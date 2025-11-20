Sabarimala:శబరిమలకు పోటెత్తిన అయ్యప్ప స్వాములు.. అంతా గందరగోళం..హెల్ప్ లైన్ నంబర్స్ ఇవే..

Sabarimala Heavy Crowd: ఈ నెల 17న మకరవిళక్కు సందర్భంగా ఆలయ తలుపులు తెరిచింది. దీంతో భక్తులు పోటెత్తారు. దీంతో రద్ధీ నియంత్రణతో అయ్యప్ప భక్తులకు మెరుగైన సేవలు అందించాలని హైకోర్టు ఆదేశాలతో కేరళ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. అయ్యప్ప భక్తులకు కీలక ఆదేశాలు జారీచేసింది.రద్ధీ తగ్గేదాకా ఆంక్షలు విధించాలని అధికార యంత్రాంగం చర్యలు తీసుకుంది. దీంతో ప్రతిరోజ 5వేల మంది అయ్యప్ప భక్తులకు స్పాట్ బుకింగ్ అనుతిస్తారు. 70వేల మందికి వర్చువల్ దర్శన సదుపాయం కల్పిస్తారు. ఇందుకు సంబంధించి వర్చువల్ క్యూ పాస్ జారీ చేస్తున్నారు. పాస్ లేనివారిని దర్శనానికి అనుమతించే అవకాశం లేదని దేవస్థానం బోర్డు అధికారులు ప్రకటించారు.
పాస్ లేని వారిని నీలక్కల్ నుంచి శబరిమలకు ప్రవేశం లేదని అధికారులు తెలిపారు. రోజువారిగా జారీచేసే స్పాట్ బుకింగ్ కోటా 5వేలు పూర్తయితే.. అదనంగా ఒక్కరిని కూడా అనుమతించబోమని అధికారులు ప్రకటించారు. నీలక్కల్, వండిపెరియార్–సత్రం, ఎరుమేలి, చెంగన్నూర్ ప్రాంతాల్లో స్పాట్ బుకింగ్ అవకాశాన్ని భక్తులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని అధికారులు విజ్ఞప్తి చేశారు.
దర్శన పాస్ ఉంటేనే శబరిమలకు చేరుకోవాలని అధికారులు సూచించారు. నీలక్కల్, పంపా, సన్నిధానం వద్ద భద్రతా ఏర్పాట్లకు సహకరించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. శబరిమల హెల్ప్లైన్: 14432 ను సంప్రదించాలని,ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి శబరిమల వచ్చే భక్తులకు హెల్ప్ లైన్ నంబర్... 04735-14432 సంప్రదించాలని శబరిమల దేవోసం అధికారులు అయ్యప్ప భక్తులకు విజ్ఞప్తి చేశారు.
Also Read: ధర్మేంద్ర మొదటి భార్య ఎవరు..? విడాకులు ఇవ్వకుండానే ఎందుకు రెండో వివాహాం చేసుకున్నాడు..
Also Read: చిరంజీవికి అమ్మగా.. అక్కగా.. చెల్లిగా..భార్యగా యాక్ట్ చేసిన వన్ అండ్ ఓన్లీ హీరోయిన్..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.