/Sankatahara chaturthi 2026: సంకట చతుర్థి వేళ అరుదైన యాదృచ్ఛికం .!. రేపు ఈ ఒక్కపనిచేస్తే జీవింతంలో గొప్ప శుభయోగాలు.!.

Sankatahara chaturthi 2026 date ganesh puja traditions: ప్రస్తుతం మనం శ్రావణ మాసంను జరుపుకుంటున్నాం. ఈ నెలలో ప్రతి రోజు ఏదో ఒక పండగను మనం జరుపుకుంటాం. ముఖ్యంగా శ్రావణ సోమవారం, మంగళవారం, శుక్ర, శనివారాలను చాలా పవిత్రంగా భావిస్తారు. ఇక మనం రేపు అంటే.. ఆగస్టు 31న సోమవారం రోజున సంకట హర చవితిని జరుపుకుంటాం. ముఖ్యంగా శ్రావణ మాసంలో వచ్చే ఈ సంకట హరచవితిని సోమవారం రావడం ఇంకా చాలా విశేషమని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతారు.
ఈ రోజున ఎవరైతే భక్తితో వినాయకుడ్ని షోడషోపచారాలతో పూజలు చేసి, ఉపవాసం ఉండి చంద్రోదయ దర్శనం చేసుకుంటారో వారి జీవితంలో అసలు విఘ్నాలు అనేవి ఉండవని పండితులు చెబుతున్నారు.
గణేష పూజ..
సంకట హరచవితి రోజున మనం బ్రాహ్మీమూహుర్తంలో నిద్రలేవాలి.ఆ తర్వాత శుభ్రంగా స్నానం చేసి, ఉతికిన వస్త్రాలను ధరించి దేవుడి వద్ద దీపారాధనచేయాలి. పూజా ప్రదేశంలో ఒక పీట మీద గణపయ్యను ప్రతిష్టాపన చేసుకొవాలి. ఆయనకు షోడషోపరాచారాలతో పూజలు చేయాలి. రోజంతా ఉపవాసం ఉండి చంద్రోదయం వరకు వేచి ఉండాలి. ఆ తర్వాత సాయంత్రం కూడా ఒక తమలపాకును తీసుకుని దానిమీద గంధంతో చంద్రుడి ప్రతిమ వేయాలి. ఆ ప్రతిమకు పూజలు చేయాలి.
గరికను సమర్పించాలి. మోదకాలు, ఉండ్రాళ్లను నివేదన చేయాలి. ఈ విధంగా భక్తితో పూజలు చేసిన తర్వాత చంద్రుడిని దర్శించుకొవాలి. ఈ విధంగా భక్తితో చంద్రుడిని పూజించుకుని ఉపవాసం విడిచిపెట్టాలి. ఈ విధంగా రోజంతా ఉపవాసం ఉండి, గణపయ్య నామస్మరణ, స్తోత్రాలు, అష్టోత్తరాలు,యథాశక్తి మేరకు జపించుకుంటే జీవితంలో అన్ని రకాలు సమస్యల నుంచిపరిష్కారం దొరుకుటుందని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు.
ప్రస్తుతం ఎదుర్కొంటున్న విఘ్నాలు దూరమై అన్ని విధాలుగా శుభయోగాలు కల్గుతాయని పండితులు సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఈరోజున నదీస్నానం, దాన ధర్మాలు, ఆలయ సందర్శనలు, ఆవుల కోసం గ్రాసం యథా శక్తిగా దానాలు చేయడం చాలా మంచిందని చెప్తున్నారు.
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