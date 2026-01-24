5-headed Snake Video: నడి రోడ్డుపై ప్రత్యక్షమైన 5 తలల శేషనాగు.. భక్తితో ఊగిపోయిన జనం.. వీడియో ఇదే!

Latest 5-headed Rare Snake Video Watch Here: ఆధునిక యుగంలో స్మార్ట్ ఫోన్ అనేది కీలకమైన వస్తువుగా మారింది. అంతేకాకుండా ఇంటర్నెట్ వినియోగం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతూ వస్తోంది. దీని కారణంగా చిన్న పెద్ద అందరూ సోషల్ మీడియాను అతిగా వినియోగిస్తూ వస్తున్నారు. నిజానికి ఇంటర్నెట్ వినియోగం పెరిగిన తర్వాత సోషల్ మీడియాలో ఎలాంటి వీడియోలు పెడితే అలాంటివి వైరల్ అవుతూ వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా వన్యప్రాణులకు సంబంధించిన అనేక వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో కనిపిస్తూ వస్తున్నాయి. తరచుగా పాములకు సంబంధించిన వీడియోలైతే ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతూ వస్తున్నాయి. తాజాగా ఓ అరుదైన పాముకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో హల్ చల్ చేస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో హల్ చల్ చేస్తున్న వీడియో సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను విష్మయానికి గురిచేస్తుంది. ఈ వీడియోలో రోడ్డుపై ఐదు తలలు కలిగిన ఓ పాము వెళ్తుండడం.. దానిని చూసి జనం భక్తితో నమస్కరించడం ఈ వీడియోలో మీరు గమనించవచ్చు. ఈ వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే... వీడియోలో ముందుగా ఓ తార్ రోడ్డు దానిపై ఐదు తలలు కలిగిన ఓ భారీ నాగుపాము జనం మధ్య నుంచి దర్జాగా పాకుతూ వెళ్తోంది. ఈ ఆకారం చూడడానికి పురాణాల్లో పేర్కొన్న శేషనాగును తలపిస్తోంది.
ఈ శేషనాగు రోడ్డు దాటుతున్న సమయంలో అక్కడున్న స్థానికులు ఎవరు భయపడకుండా.. దానిని ఒక దైవ స్వరూపంగా భావించి నమస్కరిస్తూ ఉన్నారు. కొంతమంది మహిళా మనులైతే పక్కనే ఉండి ఆ పామును చూస్తున్నారు.. వీడియోను పూర్తిగా గమనిస్తే.. పాము రోడ్డు దాటుతున్న సమయంలో ఒక మహిళ పసుపు కుంకుమ పూలతో ఉన్న ప్లేటును పట్టుకొని హారతి ఇవ్వడం కూడా మీరు గమనించవచ్చు. పక్కనే ఉన్న వ్యక్తి భక్తితో ఎంతో గంభీరంగా ఓం నమశ్శివాయ అంటూ చేతులు జోడించి నమస్కరించడం మీరు చూడొచ్చు.. ఇక మరి కొంతమంది అయితే నాగదేవత మమ్మల్ని ఆశీర్వదించు అంటూ వారు మాట్లాడడం కూడా వీడియోలో క్లియర్గా వినిపిస్తుంది.
Also Read: Giant Cobra Video: కిచెన్లో ఫ్రిజ్ వెనుక భారీ నాగుపాము.. సంచలనం సృష్టిస్తున్న వీడియో..
అయితే, ఈ వీడియో చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారుల్లో భిన్నమైన అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. కొంతమంది ఇది సాక్షాత్తు ఆ పరమశివుడి అనుగ్రహమని.. ఎంతో పుణ్యం చేసుకుంటే ఇలా నాగదేవత ప్రత్యక్షమవుతుందని నమ్ముతుండగా.. ఇక మరి కొంతమంది అయితే దీనిని ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటిలిజెన్సీ ద్వారా సృష్టించి.. ఎవరో కావాలని అధునాతన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వినియోగించి ఎడిటింగ్ చేసి పోస్ట్ చేశారని అంటున్నారు. అయితే ఫ్యాట్ చెకింగ్ లో భాగంగా ఈ వీడియో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ సృష్టించిందని తేలింది. ఎవరో కావాలని యూట్యూబ్లో వ్యూస్ కోసం ఇలా సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వినియోగించుకొని ఇలాంటి వీడియోలు సృష్టించి పోస్ట్ చేశారని ఫ్యాక్ట్ చెక్ పేర్కొంది.
