమైనట్లే !
ఆరోగ్యం భాస్కరాదిచ్చేత్ - ఆరోగ్య ప్రదాతగా. శ్రీ సూర్యదేవుని చెప్తారు. ఈమహా పర్వదినాన  ఆసూర్య భగవానుని  భక్తీ శ్రద్ధ లతో పూజించి                                పూర్తి ఆరోగ్యాన్ని , ఐశ్వర్యాన్ని పొందవచ్చు. 

ఈ రోజు చదుకొవలిసిన స్తోత్రాలు..
ఆదిత్యహృదయం , సూర్య స్తోత్రం , నవగ్రహ స్తోత్రం తప్పక పారాయణ చేయడం సకల శ్రేయోదాయకరం. మాఘ శుద్ద షష్టి నాడు నూరిన నువ్వుల ముద్దతో శరీరానికి నలుగు పెట్టుకుని అందుబాటులో ఉన్న నది , చెరువు దగ్గర స్నానం చేయాలి. ఈ రోజు అంటే మాఘ శుద్ధ షష్టి రోజున ఉపవాసం ఉండి సూర్య ఆలయానికి వెళ్ళి పూజించాలి. ఆ మర్నాడు అంటే సప్తమి తిధిన సూర్యోదయానికి ముందే మాఘ స్నానం చేయాలి. సూర్యుడు మకరంలో ఉండగా వచ్చే ఈ దివ్య సప్తమి నాడు సూర్యుని నమస్కరించి పై శ్లోకాలు చదివి స్నానం చేస్తే సమస్త వ్యాధులు , ఇబ్బందులు తొలగుతాయని శాస్త్రవచనం. ముఖ్యంగా ఈ జన్మలో చేసిన..గత జన్మలో చేసిన...మనస్సుతో..మాటతో..శరీరంతో.. తెలిసీ.. తెలియక చేసిన సప్తవిధాలైన పాపాలను పోగొట్టేశక్తి ఈ రథసప్తమికి ఉన్నది.ఈ రోజున తల్లిదండ్రులు లేని వారు వారికి తర్పణం విడుస్తారు. ఈ రోజు ఆకాశంలో నక్షత్ర కూటమి రధం ఆకారం లో ఉంటుంది.

రోగ నివారణ , సంతాన ప్రాప్తి కోసం - రధ సప్తమి వ్రత విధానం..
స్నానాతరం గట్టు దగ్గర పొడి బట్టలు మార్చుకుని పూజ చేయాలి. అష్టదల పద్మం ముగ్గు (బియ్యం పిండి తో ) వేసి అందులో సూర్య నామాలు చెబుతూ 7 రంగులు నింపాలి. అష్ట దళ పద్మ మధ్యలో శివ పార్వతులను పెట్టి పక్కనే ఒక కొత్త తెల్లని వస్త్రం పరిచి దానిమీద సూర్యుడు రథాన్ని (7 గుర్రాలు) నడుపుతున్న బంగారు ప్రతిమ లేదా బంగారు రథమును అచ్చు చేయించి కుంకుమాదులు దీపములతో అలంకరించి అందు ఎర్రని రంగుగల పువ్వులు సూర్యుని ప్రతిమ నుంచి సూర్య భగవానుడిని పూజ చేయాలి. సంకల్పం చెప్పుకోవాలి ఎవరి రోగ నివారణ కోసం చేస్తున్నామొ లేదా ఎవరికీ సంతానం కలగాలని చెస్తున్నామో.. వారి పేరు గోత్రనామలు చెప్పుకొని పూజ చేసి ఈ బంగారు ప్రతిమను ఒక గురువునకు దానం ఇవ్వాలి. తరువాత ప్రతి నెల సప్తమి రోజు సూర్య భగవానుడికి నమస్కరించి సంకల్పం చెప్పుకుని ఉపవాసం ఉండాలి. ఒక యేడాది కాలం నియమంగా నిష్టగా ఉండాలి. సూర్య భగవానుడికి అర్ఘ్యం ఇవ్వాలి. ఇలా శక్తి ఆసక్తి కలిగిన వారు చేసినచో వారికి సూర్యభగవానుడి అనుగ్రహం కలుగుతుంది.

