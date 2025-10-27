Ruchaka Raja Yoga: కుజ సంచారంతో అపూర్వమైన రుచక రాజ యోగం.. ఈ 3 రాశుల వారు నక్కతోక తొక్కినట్టే..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Ruchaka Raja Yoga Effct: నవగ్రహాల సర్వసైన్యాధ్యక్షుడు కుజుడు. రాశి చక్రంలో కుజుడి బలంగా ఉంటే సైన్యంలో పోలీసు సహా క్రీడా, రాజకీయ రంగాల్లో రాణిస్తారు. ప్రస్తుతం కుజుడు తుల రాశి నుంచి తన సొంత రాశి అయిన వృశ్చికంలోకి ప్రవేశించడంతో రుచక రాజయోగం ఏర్పడబోతుంది. 

Ruchaka Raja Yoga: డిసెంబర్ 6 వరకు ఈ రాశిలోనే తిష్ఠ వేసుకొని కూర్చొవడంతో 'రుచక రాజ యోగాన్ని సృష్టిస్తుంది. ఇది పంచ మహాపురుష యోగాలలో ఒకటి.రుచక యోగం వలన మూడు రాశుల వారు ప్రత్యేకంగా కొన్ని ప్రయోజనాలు అందుకుంటారు. ఇంతకీ ఏయే రాశుల వారు నక్కతోక తొక్కబోతున్నారో మీరు ఓ లుక్కేయండి. మంగళ గ్రహ సంచారం కొన్ని రాశులకు అనేక ప్రయోజనాలను అందించబోతుంది.  ఈ రాజయోగం డిసెంబర్ 6 వరకు ఉంటుంది.దీంతో మూడు రాశుల వారు అనుకోని ప్రయోజనాలను అందుకోబోతున్నారు. 

మకర రాశి: మకర రాశి వారికి  అంగారక సంచారము వలన వలన అనుకోని లాభాలను అందుకోబోతున్నారు. మకర రాశివారికి రుచక రాజయోగం అన్ని రకాల ప్రయోజనకరంగా ఉండబోతుంది. మీ జీవితంలో ప్రతిదీ సానుకూలంగా ఉంటుంది. ఈ రాశికి కొత్త ఉద్యోగావకాశాలు లభిస్తాయి. పరిశ్రమలకు అన్ని రకాలుగా  లాభదాయకంగా ఉండబోతుంది. ఈ రాశి ఉద్యోగాలకు బడ్తి,  జీతం ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంది. కొత్తగా పెళ్లి అయిన దంపతులకు పిల్లల పుట్టే  అవకాశం ఉంది. నిరుద్యోగులకు కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. 

వృశ్చిక రాశి: కుజుడు సొంత రాశి అయిన వృశ్చికంలో అడుగుపెట్టడంతో  రుచక రాజయోగం వలన ఈ రాశి వారు గతంలో ఆగిపోయిన పనులను పూర్తి చేస్తారు. అదృష్టం మద్ధతుగా ఉండబోతుంది. ఈ రాశి వారు కొత్త ఉద్యోగాల్లో చేరేందుకు ఇదే సదవకాం. . రియల్ ఎస్టేట్‌లో వారు ఆర్థికంగా లాభాలను అందుకుంటారు. మీరు సమాజంలో అపారమైన గౌరవంతో పాటు ప్రతిష్ఠను అందుకుంటారు.  భాగస్వాములతో చేసే వ్యాపారం కలిసొస్తోంది. కోర్డు కేసుల్లో విజయం మిమ్మల్నే వరిస్తుంది. ఈ రాశివారు ఆర్థికంగా మరింత పురోగతి సాధిస్తారు.

మిథున రాశి: మిథున రాశి వారికి రుచుల రాజయోగం వల్ల అనేక లాభాలను అందుకుంటారు. మీరు కోరుకున్న ధనం మీ చేతికి అందుతుంది. పూర్వీకులు ఆస్తులు కలిసొచ్చే అవకాశాలున్నాయి.   బాకీ ఉన్న పనులు పూర్తి చేస్తారు. మీ జీవితంలో కొత్త సంతోషం మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ వస్తుంది.  మీ ఆర్థిక పరిస్థితి మరింత మెరుగుపడుతుంది. జీతంతో పాటు జీవితంలో ఎదుగుదల ఉంటుంది. 

గమనిక: ఈ సమాచారం జ్యోతిషులు, పంచాంగాలు, హిందూ మత గ్రంథాల్లో వివిధ మాధ్యమాల నుంచి సేకరించి ఇచ్చిన సమాచారం.  Zee న్యూస్ ఈ వార్తను ధృవీకరించడం లేదు. 

