/Saturday Astrology: శనివారం ఈ పనులు చేస్తే దురదృష్టం వెంటాడుతుందా? ఈ పనులు ఇప్పుడే ఆపేయండి!

Saturday Dos and Don'ts: హిందూ సంప్రదాయంలో శనివారానికి ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది. ఈ రోజును శని దేవునికి అంకితం చేస్తారు. శని దేవుడి అనుగ్రహం కోసం భక్తులు ప్రత్యేక పూజలు, ఉపవాసాలు చేస్తుంటారు. అయితే, జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం శనివారం కొన్ని పనులు చేయడం వల్ల శని దేవుని ఆగ్రహానికి గురై, ఆర్థికంగా, కుటుంబపరంగా సమస్యలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని నమ్ముతారు. శనివారం రోజున అస్సలు చేయకూడని ఆ 5 ముఖ్యమైన పనులు ఏమిటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
1) జుట్టు, గోళ్లు కత్తిరించుకోవడం
శనివారం నాడు జుట్టు కత్తిరించడం, గడ్డం గీసుకోవడం లేదా గోళ్లు కత్తిరించుకోవడం వంటి పనులు చేయకూడదని పెద్దలు చెబుతారు. ఇలా చేయడం వల్ల శని దోష ప్రభావం పెరిగి, చేపట్టిన పనుల్లో ఆటంకాలు ఎదురవుతాయని, ఆర్థిక నష్టాలు సంభవిస్తాయని జ్యోతిష్య విశ్వాసం.
2) ఇనుప వస్తువులు కొనడం
జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం ఇనుముకు.. శని గ్రహానికి బలమైన సంబంధం ఉంది. అందుకే శనివారం నాడు ఇనుము లేదా ఇనుముతో చేసిన వస్తువులను ఇంటికి కొనకూడదని పెద్దలు చెబుతుంటారు. ఈ రోజున ఇనుము కొంటే కుటుంబంలో కలహాలు రేగడమే కాకుండా, అనవసరపు ఖర్చులు పెరుగుతాయని నమ్ముతారు.
3) ఉప్పు కొనుగోలు చేయడం
శనివారం రోజున ఉప్పు కొనడం కూడా నిషిద్ధంగా భావిస్తారు. ఈ రోజున ఉప్పును ఇంటికి తెచ్చుకుంటే అప్పుల పాలు కావాల్సి వస్తుందని, అలాగే తీవ్రమైన ఆర్థిక ఇబ్బందులు చుట్టుముట్టే ప్రమాదం ఉందని మత విశ్వాసాలు చెబుతున్నాయి.
4) మాంసాహారం, మద్యం సేవించడం
పవిత్రమైన శనివారం నాడు మద్యం, మాంసాహారానికి దూరంగా ఉండటం శ్రేయస్కరం. ఈ రోజున పూర్తిగా సాత్విక ఆహారాన్ని మాత్రమే తీసుకోవాలి. నియమాలను ఉల్లంఘించి తామసిక ఆహారాలు తీసుకుంటే శని దేవుని ఆగ్రహానికి గురికావాల్సి వస్తుందని సంప్రదాయం సూచిస్తోంది.
5) తూర్పు, ఈశాన్య దిశల్లో ప్రయాణాలు
జ్యోతిష్య సూచనల ప్రకారం శనివారం నాడు తూర్పు, ఈశాన్య దిశల్లో ప్రయాణించడం అంత శుభప్రదం కాదు. ఈ దిశల్లో ప్రయాణించడం వల్ల అనుకున్న పనులు పూర్తికాకపోగా, అనేక ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయని విశ్వసిస్తారు. అత్యవసరమైతే తప్ప ఈ దిశల్లో ప్రయాణాలను వాయిదా వేసుకోవడమే మంచిది.
గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం మత విశ్వాసాలు, జ్యోతిష్య నమ్మకాల ఆధారంగా సేకరించబడింది మాత్రమే. దీనికి ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు. భక్తుల నమ్మకం కోసమే ఈ సమాచారం అందించడం జరిగింది.
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