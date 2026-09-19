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సెప్టెంబర్ 19 సంఖ్యా శాస్త్ర ఫలితాలు.. 4వ సంఖ్య వారికి రాహు హెచ్చరిక.. బంధాల్లో జాగ్రత్త..!

Sankhya Shastra Rasi Phalalu: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో సంఖ్యాశాస్త్రానికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. 1 నుంచి 9 వరకు ఒక్కో నెంబర్‌కు ఒక్కో గ్రహం అధిపతిగా ఉన్నారు. 1 నెంబర్ సూర్యుడికిసంబంధించినది. ఇక 2 చంద్రుడికి సంబంధించిన నెంబర్ అయితే.. 3వ నెంబర్ గురు గ్రహానికి సంబంధించినది . 4వ నెంబర్ రాహువు అధిపతి అయితే.. 5వ నెంబర్‌కు బుధుడు.. 6వ నెంబర్‌కు శుక్రుడు అధిపతి.. 7వ నెంబర్‌కు కేతువు.. 8వ సంఖ్యకు శని దేవుడు అధిపతి అయితే.. 9వ సంఖ్యకు కుజుడు అధిపతిగా ఉన్నారు. ఈ 9 సంఖ్యలే నిరంతరం పరిభ్రమిస్తూ ఉంటాయి. ఇవి  ఆయా వ్యక్తులకు వారి పుట్టినతేది ఆధారంగా వారి స్వరూప స్వభావాలను వివరిస్తుంది. పండిత్ నాగరాజ్ శర్మ (tanarsharma@gmail.com) చెప్పిన ప్రకారం ఈ రోజు ఏ సంఖ్య వారికి అదృష్టం వరించబోతుందో చూద్దాం.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 19, 2026, 08:16 AM IST|Updated: Sep 19, 2026, 08:16 AM IST
సెప్టెంబర్ 19 సంఖ్యా శాస్త్ర ఫలితాలు.. 4వ సంఖ్య వారికి రాహు హెచ్చరిక.. బంధాల్లో జాగ్రత్త..!
Image Credit: Numerology (File/Soure)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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