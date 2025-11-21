English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Shani Dev: శనిదేవుడ్ని శనివారం ఇలా పూజిస్తే.. సాడేసాతి ప్రభావం నుంచి విముక్తి.. జీవితంలో గొప్ప శుభయోగాలు..

Shanidev dosh remedies: శనివారం రోజున ప్రవహిస్తున్న నీళ్ల దగ్గరకు వెళ్లి నల్లనువ్వుల్ని తీసుకుని తల నుంచి కాళ్లవరకు మూడు మార్లు క్లాక్ వైస్ తిప్పుకుని నీళ్లలో వేయాలి. ఇలి చేస్తే దోషాలు పోతాయి.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 21, 2025, 08:56 PM IST
  • శనిదోషాలకు పూజలు..
  • నియమాలు పాటించాలంటున్న పండితులు..

Saturday shani dev sade sati dosh nivaran remedies: చాలా మంది శనిదోషాలతో బాధపడుతుంటారు. శనిఅష్టమ, సాడేసాతి, అర్దష్టమ శని ప్రభావంతో జీవితంలో అనేక సమస్యల్ని ఎదుర్కొంటారు. ఇలాంటి వారు కొన్ని నియమాలను శనివారం రోజున పాటిస్తే అన్నిసమస్యల నుంచి గట్టేక్కుతారంటారు. ముఖ్యంగా శనివారం రోజున నల్లనువ్వులు, నూనెతో శనిని ఆరాధించాలి. అంతేకాకుండా.. శనివారం రోజున శునకాలకు, నల్లని చీమలకు చపాతీలు, చక్కెరవేయాలి.

 ప్రవహిస్తున్న  నది లేదా నీళ్లలో నల్లనినువ్వుల్ని తల నుంచి కాలి వరకు తిప్పి పడేయాలి. మరల వెనక్కు తిరిగి చూడకుండా వచ్చేయాలి. అంతేకాకుండా.. శనివారం రోజున పేదలకు అన్నదానం, వస్త్రదానంనిర్వహించాలి. ఉప్పును,నవధాన్యాల్ని దానంగా ఇవ్వాలి.

ఈరోజున హనుమంతుడ్ని తమలపాకులతో, వెంకటేశ్వరస్వామిని పూజించుకోవాలి.ఈ విధంగా అర్చనలు చేస్తే శనిపీడ ప్రభావం నుంచి శాశ్వతంగా విముక్తి లభిస్తుందని పండితులు చెబుతుంటారు.

Read more: Tirumala: ముగిసిన కార్తీక మాసం.. తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ ఎలా ఉందంటే..?

అంతేకాకుండా.. శనిప్రభావంనుంచి బైటపడేందుకు హనుమాన్ చాలీసా,దశరథుడితో చెప్పబడిన శనిస్తోత్రం మొదలైనవి పారాయణ చేయాలి. ఇలా చేస్తే శనిదోషాలు అన్ని పోయి,గొప్ప శుభయోగాలు కల్గుతాయి.
 

