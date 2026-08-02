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Sankashti Chaturthi: హనుమంతుని నక్షత్రంలో సంకట హరచతుర్థి.. ఈ రోజు తప్పకుండా ఏంచేయాలంటే..?

Sankashti Ganesh Pooja: ఆషాడ మాసంలో ఈసారి మనం ఆదివారం రోజున సంకట హర చతుర్థిని జరుపుకుంటాం. ఈ రోజున గణేషుడ్ని కింది తెలిపిన విధంగా పూజిస్తే జీవితంలో అనేక విఘ్నాలు దూరమౌతాయి.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 02, 2026, 03:10 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 03:10 AM IST
Sankashti Chaturthi: హనుమంతుని నక్షత్రంలో సంకట హరచతుర్థి.. ఈ రోజు తప్పకుండా ఏంచేయాలంటే..?
Image Credit: ganeshpuja(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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