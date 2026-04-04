Sankashti Chaturthi: విశేషమైన సంకట హర చతుర్థి.. రేపు ఇలా చేస్తే గణపయ్య ఆశీస్సులతో విఘ్నాలన్ని దూరమై గొప్ప శుభయోగాలు.!.

Sankatahara Chaturthi Tradition:  చాలా మంది  ఈరోజు చంద్రోదయం అయ్యే వరకు ఉపవాసం ఉంటారు. ఆతర్వాత చంద్రుడ్ని దర్శనం చేసుకున్న తర్వాత వ్రతాన్ని విడుస్తారు. ఈవిధంగా సంకట హర చతుర్థి వ్రతంను  భక్తి శ్రద్దలతో చేస్తే అన్నిరకాలు విఘ్నాల నుంచి బైటపడవచ్చు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 4, 2026, 09:40 PM IST
Second Hand Cars: రూ.10 లక్షల కారును రూ.2 లక్షలకే దక్కించుకునే అవకాశం.. ఈ డీల్‌ తెలుసుకుంటే కొనకుండా ఉండలేరు..!!
8
Second Hand Cars
Second Hand Cars: రూ.10 లక్షల కారును రూ.2 లక్షలకే దక్కించుకునే అవకాశం.. ఈ డీల్‌ తెలుసుకుంటే కొనకుండా ఉండలేరు..!!
Aadhaar: ఆధార్ సెంటర్ల కోసం వెతకాల్సిన పనిలేదు.. UIDAI బంపర్ ఆఫర్, ఇక చిటికెలో పని!
5
Aadhaar Update News
Aadhaar: ఆధార్ సెంటర్ల కోసం వెతకాల్సిన పనిలేదు.. UIDAI బంపర్ ఆఫర్, ఇక చిటికెలో పని!
EPF Interest Rate 2026: PF పై 10 శాతం వడ్డీ..ప్రభుత్వం చెప్పిన అసలు విషయం ఇదే!
6
EPF interest rate 2026
EPF Interest Rate 2026: PF పై 10 శాతం వడ్డీ..ప్రభుత్వం చెప్పిన అసలు విషయం ఇదే!
Moto G57 Power: రూ.5,000 లోపే Moto G57 Power 5G.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో కళ్లు చెదిరే భారీ డిస్కౌంట్!
7
Moto G57 Power Price
Moto G57 Power: రూ.5,000 లోపే Moto G57 Power 5G.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో కళ్లు చెదిరే భారీ డిస్కౌంట్!
Sankatahara Chaturthi date significance Lord ganesh puja: చాలా మంది నిత్య జీవితంలో అనేక సమస్యలను ఎదుర్కొంటారు. కొంత మంది ఆర్థిక సమస్యలతో బాధపడుతారు. మరికొంత మంది జీవితంలో ఎదుగుదల లేకుండా ఉంటారు. ఇంకా కొంత మంది సంతానం, కోర్టుకేసులు, ఉద్యోగాల్లో అనేక చికాకులను ఎదుర్కొంటారు.  వైవాహిక జీవితంలో కూడా అనేక ఓడిదుడుకులను ఎదుర్కొంటారు. ఈ క్రమంలో ఇలాంటి వారు విఘ్నాలను దూరం చేసే శివపార్వతుల తనయుడు గణపయ్య సంకట హర చతుర్థి వ్రతంను ఆచరిస్తే అన్నిరకాల విఘ్నాల నుంచి బైటపడవచ్చని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు. ఆ వ్రతం ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు గచూద్దాం. మనం ఈసారి సంకట హర చతుర్థిని ఆదివారం ఏప్రిల్ 5న జరుపుకుంటారు.

ముఖ్యంగా బ్రాహ్మీమూహుర్తంలో నిద్రలేచి శుచీగా స్నానం చేసి శుభ్రమైన వస్త్రాలను వేసుకుని దేవుడి గదిని శుభ్రం చేసుకొవాలి. దీపంను వెలిగించుకోవాలి.  ఆ తర్వాత గణేషుడి ప్రతిమను తీసుకుని అభిషేకం చేయాలి. మరల దాన్ని శుభ్రం చేసి పీట మీద పెట్టాలి. పసుపు, గంధం, కుంకుమను పెట్టాలి. వస్త్రంను పెట్టాలి. బెల్లం, కుడకలను నైవేద్యంగా పెట్టాలి. ముఖ్యంగా సంకట హర చతుర్థి వ్రతం అంటే ఈరోజున గణపయ్యను పూజిస్తు ఉపవాసం ఉండాలి.

చతుర్థి తిథి రోజున రాత్రి చంద్రోదయం అయ్యేవరకు ఉపవాసం ఉండాలి. చంద్రుడ్ని చూసిన తర్వాత ఉపవాసం విరమించాలి.  మోదకాలను కూడా నైవేద్యంగా పెట్టాలి. ఈరోజు ఎర్రటి పూలు, గరికతో గణేషుడ్ని పూజించుకోవాలి. గుంజీలను తీయాలి.

Read more: CM Revanth reddy: తిరుమల తరహాలో బాసర అమ్మవారి ఆలయం అభివృద్ధి.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు..

ఈవిధంగా భక్తి శ్రద్దలతో గణపయ్యను శక్తికొలది పూజించుకుంటే అన్ని రకాలు విఘ్నాలు దూరమై కోరిన కోరికలు తప్పక నెరవేరతాయని పండితులు చెబుతున్నారు.  రేపు అంటే ఏప్రిల్ 5న  ఆదివారం ఉదయం 10 తర్వాత చవితి తిథి వస్తుంది. అది మరునాడు అంటే సోమవారం ఉదయం 9 వరకు ఉంది. అంటే మనం సంకట హర చతుర్థి వ్రతంను ఆదివారం జరుపుకొవాలి.

 

