English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
Remedies For Debt Relief: అప్పుల బాధలు వెంటాడుతున్నాయా? శనివారం నాడు ఇలా చేస్తే అప్పుల బాధల నుంచి ఉపశమనం!

Saturday Remedies For Debt Relief: మనలో చాలామంది ఆర్థిక సమస్యలతో ఎంతో సతమతం అవుతున్న సంగతి తెలిసిందే. నెల మొత్తం ఎంత కష్టపడ్డా.. నెలాఖరులో ఖర్చుల రూపంలో డబ్బు మొత్తం ఆవిరి అయిపోతుంది. ఇంట్లో నెగటివ్ ఎనర్జీ వల్ల డబ్బు నిలువక, ఎంత కష్టపడినా ఖర్చులు భారీగా పెరిగిపోయి.. పొదుపు అనేది లేకుండా ఎన్నో ఇబ్బందులు పడుతున్న వారు కూడా ఉన్నారు. వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం.. శనివారం కొన్ని పరిహారాలు చేయడం వల్ల అప్పుల బాధలు, అధిక ఖర్చులు వంటివి తగ్గిపోతాయట. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Apr 24, 2026, 01:49 PM IST

Trending Photos

Add Zee News as a Preferred Source

హిందూ సంప్రదాయంలో వాస్తు శాస్త్రానికి ఓ ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఏ పని ప్రారంభించాలన్నా తిథులతో పాటు క్రమం తప్పకుండా వాస్తు లెక్కలు కూడా చూస్తుంటారు. ఎవరైతే వాస్తు నియమాలు పాటిస్తూ తగిన పరిహారాలు చేస్తుంటారో వారికి ఆర్థిక, అనారోగ్య ఇబ్బందులు తొలిగి ఆనందంగా జీవిస్తారని జోత్యిష్క్యులు చెబుతున్నారు. ఎవరైతే వాస్తు నియమాలు సరిగ్గా పాటిస్తే, వారికి అన్నింటా కలిసొచ్చి.. ఇంట్లోని కుటుంబ సభ్యులకు ఆర్థిక, అనారోగ్య సమస్యలు తగ్గిపోతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.  ఒకవేళ మనకు తెలిసి, తెలియక చేసిన తప్పులు మనల్ని వెంటాడి ఆర్థిక సమస్యలు, అనారోగ్య బాధలు వచ్చిపడుతుంటాయి. ఎవరైతే అప్పుల బాధలు సతమతం అవుతున్నారో అలాంటి వారు శనివారం నాడు కొన్ని పరిహారాలు పాటిస్తే ఎంతో మేలు కలుగుతుంది. 

శని దేవుడికి శనివారం ఎంతో ప్రీతికరమైన రోజు. ఆ రోజున శనిదేవుడికి ప్రత్యేక పూజలు, పరిహారాలు పాటించడం వల్ల అనేక సమస్యల నుంచి బయటపడొచ్చు. శనివారం రోజున కొన్ని పనులు చేయడం వల్ల శని దేవుడి అనుగ్రహం ప్రాప్రిస్తూ.. ఆర్థిక సమస్యల వంటివి తీరిపోతాయట. క్రమం తప్పకుండా ప్రతి శనివారం ఇల్లు మొత్తాన్ని శుభ్రం చేసి, పనికి రాని వస్తువులను ఇంటి బయట వేయాలి. ఇలా ఇల్లు శుభ్రం చేయడం వలన ఇంటిలో సానుకూల శక్తి పెరిగి.. ప్రతికూల శక్తి (నెగెటివ్ ఎనర్జీ) తగ్గిపోతుంది. ఎన్నో నెలలుగా వెంటాడుతున్న  ఆర్థిక సమస్యలు తీరిపోతాయి. 

అప్పుల బాధలు పోయి.. కుటుంబం మొత్తం ఆనందంగా జీవించాలంటే.. ఆవనూనెతో శనివారం నాడు దీపాన్ని వెలిగించాలట. ఇలా చేయడం వల్ల ఆర్థిక బాధలు తొలిగిపోతాయని జోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. శనివారం నాడు ఈ ఆవ నూనె దీపాన్ని ఇంట్లోని పూజ గది లేదా రావి చెట్టు కింద అయినా వెలిగిస్తే మేలు జరుగుతుంది. ప్రతి శనివారం ఇలా చేయడం వల్ల ఆర్థిక సమస్యలు తొలగిపోయి ఆర్థిక సమస్యల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది. అలాగే మనసు కూడా ప్రశాంతంగా ఉంటుందట. శనివారం నాడు నల్లకుక్కలు, నల్ల కాకులకు ఆహారం పెట్టడం ఎంతో మంచిదట. 

అలాగే శనివారం నాడు దాన ధర్మాలు చేయడం కూడా మేలు కలుగుతుంది. శనిదేవునికి ప్రీతికరమైన రోజున ఎవరైతే వస్తువులు, నల్ల నువ్వులు, దుప్పట్, ఆవ నూనె వంటివి దానం చేస్తారో వారికి జీవితంలో కలిసొస్తుంది. ఇలా ఏడు వారాల పాటు ఇలా శనివారాలు ప్రత్యేక పరిహారాలు పాటించడం వల్ల ఇంట్లోని ప్రతికూల శక్తులు తగ్గి, ఆర్థిక సమస్యల నుంచి విముక్తి లభించే అవకాశం ఉంది. 

నిత్యం అప్పుల సమస్యలతో కొట్టుమిట్టాడే వారు.. అప్పులు తీరక తీవ్ర ఇబ్బందులు పడేవారు ప్రతి శనివారం ఇనుము వస్తువులను దానం చేయడం ఎంతో మంచిదట. వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం శనివారం నాడు ఇనుము వస్తువులు దానం చేయడం వల్ల శనిదేవుని అనుగ్రహం లభిస్తుంది. అలా ఇనుము వస్తువులను దానం చేయడం వల్ల ఆర్థిక ప్రయోజనాలను పొందే అవకాశం ఉంది. అప్పుల బాధలు క్రమంగా తగ్గుతాయి. అయితే శనివారం రోజున ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కొత్తగా ఇంట్లోకి ఇనుము వస్తువులను కొనుగోలు చేయరాదు. అలా చేయడం వల్ల ఇంట్లో డబ్బు నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. 

(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం జ్యోతిష శాస్త్రం, సాధారణ నమ్మకాల ఆధారంగా రూపొందించింది. అయితే దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత జోతిష్య నిపుణుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Saturday remedies for debtremedies for debt reliefVastu tipsShani Dev puja benefitsFinancial problems solutions

Trending News