English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Shanidev: శనిదేవుడి సాడేసాతి ఎఫెక్ట్‌తో బాధపడుతున్నారా..?.. శనివారం రోజున ఇలా చేస్తే దోషాలన్ని పోయి గొప్ప శుభయోగాలు.!.

Shanidosh nivaran upay: చాలా మంది జీవితంలో ఎంత కష్టపడిన కూడా గుర్తింపు రావడంలేదని తరచుగా బాధపడుతుంటారు. ఆర్థికంగా చాలా ఇబ్బందులు పడుతుంటారు. ముఖ్యంగా శని దోషం వల్ల ఇలాంటి సమస్యలు ఉత్పన్నమౌతాయి. కానీ ఆయన చల్లని చూపు పడితేమాత్రం ఓవర్ నైట్ లో జీవితాలుకూడా మారిపోతాయి.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 26, 2025, 10:07 PM IST
  • శనివారం పాటించాల్సిన నియమాలు..
  • పలు సూచనలు చేస్తున్న పండితులు..

Trending Photos

School Holidays: విద్యార్థులకు మరో బంపర్‌ గుడ్‌న్యూస్‌.. దీపావళి స్కూళ్లకు సెలవుల ప్రకటన..!
5
school holidays 2025
School Holidays: విద్యార్థులకు మరో బంపర్‌ గుడ్‌న్యూస్‌.. దీపావళి స్కూళ్లకు సెలవుల ప్రకటన..!
EPFO 3.0: ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. అక్టోబర్‌ వరకు వెయిట్ చేయండి చాలు..!!
6
EPFO
EPFO 3.0: ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. అక్టోబర్‌ వరకు వెయిట్ చేయండి చాలు..!!
Samantha: అతడితో హీరోయిన్ సమంత రెండో పెళ్లి కన్ఫామ్‌? ఇదిగో ప్రూఫ్‌లు
6
Samantha Second Marriage
Samantha: అతడితో హీరోయిన్ సమంత రెండో పెళ్లి కన్ఫామ్‌? ఇదిగో ప్రూఫ్‌లు
Ameesha Patel: ఆ హీరోతో ఒక్కరాత్రి గడిపినా చాలు..పవన్ కల్యాణ్ హీరోయిన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..!
5
Ameesha patel
Ameesha Patel: ఆ హీరోతో ఒక్కరాత్రి గడిపినా చాలు..పవన్ కల్యాణ్ హీరోయిన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..!
Shanidev: శనిదేవుడి సాడేసాతి ఎఫెక్ట్‌తో బాధపడుతున్నారా..?.. శనివారం రోజున ఇలా చేస్తే దోషాలన్ని పోయి గొప్ప శుభయోగాలు.!.

Saturday Shani Dev sadesati effect dosh nivaran remedies: జ్యోతిష్య శాస్త్ర ప్రకారం మనిషి జీవితంపై నవగ్రహాల ప్రభావం ఎంతగానో ఉంటుంది. నవగ్రహాలు అన్ని కూడా ద్వాదశ రాశులపై తమ మంచి, చెడు ఫలితాల్ని చూపిస్తుంటాయి. అయితే.. ఇక్కడ మెయిన్ గా నవగ్రహాలు మనం చేసుకున్న కర్మలను బట్టి ఫలితాల్ని ఇస్తాయి. అధర్మ  మైన పనులు చేస్తూ మంచి జరగాలని కోరుకోవడం కర్మకు విరుద్దమని పండితులు చెబుతారు.

Add Zee News as a Preferred Source

ముఖ్యంగా ఎల్లప్పుడు  మంచి పనులు చేస్తు, తమతో పాటు సమాజంలో నలుగురికి ఉపయోగ పడేలా మంచి పనులు చేసి జీవితం సార్థకం చేసుకొవాలని పెద్దలు చెబుతారు. కానీ ఇతరులకు చెడు చేయాలనే శకునిలాంటి కుయుక్తులు పన్నితే..  యద్భావం.. తద్భవతి అన్నట్లు..  నవగ్రహలు కూడా అలాంటి ఫలితాల్ని ఇస్తాయంటారు.  ముఖ్యంగా నవగ్రహాల్లో శనిశ్వరుడ్ని కర్మప్రభువుగా చెబుతారుు.ఆయన అందరి జీవితాల్లో కూడా కొన్ని సార్లు చెడుతో పాటు మంచి ఫలితాల్ని కూడా ఇస్తారు.

సాడేసాతి, అర్దష్టమంగా శనీశ్వరుడు అందరి జీవితాల్లో వారు చేసుకున్న కర్మలను బట్టి ఫలితాల్ని ఇస్తాడు. అయితే.. కొన్ని పరిహరాలు పాటిస్తే శనీశ్వరుడి చెడు ఫలితాల నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చు. 

శనీశ్వరుడి అనుగ్రహంకు రెమిడీలు..

శనీవారం రోజున  నవగ్రహాల ఆలయంకు వెళ్లాలి. అంతే కాకుండా.. నల్లని నువ్వులు, నువ్వుల నూనె, నల్లని వస్త్రంతో శనీశ్వరుడికి ప్రత్యేకంగా పూజలు నిర్వహించాలి. ఆ తర్వాత నల్లని చీమలకు చక్కెర పెట్టాలి. రావి చెట్టు, అశ్వత్థ చెట్టు కింద నెయ్యిదీపం పెట్టాలి. పేద ప్రజలకు తోచినంత అన్నదానం చేయాలి. శనివారం రోజున నవధాన్యాల్ని యోగ్యుడైన పండితులకు దానంగ ఇవ్వాలి.  ఈ రెమిడీలు పాటిస్తే శనీశ్వరుడి సాడేసాతి దోషాలు, అర్ధష్టమ దోషాలు సమసిపోతాయి. 

శనివారం చేయకూడదని పనులు..

శనివారం రోజున ముఖ్యంగా ఇనుము ఇంటికి తెచ్చుకొవద్దు. ఉప్పు, నూనెలు, కొత్త చెప్పుల్ని కూడా కొనుక్కొవద్దు. కొంత మందికి శనివారం రోజున నల్లని బట్టలు వేసుకున్న కలిసి రాదని చెబుతుంటారు. అలాంటి వారు నలుపు రంగు వస్త్రాలకు దూరంగా ఉండాలి. ఈ జాగ్రత్తలు పాటించాలి.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.Twitter, Facebook

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Shani DevLord Shani DevShani Dev dosh nivaranSaturday Shanidev Effectshanidosh nivaran upay

Trending News