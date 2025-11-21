Shani Dev: శనిదేవుడ్ని శనివారం ఇలా పూజిస్తే.. సాడేసాతి ప్రభావం నుంచి విముక్తి.. జీవితంలో గొప్ప శుభయోగాలు..

Saturday shani dev sade sati dosh nivaran remedies: చాలా మంది శనిదోషాలతో బాధపడుతుంటారు. శనిఅష్టమ, సాడేసాతి, అర్దష్టమ శని ప్రభావంతో జీవితంలో అనేక సమస్యల్ని ఎదుర్కొంటారు. ఇలాంటి వారు కొన్ని నియమాలను శనివారం రోజున పాటిస్తే అన్నిసమస్యల నుంచి గట్టేక్కుతారంటారు. ముఖ్యంగా శనివారం రోజున నల్లనువ్వులు, నూనెతో శనిని ఆరాధించాలి. అంతేకాకుండా.. శనివారం రోజున శునకాలకు, నల్లని చీమలకు చపాతీలు, చక్కెరవేయాలి.
ప్రవహిస్తున్న నది లేదా నీళ్లలో నల్లనినువ్వుల్ని తల నుంచి కాలి వరకు తిప్పి పడేయాలి. మరల వెనక్కు తిరిగి చూడకుండా వచ్చేయాలి. అంతేకాకుండా.. శనివారం రోజున పేదలకు అన్నదానం, వస్త్రదానంనిర్వహించాలి. ఉప్పును,నవధాన్యాల్ని దానంగా ఇవ్వాలి.
ఈరోజున హనుమంతుడ్ని తమలపాకులతో, వెంకటేశ్వరస్వామిని పూజించుకోవాలి.ఈ విధంగా అర్చనలు చేస్తే శనిపీడ ప్రభావం నుంచి శాశ్వతంగా విముక్తి లభిస్తుందని పండితులు చెబుతుంటారు.
Read more: Tirumala: ముగిసిన కార్తీక మాసం.. తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ ఎలా ఉందంటే..?
అంతేకాకుండా.. శనిప్రభావంనుంచి బైటపడేందుకు హనుమాన్ చాలీసా,దశరథుడితో చెప్పబడిన శనిస్తోత్రం మొదలైనవి పారాయణ చేయాలి. ఇలా చేస్తే శనిదోషాలు అన్ని పోయి,గొప్ప శుభయోగాలు కల్గుతాయి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook