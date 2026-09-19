/సెప్టెంబర్ 19 సంఖ్యా శాస్త్ర ఫలితాలు.. 4వ సంఖ్య వారికి రాహు హెచ్చరిక.. బంధాల్లో జాగ్రత్త..!

Today Number Astrology: సెప్టెంబర్ 19న 4వ సంఖ్య వారికి కొంచెం ఇబ్బందికర పరిస్థితులు తలెత్తే అవకాశాలున్నాయి. అంటే 4, 13, 22, 31 తేదిల్లో పుట్టినవారికి ఎలా ఉండబోతుందో చూద్దాం. ఈ తేదిల్లో జన్మించిన వారు.. నలుగురితో కలవడానికి, సంభాషణలు సాగించడానికి ఇది అనుకూలమైన సమయం. మీలోని ఈ స్నేహపూర్వక వైఖరి మీకు విజయాన్ని అందించే అవకాశాలున్నాయి. కానీ పరిమితులకు మించి బాధ్యతలను నెత్తిన వేసుకుంటే మాత్రం ఒత్తిడి తప్పకపోవచ్చు.
మీ మనస్సు తేలికగా స్నేహపూర్వకంగా ఉండే అవకాశాలున్నాయి. కాబట్టి ప్రజలతో మాట్లాడటం సులభంగా ఉంటుంది. ఒక విషయం చాలా ముఖ్యం: మీరు నిర్వహించగలిగే దానికంటే ఎక్కువ బాధ్యతను తీసుకోవడం ఈ సమయంలో గందరగోళానికి గురి చేయవచ్చు. సంఖ్య 4 పై రాహువు ప్రభావం మిమ్మల్ని వినూత్న ఆలోచనలతో పాటు శీఘ్ర ఫలితాల వైపు ఆకర్షిస్తుంది. అందువల్ల, కొన్ని విషయాలు కనిపించినంత సులభంగా ఉండకపోవచ్చు. సెప్టెంబర్ 19, 2026కి సంబంధించిన సంఖ్య 1 ముందుకు సాగాలని సూచిస్తుండగా, అదృష్ట సంఖ్య 2 సమన్వయాన్ని సూచిస్తుంది. అందువల్ల, ఉత్సాహంగా ఉండటం మంచిది. కానీ మిమ్మల్ని మీరు నెరవేర్చగల వాగ్దానాలను మాత్రమే చేయండి.
సంఖ్య 4 ప్రేమ రాశిఫలాలు..
సంబంధాలు సున్నితంగా ఉండే అవకాశాలున్నాయి. సంభాషణ స్వరం మృదువుగా ఉండాలి. మీరు ఎవరినైనా సంతోషపెట్టడానికి అతిగా హామీ ఇవ్వకూడదు. రాహువు కారణంగా, మనం కొన్నిసార్లు ఎదుటివారి అంచనాలను అతిగా ఊహించుకునే ప్రమాదం ఉంది. ప్రేమ సంబంధాలలో ఆచితూచి వ్యవహరించగలగాలి. కానీ ప్రతి పనినీ మీరే చేయవలసిన అవసరం లేదు. నిజాయితీతో మెలగడం ముఖ్యమైన విషయం.
సంఖ్య 4 వృత్తి జాతకం..
పనిలో మీ మనస్సు కొత్త పనులు వైపు లాగే అవకాశాలున్నాయి. రాహువు సాంకేతికత, మార్పు, వినూత్న ఆలోచనలకు అధిపతి. కాబట్టి మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్, సిస్టమ్ లేదా ఆఫీస్ పని కోసం ఒక కొత్త ఆలోచనతో ముందుకు రావచ్చు. అయితే, ప్రతి ఆలోచనను వెంటనే ఒక పెద్ద అవకాశంగా పరిగణించడం తెలివైన పని కాదని చెప్పాలి. విద్యార్థులు తమ అసైన్మెంట్లు సరైన సమయంలో పూర్తి చేయగలగాలి. పనిలో, సమావేశాలు, ఈమెయిల్లలో మాట్లాడేటప్పుడు లేదా వాగ్దానాలు చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. వ్యాపారంలో ఉన్నవారికి, క్లయింట్లను ఆకర్షించడానికి ప్రయత్నించడం మంచిదే.. కానీ స్పష్టమైన డెలివరీ గడువులను పాటించాలి. చిన్న వాగ్దానాలను నెరవేర్చడం మీ ప్రతిష్టను బలపరుస్తుంది.
సంఖ్య 4 ధన జాతకం..
చిన్న లెక్కలు పెద్ద మార్పును తీసుకువస్తాయి. కానీ పెద్ద రిస్కులను కాదు. వంట సామాగ్రి, మరమ్మతులు, పిల్లల అవసరాలు లేదా ఆన్లైన్ ఆర్డర్ల వంటి చిన్న గృహ ఖర్చులు ఊహించిన దానికంటే కొంచెం ఎక్కువగా ఉండే అవకాశాలున్నాయి. రాహువు త్వరిత లాభాల వాగ్దానంతో మిమ్మల్ని ప్రలోభపెట్టే అవకాశాలున్నాయి. కాబట్టి ఏదైనా చౌక ఆఫర్లు లేదా త్వరిత పొదుపు ప్రణాళికలను పాటించడం బెటర్. మొత్తం పెద్దది కాకపోయినా, మీ ఖర్చుల రికార్డును ఉంచుకోవడం ఉత్తమం. ఇతరుల కోసం ఖర్చు చేయడానికి ముందు మీ బడ్జెట్ను సమీక్షించండి.
సంఖ్య 4 ఆరోగ్య జాతకం..
ఈ సమయంలో మీ మానసిక స్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. శారీరకంగా బలంగా ఉంటారు. రోజంతా పనులతో అలసిపోయిన తర్వాత మీరు అకస్మాత్తుగా బరువుగా లేదా నీరసంగా అనిపించవచ్చు. రాహువు ప్రభావం మీ మనస్సును చురుకుగా ఉంచుతుంది. కాబట్టి మీ శ్వాసను సాధారణ స్థితికి తీసుకురావడానికి కొన్ని నిమిషాలు ధ్యానం చేయండి. తగినంత నీరు త్రాగండి. పనిభారం ఎక్కువగా ఉంటే, మీరు కూర్చునే భంగిమను మారుస్తూ ఉండండి. అది మీ మెడ మరియు భుజాలపై ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 8
అదృష్ట రంగులు: నీలం, బూడిద, వెండి
అదృష్ట దిశ: నైరుతి
హెచ్చరికలు: సులభంగా అనిపించేదాన్ని తేలికగా తీసుకోకండి. ఎవరినో సంతోషపెట్టడం కోసం అదనపు బాధ్యతలను నెత్తిన వేసుకోవద్దు. సాంకేతికతపై గానీ, ఆన్లైన్ సౌలభ్యంపై గానీ గుడ్డిగా ఆధారపడవద్దు. ఎవరికీ వాగ్ధానాలను చేయవద్దు. చేస్తే వాటిని పాటించేలా చేయండి.
Disclaimer (గమనిక): ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, జ్యోతిష్య పండితులు సంఖ్యా శాస్త్రం ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. ఇది ఆయా వ్యక్తులకు వారి జన్మించిన పుట్టి తేది ఆధారంగా వేర్వేరుగా ఉండే అవకాశాలున్నాయి. జీ మీడియా న్యూస్ ఈ వార్తను వాస్తవమని చెప్పడం లేదు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.