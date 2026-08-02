/Sankashti Chaturthi: హనుమంతుని నక్షత్రంలో సంకట హరచతుర్థి.. ఈ రోజు తప్పకుండా ఏంచేయాలంటే..?

Sankata hara Chaturthi date rituals: జ్యోతిష్య పండితుల ప్రకారం సంకట హరచతుర్థిని చాలా శక్తివంతమైనదని చెప్తారు. మనం ఈ రోజున సంకటహర చతుర్థిని ఆషాడ మాసంలో ఆదివారం రోజున ఆగస్టు 2 వతేదీన జరుపుకుంటాం. పౌర్ణమి తర్వాత చవితి రోజున జరుపుకునే చవితిని సంకట హరచతుర్థి అని పిలుస్తారు. ఈ రోజున హనుమంతుని నక్షత్రమైన పూర్వభాద్ర కూడా కలిసి రావడం అత్యంత శుభప్రదమైందని జ్యోతిష్యపండితులు చెబుతున్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో సంకటహరచతుర్థి అయిన ఆదివారం రోజున బ్రాహ్మీ మూహుర్తంలో నిద్రలేవాలి. తలస్నానం చేసి ఆ తర్వాత శుభ్రమైన వస్త్రాలను ధరించి గణేషుడ్ని పూజించుకొవాలి. గణపయ్య విగ్రహం లేదా పూజగదిలో తమల పాకు మీద గణపయ్య పొకను, పసుపు గణపతి చేసుకుని శక్తి కొలది షోడషోపచారాలతో పూజించుకొవాలి. ఈ విధంగా భక్తితో గణపయ్యను పూజించుకుని ఉపవాసం ఉండి రాత్రి సమయంలో మరల శుభ్రంగా స్నానం చేయాలి.
ఆతర్వాత చంద్రోదయం సమయంలో పూజలు చేసుకొవాలి. ఉడ్రాళ్లు, మోదకాలు, పాయసం, మొదలైన నైవేద్యాలను చేసి తమలపాకు మీద ఎర్రటి కుంకుమతో చంద్రుడి ప్రతిమను దిద్దాలి. దానికి పసుపు, కుంకుమ, అకంతలు, వస్త్రం, పువ్వులు నైవేద్యాలను సమర్పించుకొవాలి.ఈ విధంగా భక్తితో పూజించుకుంటే జీవితంలో వస్తున్న విఘ్నాలు అన్ని దూరమౌతాయని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు.
సంకట నాశన గణేష స్త్రోత్రంను పఠించాలి. గణేష అష్టోత్తర శతనామావళి మొదలైన స్తోత్రాల్ని పఠించుకొవాలి. ఈ విధంగా చేస్తే అన్ని రకాల విఘ్నాలు దూరమై క్రమ క్రమంగా జీవితంలో ఉన్నతస్థానాలకు చేరుకుంటారని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు.
హనుమంతుని నక్షత్రంలో సంకట హరచతుర్థి పూజలు..
ముఖ్యంగా హనుమాన్ నక్షత్రం ఉన్న ఆదివారం రోజున సంకట హరచతుర్థి రావడంను మరింత శక్తివంతమైందని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు. ఈరోజున హనుమాన్ చాలీసా, హనుమాన్ దండకం, హనుమాన్ ద్వాదశ నామవళి మొదలైన స్తోత్రాల్ని పఠించాలి. ఈ విధంగా పఠిస్తే అన్ని రకాల దోషాలు దూరమౌతాయి.
హనుమంతుడ్ని ఈరోజున పూజించుకుంటే భయాలు దూరమౌతాయి. కార్యసిద్ది కల్గుతుంది. తమలపాకులు, వడమాలను హనుమంతుడికి సమర్పిస్తే ఆంజనేయస్వామి అనుగ్రహంతో అన్ని రకాల శుభాలు ప్రాప్తిస్తాయని పండితులు చెబుతారు.
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