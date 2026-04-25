Shani Dev: శనివారం ఆవనూనె ఇలా చేస్తే.. మీ కష్టాలన్నీ పటాపంచలు!

Shani Dev Saturday Remedies: నవగ్రహాల్లో శని గ్రహా నికి ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా శని దేవుడిని న్యాయాధిపతిగా పిలుస్తారు. అంటే మనం చేసే పనులను బట్టి ఫలితాలను ఇచ్చే దేవుడిగా భావిస్తారు. సాధారణంగా శని ప్రభావం వల్ల కలిగే ఇబ్బందుల పట్ల ప్రజల్లో భయం ఉంటుంది. అయితే శని దేవుని ప్రసన్నం చేసుకోవడం అంత కష్టమేమీ కాదని జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతోంది. ముఖ్యంగా శనివారం రోజు కొన్ని ప్రత్యేకమైన నియమాలు పాటించడం వల్ల అష్టైశ్వర్యాలు ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా ఏలినాటి శని ప్రభావం కూడా చాలా వరకు తగ్గే ఛాన్సులు కూడా ఉన్నాయి. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం శనివారం సాయంత్రం ఒక పని చేయడం వల్ల శనిదేవుడి అనుగ్రహం లభిస్తుందట.. ఎలాంటి పని చేయడం వల్ల ఆయన అనుగ్రహం లభిస్తుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
శని దేవుడికి అత్యంత ప్రీతికరమైనది ఆవనూనె.. శని సాయంత్రం వేళలో ఆవనూనెతో దీపం వెలిగించడం వల్ల జాతకంలోని శని దోషాలు తొలగిపోతాయని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు. శనివారం సూర్యాస్తమయం తర్వాత రావి చెట్టు కింద ఆవనూనెతో దీపం వెలిగించడం వల్ల అనేక రకాల ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి విముక్తి కలుగుతుందని జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతోంది. ముఖ్యంగా ఏలినాటి శని సమస్యతో బాధపడుతున్న ప్రతి ఒక్కరి తప్పకుండా ఈ పని చేయాలని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు. సాధ్యమైతే నల్లటి వత్తులను ఉపయోగించడం మంచిదని.. దీనివల్ల త్వరగా శని అనుగ్రహం లభిస్తుందని సమాచారం..
ఒక గిన్నెలో ఆవనూనెను తీసుకొని.. అందులో మీ ప్రతిబింబాన్ని చూసుకున్న తర్వాత ఆవను నేను దానం చేయడం వల్ల అనారోగ్య సమస్యలు పూర్తిగా నయం అవుతాయట.. అయితే శనివారం సాయంత్రం వేళలో కేవలం దీపాలు వెలిగించడమే కాకుండా కొన్ని రకాల పనులు చేయడం వల్ల కూడా అదృష్టం పూర్తిగా మారిపోయే అవకాశాలున్నాయి.. ముఖ్యంగా సాయంత్రం వేళలో దీపం వెలిగించిన తర్వాత తప్పకుండా కొన్ని రకాల పనులు చేయడం మర్చిపోవద్దని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా శని దేవుడు పేదల పక్షపాతి . కాబట్టి శనివారం రోజు సాయంత్రం దీపం వెలిగించిన తర్వాత తప్పకుండా నల్లటి వస్త్రాలతో పాటు గొడుగు, ఆహారాలను దానం చేయడం వల్ల పుణ్యఫలం ఎంతగానో లభిస్తుంది.
Also Read: Mercury Transit 2026: బుధుడి శక్తివంతమైన ప్రభావం.. మార్చి 13 నుంచి ఈ రాశుల వారికి ఊహించని సంపాదన!
శని దోషాల తీవ్రత తగ్గాలంటే తప్పకుండా హనుమంతుడిని పూజించడం చాలా మంచిది. శనివారం ఆంజనేయస్వామి ఆలయాన్ని సందర్శించి హనుమాన్ చాలీసాను పాటించడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత కూడా చేకూరుతుందని జ్యోతిష్యుడు చెబుతున్నారు. శనివారం రోజు కొత్త ఇనుప వస్తువులను కొనుగోలు చేయకూడదని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా దీనికి బదులుగా మీరు గతంలో కొన్న ఇనుప వస్తువులను దానం చేయడం చాలా శుభప్రదం.. శని దేవుడిని ఆరాధించేటప్పుడు భయంతో కాకుండా భక్తితో సేవించడం చాలా మంచిది. ముఖ్యంగా ఈరోజు మద్యంతో పాటు మాంసాహారం వంటి ఆహారాలకు దూరంగా ఉండడం శ్రేయస్కరం. క్రమశిక్షణతో కూడిన జీవితం, సత్యాలు పలకడం ద్వారా శని దేవుడి అనుగ్రహం ఎల్లప్పుడూ మీపై ఉంటుంది..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook