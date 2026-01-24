Ratha Sapthami 2026: రేపే రథసప్తమి.. ఇలా స్నానం చేస్తే ఏడు జన్మల పాపాలు, దరిద్రాలు తొలగిపోతాయి..!

Ratha Sapthami 2026: రథసప్తమి పర్వదినం సందర్భంగా స్నానం ఎలా చేస్తే ఏడు జన్మల పాపాలు, ఏడు జన్మల దరిద్రాలు తొలగిపోతాయో.. రథసప్తమి రోజు పూజ ఎలా చేయాలో, రథసప్తమి రోజు ఎటువంటి దానాలు ఇవ్వాలో.. రథ సప్తమికున్న ముఖ్యమైన ప్రాధాన్యత ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఈ నెల 25న రథసప్తమి. మాఘ మాసంలో శుక్ల పక్షంలో వచ్చే సప్తమి తిథిని రథసప్తమి అనే పేరుతో పిలుస్తారు. ఇది సూర్యుడికి చాలా ఇష్టమైన రోజు. రథ సప్తమి రోజు తెల్లవారుజామున ఆకాశంలో గ్రహాలు, నక్షత్రాలు అన్నీ కూడా ఒక రథం ఆకారంలో ఉంటాయి. అందుకే దీన్ని రథసప్తమి అంటారు. రథసప్తమి నుంచి సూర్యుడి రథం దిక్కును మార్చుకుంటుంది. ఉత్తరం దిక్కు వైపు తిరిగి ప్రయాణం చేస్తుంటుంది. అంటే సూర్యుడి గమనంలో కొంత మార్పు జరిగే రోజు. రథసప్తమి నుంచి ఎండలు బాగా పెరుగుతాయన్నది ఇందులోని అంతరార్ధం. ఈ జనవరి 25న ఆదివారంతో కలిసి రథసప్తమి వచ్చింది. రథసప్తమి సూర్యుడికి ఇష్టమైన ఆదివారం నాడు వచ్చింది ఈ సంవత్సరం రథసప్తమికి ఇంకా ప్రాధాన్యత ఉంది.
రథసప్తమి రోజున స్నానం ఎలా చేయాలంటే..?
రథసప్తమి అంటేనే స్నానానికి ప్రాధాన్యత ఉన్న రోజు. రథసప్తమి రోజున చేసే ప్రత్యేకమైన స్నానం ఏడు జన్మల పాపాలు, ఏడు జన్మల దరిద్రాలు అన్నీ పోగొడుతుందని ప్రామాణిక గ్రంథాలు తెలియజేస్తున్నాయి. రథసప్తమి రోజున అందరూ కూడా తలంటు స్నానం చేయాలి. ఏడు జిల్లేడు ఆకులు, ఏడు రేగి పండ్లు శిరస్సు మీద ఉంచుకుని తలంటు స్నానం చేయాలి. కొంత మంది ఏడు చిక్కుడు ఆకులు, ఏడు రావి చెట్టు ఆకులు తల మీద ఉంచుకుని స్నానం చేస్తారు. అలా చేసినా మంచిదే. కానీ, ప్రధానంగా జిల్లేడు ఆకులు, రేగి పండ్లు శిరస్సు మీద ఉంచుకుని రథసప్తమి రోజున తల స్నానం చేయాలి.
తల మీద ఏడు ఆకులు, ఏడు పండ్లు ఎందుకు ఉంచుకోవాలి..?
ఏడు ఆకులు, ఏడు పండ్లు తల మీద ఎందుకు ఉంచుకోవాలంటే.. ఏడు రకాలైన పాపాలను పోగొట్టే శక్తి రథసప్తమి స్నానానికి ఉంటుంది. ఆ ఏడు రకాలైన పాపాలు ఏంటంటే.. ఈ జన్మలో చేసిన పాపాలు, జన్మ జన్మాంతరాల్లో చేసిన పాపాలు, తెలిసి చేసిన పాపాలు, తెలియక చేసిన పాపాలు, మనసుతో చేసిన పాపాలు, మాటతో చేసిన పాపాలు, శరీరంతో చేసిన పాపాలు. 7 రకాలైన పాపాలు, వాటి వల్ల వచ్చే దరిద్రాలు అన్నీ పోగొట్టేందుకు ఏడు జిల్లేడు ఆకులు, ఏడు రేగి పండ్లు ఉంచుకుని తల స్నానం చేయాలి. జిల్లేడు ఆకులు, రేగిపండ్లు సూర్యుడికి ఇష్టమైనవి కాబట్టి అలా చేయాలి.
స్నానం చేశాక ఏం చేయాలి.. నైవేద్యంగా ఏం పెట్టాలి..?
స్నానం చేశాక చిక్కుడు పువ్వులు, చిక్కుడు ఆకులు, చిక్కుడు కాయలు, రకరకాల పుష్పాలు వీటన్నింటి కలిపి ఒక మండపంలాగా సూర్యకిరణాలు పడే ప్రాంతంలో కానీ ఇంట్లో కానీ ఏర్పాటు చేసి అందులో సూర్యుడి ఫోటో ఉంచి పూజ చేయాలి. సూర్యుడి ఫోటో లేదంటే తమలపాకు మీద తడి గంధంతో గుండ్రంగా ఒక రూపు గాసి దాన్ని సూర్యుడిగా భావిస్తూ ఎర్రని పువ్వులు, అక్షింతలు వేస్తూ ఓం సవిత్రే నమ: అని 21సార్లు చదువుకోవాలి. ఇవేమీ చేయలేని వారు సూర్యుడి ప్రీతి కోసం ఆవు పాలతో చేసిన పొంగలి నైవేద్యంగా పెట్టాలి.
రథసప్తమి రోజున తప్పకుండా చేయాల్సిన రెండు దానాలు ఏంటంటే..?
రథసప్తమి రోజు అందరూ తప్పకుండా రెండు దానాలు ఇవ్వాలి. మొదటిది గొడుగు, రెండోది చెప్పులు. రథసప్తమి రోజున గొడుగు, చెప్పులు దానం ఇస్తే జన్మజన్మల పాపాలు, దారిద్ర్య బాధల నుంచి ఈజీగా బయటపడొచ్చు.
