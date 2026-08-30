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Sankatahara chaturthi 2026: సంకట చతుర్థి వేళ అరుదైన యాదృచ్ఛికం .!. రేపు ఈ ఒక్కపనిచేస్తే జీవింతంలో గొప్ప శుభయోగాలు.!.

Sankashti ganesh puja: శ్రావణ మాసంలో వచ్చే సంకట చవితిని చాలా మంది నియమంగా పాటిస్తారు. ఈ రోజంతా ఉపవాసం ఉండి చంద్రోదయం తర్వాత మాత్రమే భోజనం చేస్తారు. ముఖ్యంగా జీవితంలో అనేక రకాల సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్న వారు ఈ రోజు కొన్ని రెమిడీలు పాటిస్తే అన్ని దోషాలు పోతాయని పండితులు చెబుతున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 30, 2026, 08:17 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 08:18 PM IST
Sankatahara chaturthi 2026: సంకట చతుర్థి వేళ అరుదైన యాదృచ్ఛికం .!. రేపు ఈ ఒక్కపనిచేస్తే జీవింతంలో గొప్ప శుభయోగాలు.!.
Image Credit: ganeshpuja(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Sankatahara chaturthi 2026: సంకట చతుర్థి వేళ అరుదైన యాదృచ్ఛికం .. రేపు ఈ ఒక్కపనిచేస్తే జీవింతంలో గొప్ప శుభయోగాలు.!.
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