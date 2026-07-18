Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ఆధ్యాత్మికం
  • /Saturday Astrology: శనివారం ఈ పనులు చేస్తే దురదృష్టం వెంటాడుతుందా? ఈ పనులు ఇప్పుడే ఆపేయండి!

Saturday Astrology: శనివారం ఈ పనులు చేస్తే దురదృష్టం వెంటాడుతుందా? ఈ పనులు ఇప్పుడే ఆపేయండి!

Saturday Dos and Don'ts: భారతదేశంలో హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం శనివారానికి ఎంతో ప్రాధాన్యం ఉంది. ఆ రోజున శనిదేవునికి ప్రీతికరమైన రోజు అని హిందువులు భావిస్తారు. అయితే శనివారం రోజున అస్సలు చేయకూడని పనులు కొన్ని ఉన్నాయట. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 18, 2026, 11:25 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 11:25 AM IST
Saturday Astrology: శనివారం ఈ పనులు చేస్తే దురదృష్టం వెంటాడుతుందా? ఈ పనులు ఇప్పుడే ఆపేయండి!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
పుష్య నక్షత్రంలోకి సూర్యుడు, బృహస్పతి.. ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం రెట్టింపు!
horoscope21 min ago
2
Yuva Sangrama Sadassu36 min ago
3
Mister Middle Class Movie Review42 min ago
4
eating rice at night for weight loss55 min ago
5
Guru Aditya Yoga1 hr ago