kanuma Journey Effect: కనుమ రోజున ప్రయాణం చేయాలా..?..ఈ పరిహరం పాటిస్తే కరీ ప్రభావం నుంచి బైటపడొచ్చు..

Kanuma festival effect: చాలా మంది కనుమ రోజున అస్సలు ప్రయాణాలు చేయోద్దని చెప్తారు. అయితే.. కొన్ని సీక్రెట్ రెమిడీలు పాటిస్తే కరీ దోషం నుంచి బైటపడవచ్చని పండితులు చెబుతుంటారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 15, 2026, 05:47 PM IST
  • కనుమ రోజు ప్రయాణాలు..
  • సూచనలు చెబుతున్న పండితులు..

kanuma journey bad effect remove remedies as per astrology: దేశ మంతట కూడా మూడు రోజుల సంక్రాంతి పండగ సంబరాల్లో మునిగిపోయాయి. తమ ఇళ్లకు చేరుకుని ఇంట్లోని వారు, బంధువులు, మిత్రులతో సంక్రాంతి సంబరాలు జరుపుకుంటున్నారు. అదే విధంగా ఈమూడు రోజుల పాటు అంటే భోగి, సంక్రాంతి, కనుమలను ఎంతో భక్తితోను మరోవైపు ఉల్లాసంగా జరుపుకుంటారు.  గాలిపటాలను ఎగరవేస్తారు. భోగిరోజున భోగిపండ్లను చిన్న పిల్లలపై వేస్తారు. సంక్రాంతి రోజున ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం మొదలౌతుంది. అదే విధంగా సూర్యుడ్ని ప్రత్యేకంగా ఆరాధిస్తారు.

ఇక కనుమ రోజున పశువుల్ని ఆరాధిస్తారు. పశువుల పండగ అని చెబుతారు. అదే విధంగా ఈరోజున చాలా మంది చనిపోయిన తమ పూర్తికులను గుర్తుచేసుకుని వారికి ఇష్టమైన పదార్థాలను వండి వారి కోసం ప్రత్యేక స్థలాల్లో పెడతారు. అయితే పెద్దలు అనాదీగా కనుమ రోజున ఇల్లు దాటొద్దని చెబుతారు. కనుమ రోజున కాకి కూడా కదలదంటారు.

కానీ ప్రస్తుతం జాబ్ లు, ఇతర పనులు నేపథ్యంలో కొంత మందికిసెలవులు లభించవు. తప్పనిసరి కనుమ రోజున ప్రయాణాలు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలాంటి తరుణంలో కనుమ రోజున ప్రయాణంకు ముందు కొన్ని రెమిడీలు పాటిస్తే కరీ దోషం నుంచి బైటపడొచ్చని పండితులు చెబుతున్నారు. కనుమ రోజున జర్నీచేసే ముందు వినాయకుడ్ని పూజించుకొవాలి.

Read more: Shattila Ekadashi 2026: భోగి పండగ రోజు షట్ తిల ఏకాదశి.. ఈ రోజు తప్పకుండా ఏంచేయాలంటే..?

ఎలాంటి విఘ్నాలులేకుండా చూడమని చెప్పి దేవుడి దగ్గర నెయ్యిదీపారాధన చేసి ఎండు కొబ్బరిని, బెల్లంను ఆయన కు నైవేద్యంగా సమర్పించుకొవాలి.ఆ తర్వాత బైటకు వెళ్లేముందు ఆ బెల్లం తిని జర్నీస్టార్ట్ చేయాలి. అదే విధంగా దేవుడికి పెట్టిన ఏదైన పువ్వు మనతో పాటు పెట్టుకొవాలి. ఇలా చేస్తే ఎలాంటి విఘ్నాలు లేదా ఆపదల రాకుండా ఉంటాయని పండితులు చెబుతున్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Kanumakanuma festival Journeykanuma journeykari effect kanuma journey remediessankranti festival

